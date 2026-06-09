Skrabski Fruzsinával valóban baráti a kapcsolatunk. Sokat beszélünk a közélet ügyeiről, és szinte soha nem értünk egyet, de az egymáshoz való viszonyulásunk a politika felett áll, mert ezt megengedhetjük magunknak, amellett, hogy egyikünk se hiszi azt a másikról, hogy ártani akarna Magyarországnak. A jó emberi viszonyunk azt jelzi számomra, hogy a magyart magyar ellen uszító politikai osztálynak még nem teljesen sikerült pannonokra meg hunokra felbontani a magyarságot. Amíg Skrabski Fruzsinával kulturáltan, emberi hangnemben tudunk beszélni akár politikáról, addig él a szívemben a társadalmi megbékélés reménye. Fruzsinát sokszor szembesítettem már azzal, hogy a kurzusa foglyának tartom, de ezúttal nagyon meggyőzően demonstrálta az autonómiáját. Büszke vagyok a bátorságára, amiért a saját szekértáborának keménymagja előtt a barátjának vallott, és vállalta az iránta gerjedt gyűlöletet és megvetést, hogy megszerezze ezt a kurzusok feletti pillanatot. Remélem, egyre többen látják be a gyűlölködő szekértáborok hívei közül is, hogy nem élhet két nemzet egy hazában, mert akkor mind hazátlan.”