Valami történt: tonnaszám halmozzák a magyarok a készpénzt

Soha ennyi készpénz nem volt még forgalomban Magyarországon, kvázi fejenként 1 millió forintnyi „kápé” kering a rendszerben. A mennyiség pedig még tovább nőhet, hiszen néhány hét és duplájára emelkedik az ingyenes készpénzfelvételi limit.
Elképesztő ütemben nő a forgalomban lévő készpénz állománya Magyarországon, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb, decemberi adatai szerint már 9469 milliárd forintot tartottunk magunknál bankjegyekben, ami egyetlen hónap alatt is jelentős, 178 milliárdos ugrás volt.
A készpénzállomány a magyarok anyagi helyzetével együtt növekedett egyébként az elmúlt években, 2015-ben például még négyezer milliárd forint volt a mennyiség. A Covid, de különösen az orosz-ukrán háború kitörése óta ugrott meg a szám, akkor sorra dőltek a rekordok, hiszen sokan csak így érezték biztonságban megtakarításaikat. A pánik lecsengésével a trend is megtorpant, sőt, csökkenésnek is indult, de tavaly tavasz óta ismét növekedésben van a forgalomban lévő készpénzállomány.
Ma is rengetegen használják ki a 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvételi limitet, de sokan még afölé is mennek. Ez főleg az idősebb generációnál, nyugdíjasoknál érhető tetten.
Nem csoda, hogy a kormány törvényt is módosított: február elsejétől immár nem 150, hanem 300 ezer forintig lesz ingyenes a készpénzfelvétel havonta Magyarországon.
A változásról a kedden megjelent Magyar Közlöny számolt be.
Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője a Mandinernek elmondta: a mostani megugrásban a szezonalitás is szerepet játszott.
„Jellemzően decemberben több van forgalomban, mint novemberben. Ez történt 2023-ban és 2024-ben is, és más országokban is meg lehet figyelni ezt. Az okok között van a karácsony, a pénzbeni ajándékok, az utcai árusoknál, karácsonyi vásárokban történő vásárlás készpénzigénye, az év végi készpénzes bónuszok, a lakosság óvatossági készpénztartása” – emelte ki.
A szakértő szerint a fejenként számított készpénzállomány inkább beszél a gazdaságról, a gazdasági növekedésről (jobb dinamika több pénzt is igényel), illetve a fekete- és szürkegazdaság méretéről. Általában a készpénzállomány növekedése a gazdasági dinamika javulásának eredménye, a decemberi növekedés is emiatt történt.
„A trendek alapján látható, hogy a tavalyi év utolsó hónapjában körülbelül annyit növekedett százalékosan a készpénzállomány, mint a korábbi években tette. Azaz itt nem strukturális, hanem tisztán ciklikus okok vannak. A magyarok készpénz- és bankbetét állományának növekedése természetesen mutatja azt is, hogy likvidebbek vagyunk, könnyebben tudunk egyszeri kiadásokat finanszírozni” – tette hozzá.
Sebestyén Géza ugyanakkor azt is fontosnak tartja kiemelni, hogy a készpénz nem fizet hozamot, és a bankbetét is csak minimálisat. Így akinek már milliós megtakarításai vannak, nekik ajánlott kamatozó formában tartani ezt az összeget, például államkötvényekben. A mai hozamszintek mellett 60-70 ezer forint éves bevételt is termelhet egy egymillió forintos állampapír-állomány.
A magyar gazdaság idén jó évre számíthat, így a készpénzállomány további növekedése is várható. Ezen, ahogy említettük, a februári limitemelés is lökhet egyet. Sebestyén Géza szerint mindenképpen jó hír, hogy nagyobb megtakarításokhoz is ingyenesen tudnak hozzájutni az emberek,
ám a készpénz tartásának veszélyeire és költségeire sem árt felhívni a figyelmet.
„Ma már szinte mindenhol lehet kártyával fizetni, ami olcsó, kényelmes és jellemzően biztonságos megoldás is, feltéve, ha betartjuk a szükséges óvatossági alapelveket” – húzta alá.
Arról nem is beszélve, hogy a magyar államnak is rendkívül jelentős költséget jelent a készpénzállomány fenntartása. Becslések szerint évente több száz milliárd forintba kerül az, hogy ennyi készpénzt tartanak maguknál a magyarok. Ezt a költséget viszont vállalja az állam, hiszen a magyarok többsége még mindig a készpénzre esküszik, a jegybank korábbi kutatásából is kiderült, hogy ennek kulturális okai is vannak, ezért is segíti a kormány a készpénzhasználat könnyítését, többek között azzal, hogy minden településen legyenek elérhetőek bankautomaták.
