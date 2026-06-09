Trianon arca

Egy helytörténettel foglalkozó ismerősöm osztotta meg „a legnagyobb közösségi oldalon” a Magyar Turista Élet című sajtótermék egyik 1939-ben megjelent cikkét, amelyben a szerzők a török-mezői turistaház létrejöttének históriáját taglalják. A házat 1938 végén adták át a közönségnek, de az átadásig vezető út szokás szerint nem volt sétagalopp. A Hitelbank turistaszakosztályának megajánlott adományra ugyanis másoknak is fájt a foga: beindult a lobbizás, majd miután a pénz megvolt, az építkezésre kiszemelt telek megvásárlása körül támadtak gondok. „A három katasztrális hold terület ugyanis a nagymarosi volt úrbéresek legelőtársulatának tulajdona volt és így annak megvétele akadályokba ütközött. Sikerült azonban a társulat elnökét, Emmer Józsefet és Maurer András községi bírót az ügynek megnyerni.”

Ez a Maurer András történetesen az anyai dédapám és egyúttal Nagymaros utolsó bírója is volt. Utána már a tanácselnökök időszaka köszöntött be.