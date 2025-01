Rossi fiai új csapatokban harcolhatnak a válogatottságért – átigazolási körkép

Hegyit a 2023-2024-es-es idényre kölcsönadták az angol harmadosztályban szereplő Stevenage-nek, ám januárban visszatért a West Hamhez, ahonnan a holland másodosztályú Den Bosch-hoz került, szintén kölcsönszerződéssel.

Az őszt viszont már a skót Motherwell FC-nél töltötte, de mindössze két meccsen kapott lehetőséget, így érthető, hogy váltani akart. Az már jóval kevésbé, hogy miért a DVSC-hez igazolt.

Hegyi az idény végéig, kölcsönbe érkezett Debrecenbe, de nehéz elképzelni, hogy az idén kifejezetten gyengén szereplő, jelenleg 13., kieső helyen álló Loki egyetlen igazán stabil tagját a rutinos, 34 éves Megyeri Balázst ki tudná szorítani a kezdő tizenegyből. Az mindenesetre beszédes, hogy a West Ham United ragaszkodott ahhoz, hogy a szerződésbe nem kerülhessen vételi opció, azaz még mindig nagy potenciált látnak a magyar kapusban.

Varga Barnabás = gól

Varga Barnabás – Rossi centere Rossi egykori klubjában?

Aktuális piaci érték: 2,5 millió euró

Innen: Ferencváros

Ide: Torino FC

A válogatottba két éve bekerült Varga Barnabás rendkívül fontos megmozdulásaival, góljaival gyakorlatilag bebetonozta a helyét Marco Rossi együttesében. A kétszeres magyar gólkirály, és a Fradival egyszeres magyar bajnok csatár karrierje későn érett be, de két éve a csúcson van, és mind zöld-fehér, mind címeres mezben ontja a gólokat. Varga 20 válogatott mérkőzésén 7 gólt szerzett eddig, többek között a németországi Eb-n is betalált, amelyen a skótok elleni csoportmeccsen nagyon ijesztő és komoly sérülést szenvedett, de gyorsan meggyógyult, és ősszel a nemzeti csapatba is visszatért.

A 30 éves labdarúgó 5 találattal vezeti az Európa-liga góllövőlistáját, és közel áll ahhoz, hogy ismét gólkirály legyen az NB I-ben.

Ebben azonban megakadályozhatja egy jó ajánlat, amely akár még a télen megérkezhet, miután a hírek szerint Marco Rossi egykori együttes, az olasz Torino már figyeli egy ideje a kiválóan fejelő centert. Varga Barnabás tavaly 2027-ig meghosszabbította szerződését a Ferencvárossal. Piaci értéke az elmúlt két évben – a kora ellenére – 800 ezerről 2,5 millió euróig emelkedett.

Kérdés, hogy a csatárt kereső Torino – amelynek nem a magyar játékos az első számú jelöltje – kifizetné-e a Fradi által kért, ennél biztosan magasabb összeget.

Valószínűleg jobb is ez így, mert bár a Serie A kissé megkopott fénye ellenére is a legjobb bajnokságok egyike, kockázatos döntés lenne a 20 forduló után 12., minden európai kupaszereplést érő helytől nagyon távol álló torinóiakhoz igazolni. Ki tudja, nyáron majd mi lesz, ha Varga továbbra is olyan jól teljesít, mint eddig, akár ennél jobb ajánlat is jöhet még érte.