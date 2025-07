Félelmetes, ahogy a balliberális propagandasajtó agyonhallgatja a Tisza legújabb botrányát

A hírről beszámolt az Origo is, amely „Ismét gyáván megfutamodott a Tisza” címmel hozta le a hírt. A Magyar Nemzet is magasan hozta a lapunk által robbantott hírt, azt is hozzátették, hogy a mostani tiltással a Tisza Párt még nevetségesebb helyzetbe hozta Kulját, hiszen korábban szó szerint azt írta Takács Péternek az MCC Feszt kapcsán:

Ne menekülj, ha már gyáva vagy vállalni a felelősséget és lemondani, akkor legalább ahhoz legyél bátor, hogy élőben, a saját támogatóitok előtt kiállsz vitázni velem.”

Beszámolt hírünkről a Népszava is, amely annyiban óvatoskodott, hogy a címben úgy fogalmazott a hírszerkesztőjük, hogy „Úgy tűnik, nem akar vitázni Takács Péterrel a Tisza Párt politikusa”. Még óvatosabb volt a Magyar Hang, amelyik azt a címet adta cikkének, hogy „Most a kormánypártiak emlegetnek vita elől való menekülést”.

Az első bekezdésben ráadásul azt írták: „Míg korábban jellemzően a kormánypárti politikusok és holdudvarbeliek nem szerettek nyilvános vitát vállalni, egy ideje fordulni látszik a kocka.”

A magát függetlenobjektívnek valló lapoknak nem sikerült este 20 óráig odáig jutniuk, hogy olvasóiknak beszámoljanak a botrányról. Sem a 444, sem a HVG, sem a Telex nem írta eddig a hírt. A 24.hu sem számolt be az ügyről, címlapon magasan mindenesetre a Tisza-pozitív híreket árasztják, mint például, hogy a Republikon szerint a másodlagos preferenciák tekintetében is előzi a Tisza a Fideszt. A HVG sem adta lejjebb, Kulja András nevére keresve a lapon az utolsó hír címe:

Kulja András a “Legjobb új képviselő” az Európai Parlamentben.

A Telexnél a kereső az utolsó hír erre mutat rá: „Magyar Péter hivatalt állítana fel a közvagyon visszaszerzésére”.

Itt már csak egy kérdés maradt: mi ez, ha nem független és objektív hírszolgáltatás?

Nyitókép: Facebook