sebestyén géza magyarország forint mnb magyar nemzeti bank forgalom készpénz

Valami történt: tonnaszám halmozzák a magyarok a készpénzt

2026. január 15. 15:25

Soha ennyi készpénz nem volt még forgalomban Magyarországon, kvázi fejenként 1 millió forintnyi „kápé” kering a rendszerben. A mennyiség pedig még tovább nőhet, hiszen néhány hét és duplájára emelkedik az ingyenes készpénzfelvételi limit.

null
Ferentzi András

Elképesztő ütemben nő a forgalomban lévő készpénz állománya Magyarországon, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb, decemberi adatai szerint már 9469 milliárd forintot tartottunk magunknál bankjegyekben, ami egyetlen hónap alatt is jelentős, 178 milliárdos ugrás volt.

Az MNB adataiból látszik, folyamatosan nő a készpénz mennyisége Magyarországon (Forrás: MNB)


Halmozzuk a készpénzt

A készpénzállomány a magyarok anyagi helyzetével együtt növekedett egyébként az elmúlt években, 2015-ben például még négyezer milliárd forint volt a mennyiség. A Covid, de különösen az orosz-ukrán háború kitörése óta ugrott meg a szám, akkor sorra dőltek a rekordok, hiszen sokan csak így érezték biztonságban megtakarításaikat. A pánik lecsengésével a trend is megtorpant, sőt, csökkenésnek is indult, de tavaly tavasz óta ismét növekedésben van a forgalomban lévő készpénzállomány. 

Ma is rengetegen használják ki a 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvételi limitet, de sokan még afölé is mennek. Ez főleg az idősebb generációnál, nyugdíjasoknál érhető tetten. 

Nem csoda, hogy a kormány törvényt is módosított: február elsejétől immár nem 150, hanem 300 ezer forintig lesz ingyenes a készpénzfelvétel havonta Magyarországon.

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője a Mandinernek elmondta: a mostani megugrásban a szezonalitás is szerepet játszott.

„Jellemzően decemberben több van forgalomban, mint novemberben. Ez történt 2023-ban és 2024-ben is, és más országokban is meg lehet figyelni ezt. Az okok között van a karácsony, a pénzbeni ajándékok, az utcai árusoknál, karácsonyi vásárokban történő vásárlás készpénzigénye, az év végi készpénzes bónuszok, a lakosság óvatossági készpénztartása” – emelte ki.

Jobb, ha kamatozik

A szakértő szerint a fejenként számított készpénzállomány inkább beszél a gazdaságról, a gazdasági növekedésről (jobb dinamika több pénzt is igényel), illetve a fekete- és szürkegazdaság méretéről. Általában a készpénzállomány növekedése a gazdasági dinamika javulásának eredménye, a decemberi növekedés is emiatt történt.

„A trendek alapján látható, hogy a tavalyi év utolsó hónapjában körülbelül annyit növekedett százalékosan a készpénzállomány, mint a korábbi években tette. Azaz itt nem strukturális, hanem tisztán ciklikus okok vannak. A magyarok készpénz- és bankbetét állományának növekedése természetesen mutatja azt is, hogy likvidebbek vagyunk, könnyebben tudunk egyszeri kiadásokat finanszírozni” – tette hozzá.

Sebestyén Géza ugyanakkor azt is fontosnak tartja kiemelni, hogy a készpénz nem fizet hozamot, és a bankbetét is csak minimálisat. Így akinek már milliós megtakarításai vannak, nekik ajánlott kamatozó formában tartani ezt az összeget, például államkötvényekben. A mai hozamszintek mellett 60-70 ezer forint éves bevételt is termelhet egy egymillió forintos állampapír-állomány.

Tovább nőhet az állomány

A magyar gazdaság idén jó évre számíthat, így a készpénzállomány további növekedése is várható. Ezen, ahogy említettük, a februári limitemelés is lökhet egyet. Sebestyén Géza szerint mindenképpen jó hír, hogy nagyobb megtakarításokhoz is ingyenesen tudnak hozzájutni az emberek, 

ám a készpénz tartásának veszélyeire és költségeire sem árt felhívni a figyelmet.

Fizikai pénzt 

  • könnyebb elveszíteni, 
  • könnyebb elfelejteni, hogy hova rejtettük, 
  • ráadásul károsodhat is (például szakadással), 

ami további kényelmetlenséget jelenthet.

„Ma már szinte mindenhol lehet kártyával fizetni, ami olcsó, kényelmes és jellemzően biztonságos megoldás is, feltéve, ha betartjuk a szükséges óvatossági alapelveket” – húzta alá. 

Arról nem is beszélve, hogy a magyar államnak is rendkívül jelentős költséget jelent a készpénzállomány fenntartása. Becslések szerint évente több száz milliárd forintba kerül az, hogy ennyi készpénzt tartanak maguknál a magyarok. Ezt a költséget viszont vállalja az állam, hiszen a magyarok többsége még mindig a készpénzre esküszik, a jegybank korábbi kutatásából is kiderült, hogy ennek kulturális okai is vannak, ezért is segíti a kormány a készpénzhasználat könnyítését, többek között azzal, hogy minden településen legyenek elérhetőek bankautomaták. 

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán
 

 

19Vs1...
2026. január 15. 16:21
A körtefa alatt pont annyit kamatozik , mint a lekötetlen betétben . Mindig kéznél van , annyit lehet kivenni belőle amennyi éppen kell . Nem lehet zárolni , igaz ez nem orosz , de ki tudja , mit hoz a holnap ? A kártyán legyen mindig annyi , amennyi havonta kell .
blackorion
2026. január 15. 15:58
Nekem annyi készpénzem van, hogy külön villát bérlek a rózsadombon, hogy tudjam hol tárolni.
indaniso
2026. január 15. 15:53
Majdnem mint fletó idejében. Ja nem.
Obsitos Technikus
2026. január 15. 15:48
Már megint sok a feketén, zsebbe kapott munkabér. Aztán majd megint lehet sírni, amikor összeadják a szolgálati időt meg a befizetett járulékot.
