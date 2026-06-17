- Az első módszer arról szól, hogy megkereshetjük azokat az egységpontokat, amelyekben a társadalom tagjai korábban már egyetértést tudtak kialakítani, és ezeket vesszük alapul. Alapul szolgálhat a korábbi alkotmányozás során megszületett értékalap, a korábbi népszavazások során megszületett értékválasztások, a politikai viták szintézisei, konzultációk és széles társadalmi viták eredményei.

- A második módszer, hogy húzunk egy éles vonalat a múlt és a jövő között, és azt mondjuk, hogy valamilyen oknál fogva nem fogadjuk el kiindulási alapként azokat az értékeket, amelyek a múltban születtek. Ha viszont hiszünk a népfelség elvében és a demokrácia eszményében, akkor az újonnan megszületett értékalapról alapos és kiterjedt társadalmi vitát kell folytatni.

- A Tisza Párt és az általuk alapított új magyar kormány jelenleg egyik módszertant sem alkalmazza. Hiába ígérték a választási kampányban, hogy megtartják mindazt a korábbi időszakból, amely elfogadott és jó volt, most mégis épp az ellenkezőjét látjuk: valójában nem törekednek a korábban kialakult társadalmi konszenzusok megerősítésére, ugyanakkor nem kezdeményezett olyan széles körű társadalmi vitát sem, amely új nemzeti egyetértési pontok kijelölését szolgálná.