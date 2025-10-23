Örülhet a görög nagyfőnök: az újabb edzőváltás után rögtön nyert a Fradi ellenfele

RB Salzburg–FTC: óriási fordulat Ausztriában – Ludas Matyi módjára büntette az osztrákokat a Fradi
Micsoda teljesítmény!
Nyerni tudott új edzőjével a Nottingham Forest, amellyel még megküzd a Ferencváros. A Fradi legközelebb viszont a Ludogorecet látja vendégül.
Véget ért a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulója. A Fradi a folytatásban azt a bolgár Ludogorecet fogadja, amely Svájcban kapott ki, míg az angol Nottingham Forest az újabb edzőváltás után nyerni tudott.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Ferencváros 3–2-re nyert az osztrák RB Salzburg vendégeként, és ezzel veretlenül hét ponttal áll. A Fradi következő ellenfele a Ludogorec lesz, amely a Young Boys vendégeként kapott ki.
Az a Forest viszont győzött, amelynél a görög Evangelosz Marinakisz klubtulajdonos már másodszor váltott edzőt a mostani idényben. Ange Postecoglou irányításával nyolc tétmeccs alatt nem tudott nyerni a gárda, de Sean Dyche-sal ez elsőre összejött, ráadásul kapott gól nélkül a Porto ellen.
A Nottingham tíz nyeretlen tétmérkőzés után nyert újra. Legutóbb még a Premier League legelső fordulójában, bő két hónapja aratott sikert, ráadásul április 1-je óta nem hozott le kapott gól nélküli tétmeccset.
Már a mérkőzés közben megszületett a döntés.
Labdarúgó Európa-liga, alapszakasz
3. forduló, csütörtöki játéknap (az FTC ellenfeleinek mérkőzése)
Feyenoord (holland)–Panathinaikosz (görög) 3–1
Fenerbahce (török)–VfB Stuttgart (német) 1–0
Young Boys (svájci)–Ludogorec (bolgár) 3–2
Brann Bergen (norvég)–Rangers (skót) 3–0
Nottingham Forest (angol)–Porto (portugál) 2–0
Fotó: Oli Scarff/AFP