„Bankot robbantottak”: világhírű edző érkezik Magyarországra – ekkor láthatjuk a Fradi ellen

2025. október 24. 19:17

Rafael Benítez lett a Panathinaikosz vezetőedzője. A görög csapat az Európa-ligában a Fradi ellen is megmérkőzik a folytatásban.

2025. október 24. 19:17
null

Rafael Benítezt nevezték ki a Fradi későbbi Európa-liga ellenfele, a Panathinaikosz labdarúgócsapatának vezetőedzőjévé – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Benítez lett a Fradi riválisának új trénere
Benítez lett a Fradi riválisának új trénere (Fotó: Glyn Kirk/AFP)

A 65 éves spanyol tréner, aki korábban dolgozott a többi között a Liverpoolnál és a Real Madridnál is, Hrisztosz Kontisz helyét veszi át. A görög edzőt azt követően menesztették, hogy együttese csütörtökön 3–1-re kikapott a Feyenoord otthonában, és ez az első fordulóban aratott győzelme után már a második veresége volt, a hazai bajnokságban pedig csak a hetedik helyen áll.

Helyi lapértesülések szerint Benítez két évre szóló szerződést írt alá – további egyéves hosszabbítási lehetőséggel – az athéni klubnál.

A spanyol vezetőedzőnek idényenként négymillió eurót jövedelmez majd az együttműködés, ami az eddigi legmagasabb edzői fizetés a görög élvonalban.

Benítez 2005-ben Bajnokok Ligáját nyert a Liverpoollal, 2013-ban pedig El-t a Chelsea-vel, és sikeresen működött, címeket szerzett más csapatokkal, így a Valenciával, az Internazionalével, a Napolival és a Newcastle Uniteddel is. Legutóbb a Celta Vigót irányította, a spanyol együttestől tavaly márciusban távozott.


A Ferencvárosi TC – amely egy döntetlennel és két győzelemmel a hetedik helyen áll – január 22-én, az utolsó előtti fordulóban fogadja a Panathinaikoszt az Európa-ligában.

Egy másik Fradi-ellenfél is edzőt váltott

Érdekesség, hogy az utolsó fordulós ellenfele is edzőváltáson esett át, ráadásul az idényben már másodszor. Erről bővebben itt olvashat!

