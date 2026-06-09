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sulyok tamás skrabski fruzsina pillanat nemzet gyurcsány ferenc

Nem élhet két nemzet egy hazában, mert akkor mind hazátlan

2026. június 09. 09:28

Amíg Skrabski Fruzsinával kulturáltan, emberi hangnemben tudunk beszélni akár politikáról, addig él a szívemben a társadalmi megbékélés reménye.

2026. június 09. 09:28
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Puzsér Róbert
Puzsér Róbert
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„Skrabski Fruzsina a Sulyok Tamás mellett rendezett szolidaritási demonstráción kifejezésre juttatta, hogy »a másik ember alázása, nyilvános megszégyenítése nem normális viselkedés«, hangot adott annak a vélekedésének, hogy »a mi társadalmunk alapvetően nyugodt és udvarias«, felidézte, mennyire meglepődött, amikor »2010 után Gyurcsány Ferenc szembejött a Mammutban egyedül, testőrök nélkül«, és úgy ítélte, hogy »ez azért lehet, mert mi ilyen kedves, kulturált nép vagyunk«. A puding próbájának pillanata akkor jött el, amikor Fruzsina beszédében a barátjaként hivatkozott rám – a reakció nem volt se nyugodt, se udvarias: a sajátjai kifütyülték és lehurrogták.

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Skrabski Fruzsinával valóban baráti a kapcsolatunk. Sokat beszélünk a közélet ügyeiről, és szinte soha nem értünk egyet, de az egymáshoz való viszonyulásunk a politika felett áll, mert ezt megengedhetjük magunknak, amellett, hogy egyikünk se hiszi azt a másikról, hogy ártani akarna Magyarországnak. A jó emberi viszonyunk azt jelzi számomra, hogy a magyart magyar ellen uszító politikai osztálynak még nem teljesen sikerült pannonokra meg hunokra felbontani a magyarságot. Amíg Skrabski Fruzsinával kulturáltan, emberi hangnemben tudunk beszélni akár politikáról, addig él a szívemben a társadalmi megbékélés reménye. Fruzsinát sokszor szembesítettem már azzal, hogy a kurzusa foglyának tartom, de ezúttal nagyon meggyőzően demonstrálta az autonómiáját. Büszke vagyok a bátorságára, amiért a saját szekértáborának keménymagja előtt a barátjának vallott, és vállalta az iránta gerjedt gyűlöletet és megvetést, hogy megszerezze ezt a kurzusok feletti pillanatot. Remélem, egyre többen látják be a gyűlölködő szekértáborok hívei közül is, hogy nem élhet két nemzet egy hazában, mert akkor mind hazátlan.”

Fotó: Ficsor Márton/Mandiner

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 34 komment

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lacika-985
2026. június 09. 10:32
Magyarországon nem két nemzet él , sokkal többen , de csak egynek nem tetszik semmi ,csak egy képzeli magát felsőbbrendűnek, csak egy van aki a többségen akar élősködni , uralkodni . Ennek a retkes parazita fajnak te egy kiemelkedő aljadéka vagy .
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marina
2026. június 09. 10:28
Ha nem tudsz itt élni ellehet menni.
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zsocc44
2026. június 09. 10:26
Róbert, emlékszel? Nem is olyan régen a nemzetegyesítés jegyében negyed magaddal éppen akasztás és főbelövés volt a nemzeti minimum. No persze csak és szigorúan kizárólag a nemtiszásoknak jár ez a felemelő gesztus. Persze, tudjuk csak humor és irónia volt, amit a sok képzetlen, vidéki, nyugger geci nem érthet… Róbert te vagy az a fazon, akinek mindehol jó, de előbb-utóbb mindenhonnan elzavarják!
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valterfeher
2026. június 09. 10:20
Nem hazátlanok a dühkitöréses bohóc hívei sem: ott van nekik Ukrajna meg Izrael
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