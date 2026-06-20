Lánczi András: A szigorú erkölcsöt valló nép az örök hiszékenysége miatt vakhittel omlott az elit képmutatóbb részének a karjaiba

Az új kormánynak kevés közösségépítő célja van. Ezek egyike a nemzeti egység megteremtése, mivel egy hazában nem élhet két nemzet. Csak Amerikában, mert ott már keletkezése óta zajlik a vita: egy nemzet-e az amerikai? Fehérek és feketék, fehérek és őslakosok, politikai vörösök és kékek, gazdaságilag és kulturálisan megosztott Amerika a valóság.

A demokrácia az egyetlen gyógyszer – állítják sokan. Sokféleség az egységben, amit az amerikai alkotmányos jog biztosít és védelmez.

Magyarországon azonban az alkotmány nem tölti be sem a nemzet politikai, sem kulturális egyesítését, mert nincs morális tekintélye. A kulcs az 1989-es rendszerváltás természetében rejlik. A kommunista első írott magyar alkotmányt alkotmányos forradalommal, azaz átírással gondolták kezelni. Ennek következményeit szenvedjük a mai napig. Először is, a régi rendszer képviselői legálisan részt vehettek az új alkotmányos berendezkedés alakításában. Semmilyen politikai szankció nem érte a régi rend képviselőit.