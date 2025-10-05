Krízisről beszélnek Liverpoolban – Szoboszlai posztja nagy vitákat gerjeszt

Hozzátette, úgy látja, Slot megpróbál mindenkit beépíteni és megadni a lehetőséget, de a legtöbben egyelőre csak keresik önmagukat, emiatt az önbizalom sincs a helyén és a játék is láthatóan akadozik.

A Liverpool jobbhátvédként használt játékosai ebben az idényben – úgy tűnik, a csapat nagyon megérzi Trent Alexander-Arnold hiányát (Forrás: Sky Sports)

A holland mester dolgát mindenesetre nem segíti, hogy idáig a két nyári szuperigazolás, az egyaránt több mint 120 millió fontért szerződtetett Alexander Isak és Florian Wirtz sem váltja meg a világot. Utóbbi kínlódásáról már számtalan alkalommal értekeztünk,

de egyelőre Isaknak sincs bajnoki vagy BL-gólja

– mondjuk, esetében legalább érthető, hiszen csak az utóbbi hetekben kezd lassan játékba lendülni a kihagyott alapozása és előszezonja után.