„Gazdagtól többet várok, Dárdaira bátran rábízhatom a védelmet” – Marco Rossi

Az olasz mester elárulta, a koszovóiak elleni első félidővel egyáltalán nem volt elégedett, de nem tartja reálisnak, hogy mindenki ellen domináljuk a játékot.

„Az első félidőben nem volt szép a játék képe, de mélységből indulva így is voltak olyan támadásaink, amelyekből szerezhettünk volna gólt. Ezen is lehet még javítani, arra viszont így is büszkék lehetünk, hogy az utolsó 26 meccsünkön mindössze háromszor kaptunk ki, kétszer az olaszok, egyszer pedig Szerbia ellen.

Aki azt gondolja, hogy Magyarországnak bárki ellen dominálnia kell, az téved.

Nem lehet elvárni, hogy végig irányítsunk, az nem reális. Az Eb-n is mindent megteszünk majd, hogy továbblépjünk a csoportból, de ha azt mondanám, hogy ez a cél, akkor nem lennék elég elővigyázatos” – tekintett előre Marco Rossi, aki egy újabb debütáló játékosról, Mocsi Attiláról is elmondta a véleményét, valamint Gazdag Dánielről is szót ejtett.

„Attila már régóta a csapat tagja, akinek szerettem volna díjazni a kitartását. Most végre bemutatkozott, bízom benne, hogy hamarosan Szalai Gábor ideje is eljön. Úgy éreztem, ez így helyes.

Gazdagtól azonban többet várok. Nem szépítem, régóta ismerem, többször is kapott lehetőséget, fejlődnie kell.

Lehet, hogy mást kérünk tőle, mint amit Philadelphiában megszokott, de most nem voltam elégedett vele. Schäfert viszont dicséret illeti. Nem én fedeztem fel, de már 17 éves korában felfigyeltem rá, amikor az MTK-ban szerepelt, rokonszenves volt, tetszik a hozzáállása. A produkciójával kiérdemelte: számíthat az Eb-meghívómra” – erősítette meg a szövetségi kapitány.