európa-liga Nottingham Forest Fradi Nottingham Ludogorec Ferencváros

Örülhet a görög nagyfőnök: az újabb edzőváltás után rögtön nyert a Fradi ellenfele

2025. október 23. 23:02

Nyerni tudott új edzőjével a Nottingham Forest, amellyel még megküzd a Ferencváros. A Fradi legközelebb viszont a Ludogorecet látja vendégül.

2025. október 23. 23:02
Véget ért a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulója. A Fradi a folytatásban azt a bolgár Ludogorecet fogadja, amely Svájcban kapott ki, míg az angol Nottingham Forest az újabb edzőváltás után nyerni tudott.

A Fradi későbbi ellenfele, a Sean Dyche vezette Forest győzni tudott
A Fradi későbbi ellenfele, a Sean Dyche vezette Forest győzni tudott (Fotó: Oli Scarff)

Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros 3–2-re nyert az osztrák RB Salzburg vendégeként, és ezzel veretlenül hét ponttal áll. A Fradi következő ellenfele a Ludogorec lesz, amely a Young Boys vendégeként kapott ki.

Az a Forest viszont győzött, amelynél a görög Evangelosz Marinakisz klubtulajdonos már másodszor váltott edzőt a mostani idényben. Ange Postecoglou irányításával nyolc tétmeccs alatt nem tudott nyerni a gárda, de Sean Dyche-sal ez elsőre összejött, ráadásul kapott gól nélkül a Porto ellen.

A Nottingham tíz nyeretlen tétmérkőzés után nyert újra. Legutóbb még a Premier League legelső fordulójában, bő két hónapja aratott sikert, ráadásul április 1-je óta nem hozott le kapott gól nélküli tétmeccset.

A Fradi későbbi ellenfelei

  • 4. forduló: Ludogorec (otthon)
  • 5. forduló: Fenerbahce (idegenben)
  • 6. forduló: Rangers (otthon)
  • 7. forduló: Panathinaikosz (otthon)
  • 8. forduló: Nottingham Forest (idegenben)

Labdarúgó Európa-liga, alapszakasz
3. forduló, csütörtöki játéknap (az FTC ellenfeleinek mérkőzése)
Feyenoord (holland)–Panathinaikosz (görög) 3–1
Fenerbahce (török)–VfB Stuttgart (német) 1–0
Young Boys (svájci)–Ludogorec (bolgár) 3–2
Brann Bergen (norvég)–Rangers (skót) 3–0
Nottingham Forest (angol)–Porto (portugál) 2–0

Fotó: Oli Scarff/AFP

 

