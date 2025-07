Megfagyott a levegő Berlinben: Silvio Berlusconi szelleme kísért a német médiában

Egy rövid pillanatra megfagyott a levegő a német kormány berlini sajtótájékoztatóján a héten, amikor a szóvivő bejelentette: Silvio Berlusconi lesz a következő vendég, aki ellátogat Friedrich Merz kancellárhoz.

Természetesen nem a háború utáni Olaszország leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnöke érkezik Berlinbe – hiszen ő két éve elhunyt –, hanem fia, Pier Silvio Berlusconi. Az Euractiv beszámolója szerint az egykori kormányfő fia azért látogat a német fővárosba, hogy tárgyalásokat folytasson Németország második legnagyobb magánmédiavállalatának, a ProSiebenSat.1-nek a megvásárlásáról. A tranzakció révén a vállalat a Berlusconi által alapított MediaForEurope (MFE) médiabirodalom része lehet.

Az MFE célja, hogy teljes irányítást szerezzen a cég felett, amelyben jelenleg 30 százalékos részesedéssel rendelkezik.

A berlini kormány azonban attól tart, hogy a tulajdonosváltás nyomán a ProSiebenSat.1 politikai irányultsága megváltozhat.

„A tulajdonosváltás nem vezethet az újságírói függetlenség korlátozásához” – figyelmeztetett Németország kulturális és médiaügyi biztosa, Wolfram Weimer. Elmondása szerint azért hívta meg Berlusconit, mert fontos tisztázni, „ki áll” egy ilyen jelentőségű intézmény átvétele mögött.

A brüsszeli lap szerint most „Berlusconi szelleme kísérti Németországot” – felidézve, hogy a német elit hosszú ideig frusztráltan és megvetéssel szemlélte az olasz politikus pályafutását. Most attól tartanak, hogy ha a ProSiebenSat.1 olasz befolyás alá kerül, a médium pártatlansága is veszélybe kerülhet.

„Már régóta figyelmeztetünk arra, hogy Berlusconi örökösei át akarják venni az irányítást” – nyilatkozta Mika Beuster, a Német Újságírók Szövetségének (DJV) elnöke. A németek szerint a Berlusconi érdekeltségébe tartozó médiumok, például az Italia 1 és a TG4, ismerten jobboldali és Berlusconi-párti véleményeket közvetítettek. Az Euractiv emlékeztetett arra is, hogy Silvio Berlusconi szoros kapcsolatot ápolt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Beuster aggodalmát fejezte ki a munkahelyek jövője, valamint az MFE médiavállalat „jobboldali populista álláspontokhoz való aggasztó közelsége” miatt is.

Bármennyire is szeretné megakadályozni az üzletet a német kormány, az Euractiv szerint erre kevés lehetősége van. Pier Silvio Berlusconinak ráadásul még meg kell győznie a részvényeseket, és le kell győznie a cseh PPF Group befektetési konglomerátumot is, amely jelenleg 15 százalékos részesedéssel rendelkezik a ProSiebenSat.1-ben.

