Még az is kiderült, mi lehet a „nem túl reális Fidesz-Tisza versenyállások” mögött.
Az RTL egy olyan kollégán keresztül hergel, aki nemrég még náluk szerepelt a képernyőn. Amíg Gáspár Evelin az RTL-nek dolgozott, addig nem volt a személyével problémája a csatornának.
„A választások előtt 85 nappal: pillanatfelvétel egy »független, objektív, egyedül a hírérték alapján működő« híradóból. Csütörtökön Belgrádban tárgyaltunk, ugyanis egyre közelebb vagyunk a szerb olajvállalat többségi tulajdonának magyar megvásárlásához.
Az ehhez szükséges diplomáciai munkát kellett elvégezni, mivel ha sikerrel járunk, akkor minden korábbinál jobb helyzet jön létre a regionális ellátásbiztonság és az energiaárak tekintetében.
Nyilvánvaló, hogy egy ilyen történelmi üzlet valamennyi magyar embernek az érdeke. Sajtótájékoztatót is tartottunk és részletesen be is számoltunk a célegyenesbe érkező tárgyalások állásáról.
Az RTL természetesen ezt akkor nem tartotta fontosnak, a híradójukban egyetlen szóval nem számoltak be az ügyről…
Nem úgy, mint most!
Most főműsoridőben dolgozták fel a témát, s csak a lényegre fókuszáltak: óriási meglepetés, most szörnyülködjön mindenki, repülővel mentünk, s útközben még enni is kapott minden delegációtag – köztük a sajtóreferens – mégpedig kenyeret, sonkát, zöldséget, meg egy kis gyümölcsöt.
Az RTL ráadásul megint egy olyan kollégán keresztül hergel, aki nemrég még náluk szerepelt a képernyőn. Természetesen, amíg Gáspár Evelin az RTL-nek dolgozott, addig nem volt sem a személyével, sem a reggelijével problémája a csatornának.
Most pedig már az is főműsoridős politikai hír, hogy sajtóreferensként a Külügyminisztériumban dolgozik, és enni kap egy repülőúton.
Korrekt…”
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala