Magyarország - Törökoszág Eb-felkészülési mérkőzés Élőben a Mandineren 1–0

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

61. perc Kettős CSERE a magyar labdarúgó-válogatottnál: Kerkez Milos helyett Nagy Zsolt, Nagy Ádám helyett pedig Callum Styles érkezik. Cserélnek a törökök is, Kökcü helyett a Real Madrid ifjú tehetsége, Arda Güler jön fel.

59. perc: Szoboszlai Dominik szabadrúgása sajnos elszáll a kapu felett.

58. perc: 3 a 3-hoz támadunk, Szoboszlai nagy sebességgel fut balról befelé a középpályánál, és passzolná a vele helyet cserélő Sallaihoz, de őt fellöki török vődője. A bíró szabadrúgást ítél és sárga lapot ad Samet Akaydinnek.

55. perc: Sallai szépen tekeri be a labdát balról, de jó helyen felugró Lang elől kifejeli a védelem.

52. perc: A törökök középpályása Calhanoglu majdnem 40 méterről megeresztett óriási lövése a léc alá tart, de Gulácsi szépen védi.

51. perc: Egy török szöglet után mi támadunk, de sikertelenül. Bolla szerez labdát és megy el a szélen, de mikor beadná, megállítja a védelem.

50. perc: A törökök több lövéssel is próbálkoznak de a magyar védelem sikeresen blokkolja a lövéseket.

48. perc: GÓÓÓL! Szoboszlai Dominik erőből középmagasan a kapu jobb oldalába lövi a labdát. A török kapusnak esélye sem volt.

47. perc: TIZENEGYES – Szoboszlai Dominik szabadrúgásból íveli be a labdát, és a török védő fejéről a kezére pattan a labda.

46. perc: Kezdődik a második játékrész. Marco Rossi cserélt, Nego Loic helyére Bolla Bendegúz érkezik.

***

45+1. perc: Egy perc hosszabbítás lesz. Úgy tűnik egyelőre nem bír egymással a két együttes, döntetlennel ér véget az első játékrész.

42. perc: Újabb török próbálkozás a tizenhatos vonaláról, Gulácsi megint a helyén volt.

41. perc: Mert elmegy Nego mellett és a középen érkező Kökcühöz passzol, aki kapásból rálövi. Gulácsi nagyon véd.

40. perc: Marco Rossi láthatóan idegesen mutogat az oldalvonal mellett.

39. perc: Lassan építi a támadást a magyar csapat, Sallai beadását kirúgják, majd megpróbálják felhozni a labdát a törökök. Meddő mezőnyjátékkal telnek a percek.

35. perc: Szoboszlai szögletétbe Varga Barna fejel bele, de a labda elhagyja a játékteret a kapufa mellett.

34. perc: Szoboszlai Dominik szabadrúgását Sallai lövi kapura egészen közelről, de a török kapus óriási reflexmozdulattal védeni tud. Szöglet. Ez volt a mérkőzés eddigi legnagyobb helyzete.

32. perc: Lendületből támadhat középen Sallai Roland, de későn veszi észre a jobb oldalon szabadon érkező Negot. Szabadrúgáshoz jutunk.

29. perc: Szalai Attila szépen szereli le a szélen elfutni igyekvő török támadót.

26. perc: CSERE, Yilmaz mégsem tudja folytatni Müldür érkezik a helyére.

25. perc: Nego jobboldali passzát követően Sallai Roland egy csel után középről 17 méterre a kaputól laposan lövi el a labdát, de a török hálóőr védeni tud.

24. perc: A szabadrúgást a sértett végzi el, a hosszú oldalon Sallai a levegőből belsővel visszaemeli, de a török védelem kifejeli a labdát.

23. perc: Szoboszlaival szemben szabálytalankodnak a jobbszélen, szabadrúgás lesz.

Szoboszlai Dominikot faragta a török védelem

Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

20. perc: Yilmaz esik össze az oldalvonal mellett – Nego lépett vétlenül a lábfejére – a török labdarúgó folytatni tudja a játékot.

18. perc: 3 – 3 -ban támadtak a törökök, Balogh kifelé szorította Yildizt, aki azért megeresztett egy erős lövést balról, de Gulácsi a helyén volt, és megfogta a labdát. Az ismételt török támadást már nyugodtabban kivédekezzük.

17. perc: Szoboszlai egész hátul, szinte a védelem tengelyében játszva irányítja a csapatot, sok esetben ő szabadít fel az ellenfél elől.

15. perc: Sallai beadását követően Varga Barna odapiszkál a felszaadítani igyekvő védőnek, ezért szabadrúgás lesz kifelé. Szerencsére a magyar támadó nem sérült meg.

13. perc: Egy bal oldalról érkező török beadás átszáll a túloldalra, az újabb passzkísérletet azonban lefüleli a magyar védelem.

11. perc: Kerkez és Nego kényszerítőzne a bal oldalon, de előbbit felrúgják, szabadrúgáshoz jutunk. Szoboszlai beívelését kifejelik, de visszakerül hozzánk a labda.

9. perc: szép támadást követően Kerkez ad be balról, de kifejelik a török védők.

6. perc: Kökcü lő kapura nagyjából 18 méterről, de mellémegy a lövése. Gulácsi rajta volt.

4. perc: Nagy Ádám jó labdaszerzése után szép kényszerítőt mutat ben Varga Barnival a jobb oldalon.

3. perc: Most mi támadunk le egészen magasan, a török csapatot meg is tudtuk zavarni, bedobáshoz jut a magyar válogatott.

2. perc: Letámad a török csapat, egyelőre hátul passzolgatunk, majd Szoboszlai megy el a balszélen, de nem tudja beadni a labdát.

1. perc: Szoboszlai Dominik és Schäfer végzi el a kezdőrúgást.

A magyar labdarúgó-válogatott kezdõcsapata a Magyarország - Törökország barátságos labdarúgó-mérkőzésen

Forrás: MTI/Illyés Tibor

Perceken belül kezdődik a magyar labdarúgó-válogatott felkészülési mérkőzése a török nemzeti együttes ellen. Ez Marco Rossi 60. meccse a magyar nemzeti együttes szövetségi kapitányaként. A keretben ott lesz a másfél év után visszatérő Gulácsi Péter és Schäfer András valamint az újonc Dárdai Márton is. Előbbi kettő a kezdőcsapatban is helyet kapott. A szurkolók már megérkeztek a stadionba, és a játékosok is kivonultak a gyepre. Kövessék velünk a mérkőzést élőben a Mandineren!

Magyarország–Törökország

Eb-felkészülési mérkőzés

Budapest, Puskás Aréna. Vezeti: Bartosz Frankowski (lengyel)

MAGYARORSZÁG: Gulácsi – Balogh B., Lang, Szalai A. – Nego, Nagy Á., Schäfer, Kerkez – Sallai, Szoboszlai – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A kispadon: Dibusz, Tóth B. (kapusok), Dárdai M., Mocsi, Szalai G., Bolla, Kleinheisler, Nagy Zs., Styles, Ádám, Gazdag, Horváth K., Vancsa

TÖRÖKORSZÁG: Günok – Celik, Akaydin, R. Yilmaz, Kabak – Kökcü, Yüksek – Yildiz, Calhanoglu, Akgün – Ünal. Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella

A kispadon: Cakir, Kocuk (kapusok), Demiral, Müldür, Ayhan, Özcan, Özkacar, Kahveci, Güler, Ömür, Uzun, B. A. Yilmaz, Aktürkoglu, Yazici, Aydin