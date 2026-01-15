Szijjártó Péter elindult Belgrádba: most dönthetnek a történelmi üzletről

Kemény ultimátumot adtak a szerbek: ez fog történni, ha nincs alku a Mollal
Belgrád közölte, hogy megállapodás hiányában az állam átveszi a NIS irányítását az ellátásbiztonság érdekében.
Létrejöhet a megállapodás.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Belgrádba utazik, ahol Dubravka Đedović Handanović bányászati és energetikai miniszterrel tárgyal a szerbiai NIS olajvállalat helyzetéről – számolt be róla a vajdasági Magyar Szó. A lap a szerb tárcavezetőt idézi, aki szerint az egyeztetés egyik központi témája
„egy Szerbia és Magyarország közötti esetleges nemzetközi megállapodás”
lesz a Szerbiai Kőolajipari Vállalat ügyében.
A tárgyalások hátterében az a tervezett üzlet áll, amelynek keretében a NIS-ben az orosz tulajdonosok – a Gazprom Nyefty és a Gazprom – eladnák többségi részesedésüket. A lépés célja, hogy a stratégiai jelentőségű szerb olajipari vállalat elkerülje az Ukrajna elleni háború miatt az orosz cégekkel szemben bevezetett amerikai szankciókat, amelyek következtében Szerbia hónapokon át nem jutott kőolajhoz az Adria vezetéken keresztül.
Bár korábban arról szóltak a hírek, hogy a Mol nem csupán a pancsovai finomítót, hanem gyakorlatilag a teljes szerb olajipart is megszerezné az ügylettel, ennek megvalósulása egyelőre kérdéses. Az érdeklődők között ugyanis megjelent az Egyesült Arab Emírségek is. Aleksandar Vučić szerb elnök kedden úgy nyilatkozott: két-három napon belül döntés születhet, és az sem kizárt, hogy végül mind a magyar, mind az arab fél részt vesz az üzletben.
