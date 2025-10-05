Krízisről beszélnek Liverpoolban – Szoboszlai posztja nagy vitákat gerjeszt

Chelsea–Liverpool: Szoboszlai kivette a részét az egyenlítő gólból, de csapata kikapott a hosszabbításban
2–1-re nyert a londoni gárda.
Sorozatban három vereség már egyértelműen jelzi, hogy valami nincs rendben a címvédőnél. A Liverpool esetében egyelőre a szélső védőjáték hiánya és az új szerzemények alulteljesítése, a jelenlegi játékrendszerrel való inkompatibitásuk jelenti a legnagyobb gondot.
Amennyire jól indult a Liverpool új szezonja (is), annyira elkezdett szétesni a csapat az elmúlt hetekben. Pontosabban, inkább arról van szó, hogy egyre jobban kezdenek kibukni azok a hiányosságok, amelyeket az első hetekben egy-egy klasszis egyéni villanással, katartikus hajrágóllal még el tudott fedni a Premier League-címvédő. A szombati, minden sorozatot figyelembe véve zsinórban harmadik vereség azonban egyértelműen jelzi, hogy csikorog a gépezet, és hosszabb távon komolyabb megoldandó problémák várnak Arne Slotra és stábjára.
A legnagyobb gondot jelenleg egyértelműen az jelenti, hogy a nyáron hiába igazolta le kipróbált világklasszisok sorát a Liverpool több mint 400 millió fontnyi összértékben, az új emberek egyelőre nem nagyon találják a helyüket a játékrendszerben, és ez a többi sztárra is kihat (lásd a saját szintjén ugyancsak szenvedő Mohamed Szalah-t). Ez a leglátványosabban a középpályán és a szélső védőjátékban érhető tetten. A Sky Sports szakértője, Jamie Redknapp például a minap
„mini-krízist” emlegetett a Pool kapcsán, s arra mutatott rá, hogy hiába érkezett a csapathoz a nyáron óriási reményekkel Jeremie Frimpong és Kerkez Milos, egyelőre egyikükkel sem működik a liverpooli rendszer
(s ugyanez elmondható a szintén gyengélkedő Conor Bradley-ről és a veterán Andy Robertsonról is, aki már rég túl van pályafutása zenitjén).
Ha valaki azt mondta volna nekem, Szoboszlai Dominknak kell majd jobb oldali védőt játszania, egyből visszakérdeztem volna, miért? Hiszen a világ egyik legjobb 8-asáról beszélünk!"
– kritizált Redknapp, utalva arra, hogy a magyar klasszis képességeit szerinte ily módon kényszerűen elpazarolják a csapatnál, miközben úgy tűnik,
a nyáron a Real Madridhoz igazolt Trent Alexander-Arnoldot nem sikerült megfelelően pótolni.
Hozzátette, úgy látja, Slot megpróbál mindenkit beépíteni és megadni a lehetőséget, de a legtöbben egyelőre csak keresik önmagukat, emiatt az önbizalom sincs a helyén és a játék is láthatóan akadozik.
A holland mester dolgát mindenesetre nem segíti, hogy idáig a két nyári szuperigazolás, az egyaránt több mint 120 millió fontért szerződtetett Alexander Isak és Florian Wirtz sem váltja meg a világot. Utóbbi kínlódásáról már számtalan alkalommal értekeztünk,
de egyelőre Isaknak sincs bajnoki vagy BL-gólja
– mondjuk, esetében legalább érthető, hiszen csak az utóbbi hetekben kezd lassan játékba lendülni a kihagyott alapozása és előszezonja után.
A szakértők abban egyetértenek, a most következő nemzetközi szünet jobbkor nem is jöhetne a Liverpool számára, amely a válogatott időszak alatt megpróbálhatja rendezni sorait. Erre szükségük is lesz, hiszen ekkora költekezés után előbb-utóbb muszáj lesz eredményt felmutatniuk, márpedig a Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-vereség után a hétvégén a PL-tabella éléről is lecsúsztak a trónkövetelő Arsenal mögé.
