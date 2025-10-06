„Naiv, mint egy kisbaba” – piszkosul kiakadt Kerkezre az angol legenda

Krízisről beszélnek Liverpoolban – Szoboszlai posztja nagy vitákat gerjeszt
Kezd szétesni a címvédő?
A Manchester United klubikonja, Gary Neville nem kímélte a Liverpool magyar labdarúgóját. Szerinte Kerkez Milos olyan, mint egy ifjúsági játékos.
Mint ismert, jól jön a válogatott szünet a Liverpool labdarúgócsapatának, amely nincs jó passzban: az angol bajnoki címvédő előbb kikapott a Crystal Palace-tól, majd a Galatasaray-tól a Bajnokok Ligájában, az elmúlt hétvégén pedig a Chelsea-től is, és ezzel elvesztette első helyét a tabellán a Premier League-ben. A mérkőzés után az angol sajtó a gyenge Liverpoolból Szoboszlai Dominiket látta a legjobbnak, másik honfitársunk, Kerkez Milos viszont a kritikák kereszttüzébe került.
Az 55. percben lecserélt magyar védővel kapcsolatban megszólalt a Manchester United egykori legendás védője, Gary Neville is. A Sky Sports szakkomentátora nem volt elájulva Kerkez teljesítményétől.
„Őszintén szólva ez a srác jelenleg úgy néz ki, mint egy ifjúsági játékos” – idézi a korábbi kiváló hátvédet a Liverpool Echo. –
Tudom, hogy jó labdarúgó, de jelenleg olyan a teljesítménye, mintha egy ifjúsági vagy U21-es csapatban játszana. Olyan naiv, mint egy kisbaba.
Pedig van már Premier League-tapasztalata, nem egy másik országból érkezett ide.”
Éppen ezért is lepődött meg Neville az elmúlt meccseken mutatott teljesítményén.
„Sok meccs van már a háta mögött, játszott ezeken a pályákon, szóval arra számítottam, gyorsan felveszi a Liverpool ritmusát. Ráadásul Virgil van Dijk mellett játszhat, aki a világ legjobb középhátvédje, egy bekk nem is vágyhat másra. Ráadásul előtte is keményen dolgozó labdarúgók játszanak – nem úgy, mint a jobb oldalon, ahol Szalah mögött mindig jobban ki vagy téve az ellentámadásoknak.”
A legenda egyébként nemcsak Kerkez Milossal volt elégedetlen:
„Jeremie Frimpong nem úgy teljesít, mint egy jobbhátvéd, Conor Bradley nem csinálja, amit kéne, Andy Robertson pedig küzd, de nem tart ott, mint néhány éve. A Liverpoolnak komoly gondjai vannak a védelmével, de nem azért veszített a Chelsea ellen. Azért veszített, mert az utolsó tizenöt-húsz percben a középpályások és a támadók teljesen haszontalanok voltak. Úgy adták el a labdát, mintha kötelező lenne, Gakpo itt, Szalah ott.”
Nyitókép: MTI/AP/Ian Walton