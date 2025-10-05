Ft
10. 05.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kerkez Wirtz Arne Slot Jamie Redknapp Liverpool Premier League krízis Chelsea Szoboszlai Dominik

Krízisről beszélnek Liverpoolban – Szoboszlai posztja nagy vitákat gerjeszt

2025. október 05. 16:28

Sorozatban három vereség már egyértelműen jelzi, hogy valami nincs rendben a címvédőnél. A Liverpool esetében egyelőre a szélső védőjáték hiánya és az új szerzemények alulteljesítése, a jelenlegi játékrendszerrel való inkompatibitásuk jelenti a legnagyobb gondot.

2025. október 05. 16:28
null

Amennyire jól indult a Liverpool új szezonja (is), annyira elkezdett szétesni a csapat az elmúlt hetekben. Pontosabban, inkább arról van szó, hogy egyre jobban kezdenek kibukni azok a hiányosságok, amelyeket az első hetekben egy-egy klasszis egyéni villanással, katartikus hajrágóllal még el tudott fedni a Premier League-címvédő. A szombati, minden sorozatot figyelembe véve zsinórban harmadik vereség azonban egyértelműen jelzi, hogy csikorog a gépezet, és hosszabb távon komolyabb megoldandó problémák várnak Arne Slotra és stábjára. 

A Liverpool edzője, Arne Slot magyaráz
Arne Slot a bajnoki cím után nem várt problémákkal szembesül a Liverpool újjáépítésénél, a Chelsea elleni szombati kudarc már a harmadik vereség volt egymás után (Fotó: AFP/Glyn Kirk)

A legnagyobb gondot jelenleg egyértelműen az jelenti, hogy a nyáron hiába igazolta le kipróbált világklasszisok sorát a Liverpool több mint 400 millió fontnyi összértékben, az új emberek egyelőre nem nagyon találják a helyüket a játékrendszerben, és ez a többi sztárra is kihat (lásd a saját szintjén ugyancsak szenvedő Mohamed Szalah-t). Ez a leglátványosabban a középpályán és a szélső védőjátékban érhető tetten. A Sky Sports szakértője, Jamie Redknapp például a minap 

„mini-krízist” emlegetett a Pool kapcsán, s arra mutatott rá, hogy hiába érkezett a csapathoz a nyáron óriási reményekkel Jeremie Frimpong és Kerkez Milos, egyelőre egyikükkel sem működik a liverpooli rendszer

 (s ugyanez elmondható a szintén gyengélkedő Conor Bradley-ről és a veterán Andy Robertsonról is, aki már rég túl van pályafutása zenitjén). 

Ha valaki azt mondta volna nekem, Szoboszlai Dominknak kell majd jobb oldali védőt játszania, egyből visszakérdeztem volna, miért? Hiszen a világ egyik legjobb 8-asáról beszélünk!"

– kritizált Redknapp, utalva arra, hogy a magyar klasszis képességeit szerinte ily módon kényszerűen elpazarolják a csapatnál, miközben úgy tűnik, 

a nyáron a Real Madridhoz igazolt Trent Alexander-Arnoldot nem sikerült megfelelően pótolni.

 Hozzátette, úgy látja, Slot megpróbál mindenkit beépíteni és megadni a lehetőséget, de a legtöbben egyelőre csak keresik önmagukat, emiatt az önbizalom sincs a helyén és a játék is láthatóan akadozik. 

A Liverpool jobbhátvédként használt játékosai ebben az idényben – úgy tűnik, a csapat nagyon megérzi Trent Alexander-Arnold hiányát (Forrás: Sky Sports)

A holland mester dolgát mindenesetre nem segíti, hogy idáig a két nyári szuperigazolás, az egyaránt több mint 120 millió fontért szerződtetett Alexander Isak és Florian Wirtz sem váltja meg a világot. Utóbbi kínlódásáról már számtalan alkalommal értekeztünk, 

de egyelőre Isaknak sincs bajnoki vagy BL-gólja

 – mondjuk, esetében legalább érthető, hiszen csak az utóbbi hetekben kezd lassan játékba lendülni a kihagyott alapozása és előszezonja után. 

A szakértők abban egyetértenek, a most következő nemzetközi szünet jobbkor nem is jöhetne a Liverpool számára, amely a válogatott időszak alatt megpróbálhatja rendezni sorait. Erre szükségük is lesz, hiszen ekkora költekezés után előbb-utóbb muszáj lesz eredményt felmutatniuk, márpedig a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-vereség után a hétvégén a PL-tabella éléről is lecsúsztak a trónkövetelő Arsenal mögé.

(Nyitókép: MTI/AP/Ian Walton)

