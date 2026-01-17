Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 17.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 17.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
gáspár evelin független híradó rtl külügyminisztérium média Belgrád

Pillanatfelvétel egy „független, objektív, egyedül a hírérték alapján működő” híradóból

2026. január 17. 19:48

Az RTL egy olyan kollégán keresztül hergel, aki nemrég még náluk szerepelt a képernyőn. Amíg Gáspár Evelin az RTL-nek dolgozott, addig nem volt a személyével problémája a csatornának.

2026. január 17. 19:48
null
Szijjártó Péter
Szijjártó Péter
Facebook

„A választások előtt 85 nappal: pillanatfelvétel egy »független, objektív, egyedül a hírérték alapján működő« híradóból. Csütörtökön Belgrádban tárgyaltunk, ugyanis egyre közelebb vagyunk a szerb olajvállalat többségi tulajdonának magyar megvásárlásához.

Az ehhez szükséges diplomáciai munkát kellett elvégezni, mivel ha sikerrel járunk, akkor minden korábbinál jobb helyzet jön létre a regionális ellátásbiztonság és az energiaárak tekintetében. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter nem tud kihez fordulni: legnagyobb támogatóit utasítják el szavazói

Magyar Péter nem tud kihez fordulni: legnagyobb támogatóit utasítják el szavazói
Tovább a cikkhezchevron

Nyilvánvaló, hogy egy ilyen történelmi üzlet valamennyi magyar embernek az érdeke. Sajtótájékoztatót is tartottunk és részletesen be is számoltunk a célegyenesbe érkező tárgyalások állásáról.

Az RTL természetesen ezt akkor nem tartotta fontosnak, a híradójukban egyetlen szóval nem számoltak be az ügyről…
Nem úgy, mint most!

Most főműsoridőben dolgozták fel a témát, s csak a lényegre fókuszáltak: óriási meglepetés, most szörnyülködjön mindenki, repülővel mentünk, s útközben még enni is kapott minden delegációtag – köztük a sajtóreferens – mégpedig kenyeret, sonkát, zöldséget, meg egy kis gyümölcsöt. 

Az RTL ráadásul megint egy olyan kollégán keresztül hergel, aki nemrég még náluk szerepelt a képernyőn. Természetesen, amíg Gáspár Evelin az RTL-nek dolgozott, addig nem volt sem a személyével, sem a reggelijével problémája a csatornának. 

Most pedig már az is főműsoridős politikai hír, hogy sajtóreferensként a Külügyminisztériumban dolgozik, és enni kap egy repülőúton.

Korrekt…”

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala


 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2026. január 17. 22:25
A következő hír Szíjjártó repetázott a repülőn. Szánalmas komcsi csürhe.
Válasz erre
0
0
states-2
2026. január 17. 22:23
Retkeskommunistaklub.
Válasz erre
0
0
Bunyevac1964
2026. január 17. 21:49
Mi lesz a hír ha megkötik az üzletet ? Leírom : A Magyar kormány erején felül tolakodik oda egy olyan területre, ahol semmi keresnivalója. A szerződés minden hozadéka csak a Ner-nek a zsebét fogja tömni és úgy is ellopják……..
Válasz erre
1
0
dzsini75
2026. január 17. 20:55
Szégyen…… Egy kormányzati gépen volt szendvics…… 😂😂😂 Na menjen az RTL a p…ba……
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!