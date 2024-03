Schäfer András: „Játszani szeretnék, és játszani is fogok!”

Pedig nem volt mindig olyan egyszerű dolga bekerülni a válogatott keretbe, mint Marco Rossi regnálása idején. Kamaszként került az Illés Akadémia labdarúgója lett, és minden korosztályban alapember volt, csapatkapitány lett, mégis míg játékostársai nagy részét be-behívták az U15-ös és U17-es válogatottba, őt nem, és ez nagyon bántotta. Hogy mi lehetett a mellőzés oka, azt csak sejti, de nem szeretne róla beszélni.

„Ha egy gyerek látja, hogy több társásánál is jobban teljesít, őt mégsem hívják be a válogatottba, a többieket pedig igen, azt zokon veszi. Azok a hangok sem érdeklik, hogy nem akkor kell válogatottnak lenni, hanem később. Ez velem is így történt.

Sokszor sírtam miatta. Ám dühöt, dacot váltott ki belőlem, és arra ösztönzött, hogy még keményebben edzzek.

Lehet, hogy az akkori szövetségi kapitány a magasabb, erősebb srácokat részesítette előnyben, én pedig alacsony, és vékony voltam. Viszont ennek is meglett az előnye: mivel fizikai hátrányból indultam, kompenzálnom kellett más téren, ahol emiatt fejlődtem” – mondta a válogatott labdarúgó, aki állítása szerint erőt merítettt a kudarcból, és nem azt nézte, mennyire fáj, hanem azt, hogyan tud előnyt kovácsolni belőle.

A sérülésekről

Schäfer András beszélt arról is, milyen volt visszatérni a pályára azt követően, hogy

háromszor eltört a lába ugyanazon a helyen, és kétségesnek tűnt, hogy képes lesz-e még játszani.

Úgy fogalmazott, „Nehéz beszélnem ezekről az érzésekről. Azok után, hogy háromszor eltöröd a lábadat, újra a Bundesligában futballozhatsz. Ráadásul kevés edzés után első csereként számít rád az edződ. Ez óriási dolog, így is tekintettem rá. Hihetetlen, hogy mennyien szeretnek ennél a klubnál. A játékostársak, az edzők, és legfőképpen a szurkolók, akik éreztették velem, mekkora teljesítmény, hogy újra a pályán vagyok. Őszinte leszek, pályára lépes előtt nem feltétlenül a legpozitívabb érzések kavarogtak bennem, de amikor kifutottam a gyepre, az egészen fantasztikus volt”.

Különösen nagy eredménynek éli meg, hogy annak ellenére, hogy miközben rehabilitációja zajlott leváltották azt az edzőt, aki bízott benne, felépülését követően mégis nagyon gyorsan vissza tudott kerülni az Union Berlin kezdőjébe, azaz az új tréner is bízott benne.

A sérülésekkel kapcsolatban elmondta, hogy ugyanaz a csontja tört el háromszor, és volt egy hasi sérvműtétje, amelynél már azt érezte, hogy mindenki hibás.

„Szerencsére szeretnek a körülöttem lévők, és nem vették magukra, mert abban a néhány napban elég elviselhetetlen lehettem. Aztán rájöttem, hogy semmi értelme mutogatni, felelőst keresni, attól nem jutok előbbre. Lehet, hogy más hibázott, lehet, hogy én, de tévút lett volna ezzel foglalkozni. Az a lényeg, hogy a sok sérülés után ennyi meccsen pályára tudtam lépni”.