Schäfer András: Eddig pesszimista voltam, de most már a fellegekben járok!

Míg múlt héten Sallai Roland nevétől volt hangos a német futball (a Freiburg középpályása a mezőny legjobbjaként két gólt szerzett az Európa-ligában a Lens ellen, és döntő érdemeket szerzett a továbbjutásban), a hétvégén Schäfer András tett arról, hogy a Bundesligában ismét dicsérjék a magyar tehetségeket:

az Union Berlin légiósa a Heidenheim elleni 2–2-es meccsen szerzett látványos bombagólt.

E gól érdekes körülmények között született: Schäfer lökete ugyanis csapattársa, Brenden Aaronsonon megpattanva (a csapattárs még fájlalta is a hátát) kissé irányt változtatott, becsapva ezzel a Heidenheim kapusát, ám légiósunknak sikerült meggyőznie az egyik legrutinosabb német játékvezetőt, Deniz Aytekint, hogy az ő neve szerepeljen gólszerzőként a hivatalos jegyzőkönyvben.

A 22-szeres válogatott futballista az M4 Sportnak elmondta, hogy a térdsérülése miatt kihagyott hosszú időszak után kellett kis idő, hogy formába lendüljön. Schäfer szerint ez a rész elég hamar sikerült, hozzátéve: „előtte se voltam az a játékos aki minden meccsen gólt szerez, ezért is örülök neki, hogy kiveszem a részem a csapat támadásaiból”

A játékos nem titkolta boldogságát:

úgy tűnik, a jó formám kezd visszatérni és a testem és a lábam is alkalmas arra, hogy ekkora terhelést kapjak

és ilyen szintű meccseket játszhassak.”

Azért is jogos az öröm, mert a Heidenheim elleni bajnoki volt az első, amelyet András a hosszú sérülésért követően végigjátszott. „Számomra nagyon fontos volt mindez, hiszen ez egy visszaigazolás volt, hogy már teljesen jó állapotban van a lábam. Bevallom, eddig kicsit pesszimista voltam, ám most már egyre inkább bizakodom. Csupán annyi van bennem: nehogy elkiabáljak valamit...”

Marco Rossi és Schäfer András – a bizalom töretlen! Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az utóbbi időben egyre kiegyensúlyozottabban szerepel a korábban bukdácsoló Union Berlin, az okokkal kapcsolatban a középpályás mosolyogva megjegyezte: „mondhatnám azt is, hogy a remeklésnek az az oka, hogy visszatértem! De nyilván ez nem így van. Amit az elmúlt két évben teljesítettünk, álomszerű volt, de minden csapat életében előfordulnak hullámvölgyek, ám mi ezt azért is tudjuk jól kezelni, mert összetartunk, és együtt lábalunk ki a hullámvölgyből. Egymásért küzdünk, jó úton járunk, ezt igazolja, hogy elindultunk felfelé. Nem szabad elfelejteni, hogy nem mi vagyunk a legnagyobb költségvetésű csapat a Bundesligában, így nem is a bajnoki cím elérése a célunk. Sokkal inkább a 40 pont elérése, amely a biztos bennmaradást jelenti számunkra.”

(Az Uninon jelenleg 25 egységgel a 18 csapatos Bundeslgában a 14. helyen áll, így még 15 pont szükséges a bűvös 40 eléréséhez – a szerk.)

A válogatottal kapcsolatban Schäfer András elmondta: Marco Rossi természetesen gratulált a teljesítményéhez, a játékosnak az a célja, hogy a márciusi felkészülési mérkőzésekig (március 22-én a szintén Eb-résztvevő Törökországot, majd négy napra rá Koszovót fogadjuk), egészséges maradjon, és a legjobb produktumot hozza.

„Úgy gondolom, ha a szövetségi kapitányt a sérülésem alatt is érdekelte, hogy állok a gyógyulással. akkor ez most sincs másképp.

Három bajnoki lesz még a válogatott mérkőzésekig, ezeken próbálok minél jobb teljesítményt nyújtani.

A válogatott meccseit is nagyon várom már, örülnék, ha újra felhúzhatnám a nemzeti mezt. Mivel újra egészséges vagyok, mondhatom, hogy a fellegekben járok, és kíváncsian várom, mit hoz a jövő!”

Nyitókép: Schäfer András újra lendületben! Fotó: MTI/AP/DPA/Andreas Gora