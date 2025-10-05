Ft
10. 05.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Arne Slot Liverpool Andy Robertson Chelsea Kerkez Milos

Ezért cserélték le Kerkezt egygólos hátrányban

2025. október 05. 15:45

A magyar szélső védő a Chelsea ellen kezdőként csak 55 percet kapott Arne Slottól. A Liverpool mestere azonban utóbb elmondta, ezúttal nem elsősorban Kerkez Milos játékával volt a probléma.

2025. október 05. 15:45
null

Mint ismert, a Liverpool szombat este 2–1-es vereséget szenvedett a Chelsea otthonában, ezzel átadta a listavezető pozíciót az Arsenalnak. A zsinórban második bajnokiját elbukó Premier League-címvédőnél Szoboszlai Dominik sárga lapja ellenére ismét felfelé, Kerkez Milos viszont lefelé lógott ki. 

A Liverpool balbekkje, Kerkez Milos
Kerkez Milos egyelőre a vártnál nehezebben tudja felvenni a fordulatszámot Liverpoolban – és nem ő az egyetlen... (Fotó: MTI/AP/Francisco Seco)

Utóbbit az 55. percben, még 1–0-s hátránynál le is kapta a pályáról Arne Slot vezetőedző, aki azonban a lefújást követően elmondta, ezúttal nem elsősorban a teljesítmény okán cserélte le a magyar szélső védőt (mint tette azt a néhány hete a Burnley ellen már a 38. percben). A holland mester a Sky Sportsnak adott interjújában elárulta, Kerkezen a fáradtság nyomait látta, és azt, hogy emiatt nem tudja felvenni a tempót a Chelsea villámgyors szélsőivel, például a portugál klasszis Pedro Netóval

Túl sokat vállal a Liverpool magyar balbekkje?

Az előző két mérkőzésen egyaránt 90 percet játszott, és most, a harmadik meccsen is kezdett – ennyit még nem tud egyhuzamban lenyomni. Látszott rajta, hogy egyre nehezebb a dolga a pályán, gyorsak és veszélyesek voltak a Chelsea szélsői"

– mondta a lefújást követően Slot, akinek lassacskán azért kezdhet főni a feje, mert amennyire összeállt minden tavaly, a liverpooli álomdebütálását bajnoki címmel megkoronázó idényében, annyira nem akar összeállni most semmi.

A rengeteg kritikát kapó Kerkezt mindenesetre néhány szurkoló igyekezett védelmébe venni: az egyik liverpooli ősdrukker például a Chelsea túlórábab szerzett győztes góljánál a magyar balbekket váltó Andy Robertson borzalmas helyezkedését emelte ki, hozzátéve, hogy erről valamiért senki sem beszél, 

bezzeg ha Kerkez lett volna ott, akkor kapna hideget-meleget, és ez lenne az évszázad bűne...

(Nyitókép: MTI/AP/Ian Walton)

