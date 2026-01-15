Szijjártó Péter elindult Belgrádba: most dönthetnek a történelmi üzletről

Bár korábban arról szóltak a hírek, hogy a Mol nem csupán a pancsovai finomítót, hanem gyakorlatilag a teljes szerb olajipart is megszerezné az ügylettel, ennek megvalósulása egyelőre kérdéses. Az érdeklődők között ugyanis megjelent az Egyesült Arab Emírségek is. Aleksandar Vučić szerb elnök kedden úgy nyilatkozott: két-három napon belül döntés születhet, és az sem kizárt, hogy végül mind a magyar, mind az arab fél részt vesz az üzletben.