Örülhet a görög nagyfőnök: az újabb edzőváltás után rögtön nyert a Fradi ellenfele

Véget ért a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulója. A Fradi a folytatásban azt a bolgár Ludogorecet fogadja, amely Svájcban kapott ki, míg az angol Nottingham Forest az újabb edzőváltás után nyerni tudott.

A Fradi későbbi ellenfele, a Sean Dyche vezette Forest győzni tudott (Fotó: Oli Scarff)

Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros 3–2-re nyert az osztrák RB Salzburg vendégeként, és ezzel veretlenül hét ponttal áll. A Fradi következő ellenfele a Ludogorec lesz, amely a Young Boys vendégeként kapott ki.