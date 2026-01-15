Valami történt: tonnaszám halmozzák a magyarok a készpénzt

Elképesztő ütemben nő a forgalomban lévő készpénz állománya Magyarországon, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb, decemberi adatai szerint már 9469 milliárd forintot tartottunk magunknál bankjegyekben, ami egyetlen hónap alatt is jelentős, 178 milliárdos ugrás volt.

Az MNB adataiból látszik, folyamatosan nő a készpénz mennyisége Magyarországon (Forrás: MNB)



Halmozzuk a készpénzt

A készpénzállomány a magyarok anyagi helyzetével együtt növekedett egyébként az elmúlt években, 2015-ben például még négyezer milliárd forint volt a mennyiség. A Covid, de különösen az orosz-ukrán háború kitörése óta ugrott meg a szám, akkor sorra dőltek a rekordok, hiszen sokan csak így érezték biztonságban megtakarításaikat. A pánik lecsengésével a trend is megtorpant, sőt, csökkenésnek is indult, de tavaly tavasz óta ismét növekedésben van a forgalomban lévő készpénzállomány.