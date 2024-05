Csak együtt – teljes a magyar válogatott EB-kerete

Nyitókép: MTI / KOVÁCS TAMÁS

A magyar labdarúgó-válogatott kerete a 2024-es Eb-re

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Szappanos Péter (Paks)

Védők: Balogh Botond (Parma), Botka Endre (Ferencváros), Dárdai Márton (Hertha BSC), Fiola Attila (Fehérvár), Lang Ádám (Omonia Lefkosziasz), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Attila (Freiburg)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Servette), Kata Mihály (MTK), Kerkez Milos (Bournemouth), Kleinheisler László (Hajduk Split), Nagy Ádám (Spezia Calcio), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia), Nego Loïc (Le Havre), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (Sunderland)

Támadók: Ádám Martin (Ulszan HD), Csoboth Kevin (Újpest), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Horváth Krisztofer (Kecskemét), Sallai Roland (Freiburg), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Varga Barnabás (Ferencváros)

Tartalékok: Lisztes Krisztián (Ferencváros), Mocsi Attila (Çaykur Rizespor), Tóth Balázs (Fehérvár), Vancsa Zalán (Lommel), Vécsei Bálint (Paks)

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 23-ról 26 főre emelte a nyári németországi Európa-bajnokságra nevezhető keretek létszámát, azaz minden válogatott plusz 3 játékost vihet.

Nagy kérdés, jó-e ez a magyar válogatott szempontjából, hiszen ellenfeleink lehetőségei is bővülnek. Minél több minőségi labdarúgója van egy országnak, annál jobban segíti a bővebb keret – szól az egyik érv. Persze van itt más szempont is, hiszen a topligákban játszó labdarúgók, főleg azok, akik a nemzetközi kupákban is szerepelnek, óriási meccsterhelésnek vannak kitéve. Egy-egy klubjában alapembernek számító labdarúgó, amennyiben nem sérült, több mint ötven mérkőzést is játszhat egy idényben. Ez pedig magában hordozza a kifáradás, a sérülés veszélyét, és ha ilyesmi bekövetkezik, bizony segítséget jelent, ha elég hosszú a kispad.

A szövetségi kapitány május 14-én kihirdette a válogatott bő keretét, amelybe a tornára nevezendő 26 labdarúgó mellé 8 tartalék került be. Nincs nagy meglepetés. Amennyiben Lang és Fiola felépül, és nem történik újabb sérülés, a jelenlegi keret szerepel majd a kontinensviadalon.