Az ünnepelt nyerő 21-es: a hiperaktív magyar Golden Boy, akiben Paolo Maldini és Magyarország fantáziát látott

Nyitókép: etofc.hu

***

Döbbenetesen fiatal, és máris nagy magasságokba jutott. A hétvégi teljesítményével a címlapokra került, ezúttal születésnapja miatt ünneplik: Kerkez Milos 21 éves lett. Az angol Bournemouth és a magyar nemzeti együttes baloldali védője nem fél senkitől és semmitől. Tehetsége mellett ez a mentalitása viszi előre.

Reflektorfényben

„Még csak most kezdek belejönni” – üzente, miután két gólpasszt adott a Manchester City ellen, s csapata 2-1-re legyőzte a világsztároktól hemzsegő angol bajnoki címvédőt. S valóban nem túlzott, nagyon kezd belejönni a világ legerősebb bajnokságában, miközben kortársainak túlnyomó többsége még felnőttcsapatban sem játszik. Kerkez Milos a mostani szezonban 10 fellépésnél jár, debütáló idényében sem a kispadot koptatta az AFC Bournemouthban: minden sorozatot figyelembe véve 33 találkozón szerepelt, egy asszisztot jegyzett. Immár nem csak a védekezés köti le a figyelmét, támadásban is egyre inkább kibontakoznak a kvalitásai. Pedig legutóbb például Kyle Walkerrel kellett farkasszemet néznie, de beültette a hintába Phil Fodent is... A mindig kritikus brit sajtó és edzője, Andoni Iraola is dicsérte, hozzátéve:

„Még elég fiatal, tapasztalatokat kell szereznie, hogy védekezésben érettebb legyen.”

Tény, hogy időnként még szertelen, túlpörög, a válogatottban is összeszedett tavaly egy felesleges kiállítást Bulgáriában, de azért – ha megnézik az alábbi videófelvételt – kérdezzék meg Bernardo Silvát, mit gondol Kerkez védőmunkájáról.

Aranyat ér

Mielőtt Hollandiából Angliába igazolt, a Benfica érdeklődéséről is lehetett hallani, sőt Kerkez édesapja a szerb média szerint már arról beszélt, hogy járt is Lisszabonban, de keresték Angliából, Spanyolországból, Olaszországból, Portugáliából és még Németországból és Franciaországból is. Másfél év távlatából érdekes felidézni, mit javasolt a fiának: „Kicsit mást szeretnénk, én Angliát preferálnám, Milos pedig Spanyolországot” – mondta Sebastijan Kerkez 2023 áprilisában az M4sportnak. A kérők most is sorban állnak, speciel spanyolról egyelőre nem hallani. Ellenben sajtóhírek szerint az Arsenal, a Manchester United, a Chelsea és barátja és válogatottbeli társa, Szoboszlai Dominik klubja, a Liverpool is szívesen látná a soraiban.