Történelmet írhat a magyar válogatott szélső, egyre valószínűbb, hogy szintet lép

Pletyka szinten már egy ideje beszélik, hogy Kerkez Milos a Liverpool futballistája lehet a nyártól. Ám most már a megbízható és mindig mértéktartó BBC is arról ír, hogy a Bournemouth magyar válogatott balhátvédje 2025-ben Szoboszlai Dominik csapattársává válhat. Számunkra óriási szenzáció lenne, ha két felnőtt magyar labdarúgója lenne a Poolnak, ilyesmire sosem volt még példa. Korábban Gulácsi Péter és Németh Krisztián is szerepelt a Vörösöknél, de a fiatal tehetségek a felnőtteknél csak felkészülési mérkőzésen kaptak szerepet.

A helyzet az, hogy a Liverpool új balhátvédet keres, mert Arne Slot szeretné, ha nagyobb harc lenne csapaton belül a pozícióért, amire a skót válogatott Andy Robertson az első számú jelölt, de már elmúlt harminc éves, így hosszabb távon az utódlására is gondolni kell. Kerkez csak 20 éves, és ő lehet a jövő embere a Liverpoolban ezen a poszton. Amúgy a balhátvéd pozícióban még a görög Konsztandínosz Cimíkasz is bevethető, de az már a 2020-as érkezése óta nyilvánvaló, hogy nem ő az első számú opció a Vörösöknél. És hát, ezért a kiszemelt most Kerkez Milos – írja a Magyar Nemzet.

Kerkez és Robertson mutatói ebben a szezonban Fotó: TeamTalk

A hírek szerint a Pool már hónapok óta figyeli a magyar játékos teljesítményét, – monitorozza, ahogy arrafelé mondják – és részletes értékelést is készített a magyar futballistától.

Kerkezre állítólag azért figyeltek fel, mert megvan benne a potenciál, hogy topszinten játsszon, és a fiatal kora ellenére már tapasztalattal rendelkezik a Premier League-ben, így Arne Slot vezetőedző kiemelt jelöltje a posztra. A 21-szeres magyar válogatott hátvéd a második idényét tölti a Bournemouth-ban, az elsőben 28 bajnokin játszott, a jelenlegi Premier League idényben pedig együttese mind a kilenc eddigi bajnokiján kezdő volt.