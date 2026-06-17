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tisza párt fidesz nemzet

Mi is volt a baj a nemzeti hitvallással?

2026. június 17. 09:56

A demokratikus versenynek lehetnek győztesei és vesztesei, a nemzetnek azonban soha.

2026. június 17. 09:56
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Litkei Máté
Litkei Máté
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„Kezd közhellyé válni, hogy a nemzet megosztott. Közhely, mert mindannyian érezzük, hogy igaz. A 2026-os országgyűlési választás lezárult, de a kampány során felhalmozódott indulatok, sérelmek és bizalmi válság nem tűnt el a szavazófülkék bezárásával. Az országgyűlési mandátumokért folyó politikai verseny véget ért, a politika és a kampány belső feszültségei azonban velünk maradtak. 

- Sokan sokféle elemzést tettek már közzé ennek okairól és következményeiről. Legalább ilyen fontos kérdés azonban az is, hogy milyen közös alapokra építve lehetne újra megerősíteni a közös nemzeti minimumainkat, és hogyan lehetne mérsékelni azt a megosztottságot, amely egyre inkább a magyar társadalom egészét jellemzi.

- Ha egy választást követően a mostanihoz hasonló állapotok alakulnak ki, az új kormányzó többség felelőssége nem ér véget a hatalom megszerzésével. A politikai közösség egységének helyreállítása, a társadalmi megbékélés előmozdítása és a közös cselekvés feltételeinek megteremtése ilyenkor a kormányzás szerves részévé válik. Az ellenzék feladata pedig az, hogy e folyamatban konstruktív partnerként vegyen részt. 

A demokratikus versenynek ugyanis lehetnek győztesei és vesztesei, a nemzetnek azonban nem. 

- Ahhoz, hogy Magyarország a következő időszak kihívásaira sikeresen tudjon válaszolni, szükség van azokra a minimális egyetértési pontokra, amelyek lehetővé teszik a nemzeti egység kialakítását a politikai törésvonalakon túl is.

Ha azokat a dolgokat keressük, amelyekben egy társadalom egyetérthet és el tud fogadni közös létezésének előfeltételeként, akkor két módszertanhoz fordulhatunk. 

- Az első módszer arról szól, hogy megkereshetjük azokat az egységpontokat, amelyekben a társadalom tagjai korábban már egyetértést tudtak kialakítani, és ezeket vesszük alapul. Alapul szolgálhat a korábbi alkotmányozás során megszületett értékalap, a korábbi népszavazások során megszületett értékválasztások, a politikai viták szintézisei, konzultációk és széles társadalmi viták eredményei.

- A második módszer, hogy húzunk egy éles vonalat a múlt és a jövő között, és azt mondjuk, hogy valamilyen oknál fogva nem fogadjuk el kiindulási alapként azokat az értékeket, amelyek a múltban születtek. Ha viszont hiszünk a népfelség elvében és a demokrácia eszményében, akkor az újonnan megszületett értékalapról alapos és kiterjedt társadalmi vitát kell folytatni.

- A Tisza Párt és az általuk alapított új magyar kormány jelenleg egyik módszertant sem alkalmazza. Hiába ígérték a választási kampányban, hogy megtartják mindazt a korábbi időszakból, amely elfogadott és jó volt, most mégis épp az ellenkezőjét látjuk: valójában nem törekednek a korábban kialakult társadalmi konszenzusok megerősítésére, ugyanakkor nem kezdeményezett olyan széles körű társadalmi vitát sem, amely új nemzeti egyetértési pontok kijelölését szolgálná. 

- A közéletben ehelyett továbbra is a politikai konfliktus logikája érvényesül – hiszen jól tudják, hogy az egyetlen dolog, ami politikai közösségüket egyben tartja, az a Fidesz elutasítottsága. Ha ez tartós állapottá válik, és nem születik egyetértés a nemzeti minimumok kérdésében, fennáll annak a veszélye, hogy a politikai törésvonalak még inkább társadalmi törésvonalakká válnak. Egy ilyen folyamat hosszú távon a nemzeti együttműködés képességét is alááshatja.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

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Sorrend:
csulak
2026. június 17. 11:44
a libernyak csak rombolasra kepes ! erre adnak adolfpeternek is engedelyt Bruszelbol. Hadd rombolja le Magyarorszagot es akkor nincs tobbet problema vele !
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0
0
rorshock
2026. június 17. 11:33
Hogy mi volt a bajuk a szarossegűt imádó tiszásoknak? Nemzeti Hit Vallás Ezek külön-külön is értelmezhetetlen fogalmak a tiszásprolinak.
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0
1
igazmagyar
2026. június 17. 10:31
A fososgatyás, részeges, kábítószeres poloska pötyikétől, aki állítólag miniszterelnök, kártékonyabb és veszélyesebb embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusa, szemtelensége, hataloméhsége, gátlástalansága, rombolási hajlama, kultúra- és szellemellenessége elképzelhetetlen minden más, normális, azaz nem - Tiszás ember számára. Ő nem ismeri a szégyent, az emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret. Ő egy eltorzult lélek! Egészséges szellemű európai ember nem lehet Tiszás! Nincs olyan vastag bőrt igénylő hazugság, amit egy Tiszás szemrebbenés nélkül ki ne mondana, ha azt a Tiszás csürhe személyes boldogulása így kívánja. Most már a Mandinert is ő fogja dirigálni, mert ő a másfél méteres selyemmajom, a pötyike. Ilyenek a követői is, mert egy liberál fasiszta más nem lehet, csak gazember.
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3
1
szim-patikus
•••
2026. június 17. 10:20 Szerkesztve
Mi is volt a baj a nemzeti hitvallással? ----- az hogy a tolvaj mondta ne lopj (azért, hogy ő többet lophasson) Aláírás Fali Fari Zeus
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3
5
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