Schäfer Andris balettre megy és kávét főz, a szurkolók pedig rajonganak érte Berlinben

Nyitókép: MTI/AP/DPA/Andreas Gora

Itt az az MLSZ EGYENESEN című, a magyar labdarúgó-válogatott tagjait bemutató videósorozatának legújabb része, ezúttal a német fővárosból! A Dárdai Mártonnal készült beszélgetést korábban már szemléztük, de a stáb meglátogatta Schäfer Andrást is, aki beszélt arról, milyen érzésekkel tért vissza súlyos sérüléseiből felépülve.

Schäfer nagyon kemény időszakon van túl, ahogy a bunteto.com-nak adott interjúban is elmondta, egymás után háromszor tört el ugyanott tört el a lába, és közel másfél év kihagyásra kényszerült, de

az is felvetődött, hogy vége a futballkarrierjének.

„Nagyon nagy százalék volt rá, hogy akár abba is hagyhatom a futballt. Nem mehetsz ki edzeni minden nap, hétvégén nincsenek mérkőzéseid. Nagyon rossz időszak volt számomra, nagyon nehéz volt, ezért sem adok a mai napig olyan nyilatkozatokat, hogy százszázalékosan meggyógyultam, mert nem akarom elkiabálni.

A játékomon nem látszik, hogy félteném a lábam, de azért egy ideig ez még bennem lesz.

Amikor azt mondják neked huszonnégy évesen, hogy lehet, hogy abba kell hagynod, lehet, hogy sosem gyógyulsz meg, illetve sosem leszel alkalmas arra, hogy a Bundesligában vagy akár profi szinten focizz, azt nagyon nehéz feldolgozni nemcsak egy huszonnégy éves embernek, de még egy karrierje végén lévő futballistának is” – fogalmazott Schäfer.

Felidézte, hogy óriási segítség volt számára Matthew McCounaeghy Zöld lámpa című könyve, amelyet a rehabilitációja közben olvasott. „Ez a valaha volt legjobb könyv, amit olvastam, mert hihetetlen, hogy milyen pozitivitást adott, és visszaszerezte az életkedvemet!”. Elmondta azt is, hogy ez adta meg a lökést, hogy más hasonló könyveket is olvasson.

Schäfer András, a magyar labdarúgó-válogatott mezében

Kép: Bársony Bence / MLSZ

Szabadidejében egyébként nagyon szeret moziba járni – és mint mondja szerencsés, mert Berlinben rengeteg művészmozi van – de nem áll meg itt,

az elmúlt évben többször volt színházban is és legközelebb egy balettelőadást készül megnézni.

Az, hogy rajong a filmekért, a lakásán is látszik, hiszen olyan klasszikusok plakátjai vannak bekeretezve a falon, mint a Harcosok klubja vagy a Ponyvaregény.

A lakás másik hangsúlyos eleme egy kávégép. Ezzel kapcsolatban felidézte, hogy amikor 16 évesen felkerült Budapestre az MTK-tól, nagyon megszerette a kávézást, és mivel jól esett neki a meccsek után elmenni meginni egy jó kávét, elkezdte beleásni magát a témába, megnézni, hogy melyek a jó kávék, milyen géppel érdemes elkészíteni, majd m

egfogadta, hogy ha belövi az első gólját az Union Berlinben és továbbjutnak az Európa-ligában, jutalomként vesz magának egy profi kávégépet.

a kettő egybeesett, így Schäfer András már nem kapszulás kávét iszik.

A középpályás beszélt arról is, hogy társasági embernek tartja magát, de ez a labdarúgó-élet sajátosságai miatt leginkább a csapattársakra korlátozódik. Szerencsésnek tartja magát, hogy egy olyan csapatba került be, ahol nagyon kedvelik egymást a játékosok, és rendszeresen csinálnak közös programokat a pályán kívül is.

Ezt visszaigazolja edzője, Nenad Bjelica és csapattársa Alex Král is, akik

mindenketten elmondták, hogy a magyar labdarúgó rendkívül poitív személyiség, akivel az edzés is viccesebb, és megérkezésekor azonnal beilleszkedett a csapatba.

Bjelica elmondta azt is, hogy Schäfer személyisége mellett óriási erőssége az is, hogy komplex, több pozícióban is jó teljesítményre képes labdarúgó, aki a védekezés mellett a támadásból is bőven kiveszi a részét.

