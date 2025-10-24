„Bankot robbantottak”: világhírű edző érkezik Magyarországra – ekkor láthatjuk a Fradi ellen

Örülhet a görög nagyfőnök: az újabb edzőváltás után rögtön nyert a Fradi ellenfele
A Ferencváros veretlen az alapszakaszban.
Rafael Benítez lett a Panathinaikosz vezetőedzője. A görög csapat az Európa-ligában a Fradi ellen is megmérkőzik a folytatásban.
Rafael Benítezt nevezték ki a Fradi későbbi Európa-liga ellenfele, a Panathinaikosz labdarúgócsapatának vezetőedzőjévé – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
A 65 éves spanyol tréner, aki korábban dolgozott a többi között a Liverpoolnál és a Real Madridnál is, Hrisztosz Kontisz helyét veszi át. A görög edzőt azt követően menesztették, hogy együttese csütörtökön 3–1-re kikapott a Feyenoord otthonában, és ez az első fordulóban aratott győzelme után már a második veresége volt, a hazai bajnokságban pedig csak a hetedik helyen áll.
Helyi lapértesülések szerint Benítez két évre szóló szerződést írt alá – további egyéves hosszabbítási lehetőséggel – az athéni klubnál.
A spanyol vezetőedzőnek idényenként négymillió eurót jövedelmez majd az együttműködés, ami az eddigi legmagasabb edzői fizetés a görög élvonalban.
Benítez 2005-ben Bajnokok Ligáját nyert a Liverpoollal, 2013-ban pedig El-t a Chelsea-vel, és sikeresen működött, címeket szerzett más csapatokkal, így a Valenciával, az Internazionalével, a Napolival és a Newcastle Uniteddel is. Legutóbb a Celta Vigót irányította, a spanyol együttestől tavaly márciusban távozott.
A Ferencvárosi TC – amely egy döntetlennel és két győzelemmel a hetedik helyen áll – január 22-én, az utolsó előtti fordulóban fogadja a Panathinaikoszt az Európa-ligában.
Érdekesség, hogy az utolsó fordulós ellenfele is edzőváltáson esett át, ráadásul az idényben már másodszor. Erről bővebben itt olvashat!
Fotó: Angelos Tzortzinis/AFP