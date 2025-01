Varga Barnabást tényleg figyeli a Torino – állítja a menedzsere

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Az olasz sajtóban már többször is írtak arról, hogy a Torinót érdekelheti a Ferencváros csatára, Varga Barnabás. Nem is vitás, a Fradi egyik legértékesebb labdarúgója mostanság a 20-szoros válogatott támadó. A német Transfermarkt Varga piaci értékét 2,5 millió euróra teszi, ám az FTC ennél biztosan többet szeretne kapni érte. A játékos menedzsere, Paunoch Péter most az m4sport.hu-nak elárulta, valóban volt puhatolózás a torinóiaktól, figyelik a csatárt, ám ennél komolyabb lépés egyelőre nem történt.

„Az olasz piac meglehetősen speciális, a csapatok vezetői nagyon megfontoltan lépnek, inkább a kölcsönügyleteket preferálják, és jó néhány vasat tartanak egyszerre a tűzben.

Általában január vége felé döntenek arról, hogy melyik irányba mozduljanak. Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy történik még változás az ügyben, de egyelőre semmi konkrétumról nem tudok beszámolni” – mondta Paunoch, aki szerint a legvalószínűbb mégis az, hogy Varga Barnabás tavasszal marad itthon, aminek a Fradi-szurkolók biztosan örülnének. A center a mostani kiírásban 22 tétmeccsen 13 gólt szerzett és adott két gólpasszt.

„Kétezerhuszonháromban, egészen az őszi sérüléséig Európa harmadik legjobb góllövője volt. Mindenki emlékszik, hogy a nyári Európa-bajnokságon is volt egy csúnya sérülése, de ha az ezeket követő kihagyásokat nem számítjuk, nagyon kiegyensúlyozott és erős gólátlagot hoz – ezt a nemzetközi színtéren nyomon követik. Az én tapasztalatom az eddigi megkeresések alapján, hogy egyelőre olyan ajánlatot nem nagyon tesznek a csapatok, ami minden szempontból indokolná a váltást.

Mivel magyar és az NB I-ben szerepel, nem szívesen fizetnek ki akkora összeget érte, mint ami egy ilyen képességű játékos valós piaci értéke.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem futhat be akár már most januárban is egy olyan ajánlat, ami mind Barna, mind a klubja számára megfelelő” – tette hozzá a menedzser.

Varga Barnabás már 30 éves, így adja magát a kérdés, hogy eljuthat-e valaha topligáig? Paunoch szerint nem lehetetlen, de azért azt elismeri, a nyugati nagy klubok inkább fiatalabb játékosokat keresnek.