„Naiv, mint egy kisbaba” – piszkosul kiakadt Kerkezre az angol legenda

Tudom, hogy jó labdarúgó, de jelenleg olyan a teljesítménye, mintha egy ifjúsági vagy U21-es csapatban játszana. Olyan naiv, mint egy kisbaba.

Pedig van már Premier League-tapasztalata, nem egy másik országból érkezett ide.”

Éppen ezért is lepődött meg Neville az elmúlt meccseken mutatott teljesítményén.

„Sok meccs van már a háta mögött, játszott ezeken a pályákon, szóval arra számítottam, gyorsan felveszi a Liverpool ritmusát. Ráadásul Virgil van Dijk mellett játszhat, aki a világ legjobb középhátvédje, egy bekk nem is vágyhat másra. Ráadásul előtte is keményen dolgozó labdarúgók játszanak – nem úgy, mint a jobb oldalon, ahol Szalah mögött mindig jobban ki vagy téve az ellentámadásoknak.”

Nem csak Kerkezzel van a baj