Minek ment oda?

Egyesek szerint Botka Endre nem elég alázatos, hiszen be kellett volna állnia a sorba, és elfogadni, hogy jóval kevesebb játékidőt kap, mint korábban. Olyan véleménnyel is találkoztam, hogy „alibi játékos”, „nem is való a Fradiba, és pont egy kiesés ellen küzdő csapatban van a helye”.