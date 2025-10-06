Ft
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Liverpool Gary Neville Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

„Naiv, mint egy kisbaba” – piszkosul kiakadt Kerkezre az angol legenda

2025. október 06. 09:41

A Manchester United klubikonja, Gary Neville nem kímélte a Liverpool magyar labdarúgóját. Szerinte Kerkez Milos olyan, mint egy ifjúsági játékos.

2025. október 06. 09:41
null

Mint ismert, jól jön a válogatott szünet a Liverpool labdarúgócsapatának, amely nincs jó passzban: az angol bajnoki címvédő előbb kikapott a Crystal Palace-tól, majd a Galatasaray-tól a Bajnokok Ligájában, az elmúlt hétvégén pedig a Chelsea-től is, és ezzel elvesztette első helyét a tabellán a Premier League-ben. A mérkőzés után az angol sajtó a gyenge Liverpoolból Szoboszlai Dominiket látta a legjobbnak, másik honfitársunk, Kerkez Milos viszont a kritikák kereszttüzébe került.

Kerkez
Gary Neville nem finomkodott Kerkezzel kapcsolatban / Fotó: Oli Scarff / AFP

Az 55. percben lecserélt magyar védővel kapcsolatban megszólalt a Manchester United egykori legendás védője, Gary Neville is. A Sky Sports szakkomentátora nem volt elájulva Kerkez teljesítményétől.

„Őszintén szólva ez a srác jelenleg úgy néz ki, mint egy ifjúsági játékos” – idézi a korábbi kiváló hátvédet a Liverpool Echo. – 

Tudom, hogy jó labdarúgó, de jelenleg olyan a teljesítménye, mintha egy ifjúsági vagy U21-es csapatban játszana. Olyan naiv, mint egy kisbaba.

Pedig van már Premier League-tapasztalata, nem egy másik országból érkezett ide.”

Éppen ezért is lepődött meg Neville az elmúlt meccseken mutatott teljesítményén.

„Sok meccs van már a háta mögött, játszott ezeken a pályákon, szóval arra számítottam, gyorsan felveszi a Liverpool ritmusát. Ráadásul Virgil van Dijk mellett játszhat, aki a világ legjobb középhátvédje, egy bekk nem is vágyhat másra. Ráadásul előtte is keményen dolgozó labdarúgók játszanak – nem úgy, mint a jobb oldalon, ahol Szalah mögött mindig jobban ki vagy téve az ellentámadásoknak.”

Nem csak Kerkezzel van a baj

A legenda egyébként nemcsak Kerkez Milossal volt elégedetlen:

„Jeremie Frimpong nem úgy teljesít, mint egy jobbhátvéd, Conor Bradley nem csinálja, amit kéne, Andy Robertson pedig küzd, de nem tart ott, mint néhány éve. A Liverpoolnak komoly gondjai vannak a védelmével, de nem azért veszített a Chelsea ellen. Azért veszített, mert az utolsó tizenöt-húsz percben a középpályások és a támadók teljesen haszontalanok voltak. Úgy adták el a labdát, mintha kötelező lenne, Gakpo itt, Szalah ott.”

Nyitókép: MTI/AP/Ian Walton

Reszelő Aladár
2025. október 06. 10:52
Ott mindig kemények a kritikák. Gyakran indokolatlanul. Talán kimondva, hogy az egész inkább a kritizálókról szól. Többen leírták, hogy Kerkezt ugyanazért sokkal jobban megtalálják, mint akár Robertsont, akár Frimpongot. Wirtzel rettenesen elnézőek, pedig konkrétan a tavalyi bajnokscsapat legjobban muzsikáló középpályájába kellett besuszterolni és abszolút nem igazolja vissza a rá költött összeg még harmadát sem. A csapatnak mázliszintje most egyenlítődik ki, korábban ők lőttek gólokat a 90+x percekben, most egymás után ők kaptak. Bármely döntetlennel a saját klasszisukat emelhették volna ki, hogy azokat a meccseket sem vesztik el, amit amúgy el kellett volna. Jól jön nekik a szünet, nem is vitás. Amúgy meg tavasszal kell jól játszani. Az elmúlt két szezonban az ilyen hullámvölgyek inkább akkor jöttek és vetettek véget pár nagy sorozatnak.
SyncBaer
2025. október 06. 10:40
Mit is mondott? Elveszti a párharcokat? Nem fut vissza időben? Sok az eladott labdája? Gyenge a fejjátéka? Szóval, Neville véleménye lufitartalom a köbön.
Squalline
2025. október 06. 10:39 Szerkesztve
Biztos jobb mint a MU bármelyik játékosa, hiszen tavaly a Bmouth messze a MU előtt végzett és a pool jelenleg is jóval a MU előtt van. Zakót se kapott a kupában egy falusi csapattól, ugye? Azért mindennek van határa, nyilván elég vicces lenne ha volt fradi játékos ekézné a dózsát vagy fordítva. Mondjon valaki egy darab védekezési hibát, amit Kerkez elkövetett, csak egyet. Nem nagyon fog tudni. Mondjon egy kapott gólt, amikor elvitték mellette a labdát. Nem fog tudni. Ha már valaki szakértő, jöjjön statisztikákkal, video elemzéssel. Mutassa be, akkor a földi halandó is megérti a nagy szakértő szakértelmét. Manapság ez a minimum. Az már nem pálya, hogy nagy ember vótam', oszt' bármit is mondok szentírás. Ez már inkább röhejes. Tipikus savazós panelek, amiket nem lehet hova tenni, nyilván direkt. Olyan mint egy "naiv kisbaba". Aha. És miért az milyen? Példa? És aki nem ilyen? Mint robertson, aki lekésik egy brazil tiniről és emiatt vesztenek? MU szagértő úr, amúgy odahaza minden oké?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!