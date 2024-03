Szalai mezcseréje, Dárdai debütálása, Szoboszlai terhei – törökverés után kötelező házi feladat következik

Fotó: a szerző felvétele

Szoboszlai Dominik góljával harcias győzelem az év első válogatott meccsén, amelyen Gulácsi hálója érintetlen maradt, debütált Dárdai Márton, Marco Rossi kapitánysága alatt háromból három a mérlegünk a jó nevekből álló törökök ellen, és tovább nyújtottuk a veretlen sorozatunkat, amely immár 2022 szeptember vége óta tart – továbbra is igaz, amióta Szoboszlai karján feszül a csapatkapitányi karszalag, nem kapott ki a nemzeti csapat!

Zanzásítva így lehetne összefoglalni a Törökország elleni felkészülési csatát (1-0), a találkozó főszereplőinek azonban bőven volt véleményük az este kapcsán – a Puskás Aréna vegyes zónájában ki is fejtették. A török Fenerbahcében éveket játszó Szalai Attila például az ellenfél anyanyelvén is folyékonyan nyilatkozott a török sajtó képviselőinek, de magyarul is elmondta, mennyire örül, hogy ismét végigjátszhatott 90 percet, miután német klubjaiban (Hoffenheim, Freiburg) elvétve kapott játéklehetőséget.