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politikai cél adam smith liberális kultúra nemzet amerika konfliktus

Lánczi András: A szigorú erkölcsöt valló nép az örök hiszékenysége miatt vakhittel omlott az elit képmutatóbb részének a karjaiba

2026. június 20. 12:55

Képmutatásból, dühből, arroganciából, kollektív bűnösségből soha nem lesz egy kultúra, ezért nemzeti egység sem.

2026. június 20. 12:55
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Lánczi András
Lánczi András

Az új kormánynak kevés közösségépítő célja van. Ezek egyike a nemzeti egység megteremtése, mivel egy hazában nem élhet két nemzet. Csak Amerikában, mert ott már keletkezése óta zajlik a vita: egy nemzet-e az amerikai? Fehérek és feketék, fehérek és őslakosok, politikai vörösök és kékek, gazdaságilag és kulturálisan megosztott Amerika a valóság.

A demokrácia az egyetlen gyógyszer – állítják sokan. Sokféleség az egységben, amit az amerikai alkotmányos jog biztosít és védelmez. 

Magyarországon azonban az alkotmány nem tölti be sem a nemzet politikai, sem kulturális egyesítését, mert nincs morális tekintélye. A kulcs az 1989-es rendszerváltás természetében rejlik. A kommunista első írott magyar alkotmányt alkotmányos forradalommal, azaz átírással gondolták kezelni. Ennek következményeit szenvedjük a mai napig. Először is, a régi rendszer képviselői legálisan részt vehettek az új alkotmányos berendezkedés alakításában. Semmilyen politikai szankció nem érte a régi rend képviselőit.

Ennek egyik következménye az volt, hogy az új rend eleve terhelt lett egy nemzetet megosztó morális konfliktussal.

A magyar nemzetet mesterségesen megosztó trianoni diktátum és következményei mellé felkerült a világtörténelem legnagyobb lopását végrehajtó kommunista rendszer és az új, demokratikus rendszer közti konfliktus. A kommunizmus mint intézményrendszer megszűnt, de mint kulturális tényező a mai napig zavartalanul kifejti hatását, a morál területén különösen. Ez a nemzetet megosztó második konfliktus. A harmadik a liberális és a konzervatív morál között feszül. A liberális az egyént tekinti szuverénnek, a közösség első számú feladata az egyént támogatni. Ezzel szemben a nem liberális felfogás a közösséget, végső soron a (nemzet-)államot tekinti szuverénnek. Az egyén nincs alávetve az államnak, de az államot fenntartó közösséggel szemben kötelességei vannak (adózás, hon­védelem, politikai lojalitás stb.). Ezt a dimenziót bújtatva megtaláljuk a gazda­sági-elosztási kérdésekben, jelesül a tulajdonviszonyokban, a bértáblákban, a költségvetések alapjaiban. 

A legsúlyosabb konfliktus az, hogy a baloldal egyszerűen nem ismeri el a jobboldal céljait mint politikai célokat: 

immorálisnak tekinti a szándékait, démonizálja a politikusait, a baloldaliak által vallott morális és politikai mércéket kéri számon a jobboldalon, rosszabb esetben kriminalizálja a jobboldali kormányok döntéseit és cselekedeteit. 

Adam Smith szerint eleve kétféle morál létezik egy állami közösségben. Az egyiket, a szigorú, merev morált a közönséges emberek gyakorolják, a gazdagok, az elitet alkotók pedig sokkal szabadosabban fogják fel a morális kérdéseket. Erre szokták az angolszász világban visszavezetni a mai napig élő „egy nemzet, két kultúra” elgondolást.

Mivel mi a nyugati kultúra szétszerelő fogyasztói vagyunk, automatikusan átemeljük a nyugati társadalmak konfliktusait, jól összekeverve a saját belső konfliktusainkkal.

Ami nálunk történt az előző másfél évtizedben, az egy kísérlet volt megingatni a posztkommunista morális rendet a nemzet fogalmából kiindulva. Ez a közösségelvűség a lojalitást, az érdemelismerést, az identitást, a kölcsönös igazságosságot hangoztatta, és nem vonta kétségbe a sokféleséget. A romantikus elemek még mindig uralják nemzetfelfogásunkat, de egyre több önbecsülésből és nem álmodozásból táplálkozó hazaszeretet-összetevője van a lelkiségünknek. A kormányzatnak a rendszerváltás valójában res­taurációt jelent, a baloldali-liberális morális rend helyreállítását. Ezt jogi-­alkotmányos fogalomba csomagolják. 

Így marad az egy nemzet, két kultúra.

A szigorú erkölcsöt valló nép az örök hiszékenysége miatt vakhittel omlott az elit képmutatóbb részének a karjaiba. Képmutatásból, dühből, arroganciából, kollektív bűnösségből soha nem lesz egy kultúra, ezért nemzeti egység sem.

A szerző filozófus

(Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton)

 

Összesen 30 komment

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Sorrend:
Burg_kastL71-C
2026. június 20. 14:04
Értem én a jószándékot, meg az újra építeni akarást, de a morált most kár lengetni, mert sajnos sorban olyan disznóságokat dörgölnek rá nem csak a tettesekre, hanem a táborunkra egyetemlegesen, amiről mi nem tehetünk. Eltelt vagy négy hét és olyanok kezdik megint fújni a passzátszelet, akik eddig a árnyékban lapultak és akiknek az idióta vérengzős együgyű kampányt köszönhetjük. Tulajdonképpen máig nem fogták fel, hogy Károlyi módjára akaratukon kívül átjátszották a hatalmat a toporogva váró Kommünnek.Nem áll távol tőlem a katonás szellem, a fegyelmezettség, de a kampányban magam is torkig voltam a félóránként sulykolt háborús eseményekkel. de nem szólhattam,... nem szólhattunk. Úgy voltam vele, hátha bejön. Hát nem, az egyszeri népek beszaharhattak és Ruszin Szendi Romolusz védőszárnyai alá nmenekültek a szavazófülkében, mivel hogy ő lesz aki megvéd bennünket az ukránoktól. Az meg, 20-25% on állunk az valós lehet, de nem jelenti azt, hogy annyian tiszássá lettek, hanem forr a vérük.
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pollip
2026. június 20. 14:02
Az index dicsérő cikket írt a Corvinus Egyetemről. Kíváncsi leszek, mi lesz vele az átalakítás, visszarendeződés után.
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OszkárOszi
2026. június 20. 13:55
Hatalmas figura ez a Lánczi András, Isten áldja!
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ekeke1
2026. június 20. 13:51
Viszont kiegészíteném. 2025-ben nem is titkolták a forgatókönyvet.hvg.hu/360/20241219_hvg-tota-w-2024-elojatek-a-vegjatekhoz Ebből idézem:"találtunk egy jóféle bontógolyót. Szántani, gyereket nevelni és építeni már nem feltétlen azzal akarunk majd – azt majd kitaláljuk. Egyelőre csináljunk helyet a szántáshoz, az építéshez és a gyerekneveléshez" . Nos a bontógolyó éppen végzi a feladatát, Majd a piszkos rész végeztével, megpuccsolnák őt is hogy újra eljöhessen az "ő" országuk. A bibi csak az hogy ettől az elmebetegtől nem tudnak könnyen megszabadulni, ez nem Medgyessy/D209 .Ez, ha már egyszer hatalomra került, bármit meg fog tenni hogy azt meg is tarthassa. Gyurcsány elvitte az országot az államcsőd, a polgárháború és az IMF hitel küszöbére. Ehhez képest viszont még ő is gyenge ipari tanuló.
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