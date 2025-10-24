„Bankot robbantottak”: világhírű edző érkezik Magyarországra – ekkor láthatjuk a Fradi ellen

A spanyol vezetőedzőnek idényenként négymillió eurót jövedelmez majd az együttműködés, ami az eddigi legmagasabb edzői fizetés a görög élvonalban.

Benítez 2005-ben Bajnokok Ligáját nyert a Liverpoollal, 2013-ban pedig El-t a Chelsea-vel, és sikeresen működött, címeket szerzett más csapatokkal, így a Valenciával, az Internazionalével, a Napolival és a Newcastle Uniteddel is. Legutóbb a Celta Vigót irányította, a spanyol együttestől tavaly márciusban távozott.



A Ferencvárosi TC – amely egy döntetlennel és két győzelemmel a hetedik helyen áll – január 22-én, az utolsó előtti fordulóban fogadja a Panathinaikoszt az Európa-ligában.

Egy másik Fradi-ellenfél is edzőt váltott