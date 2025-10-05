Ezért cserélték le Kerkezt egygólos hátrányban

Túl sokat vállal a Liverpool magyar balbekkje?

Az előző két mérkőzésen egyaránt 90 percet játszott, és most, a harmadik meccsen is kezdett – ennyit még nem tud egyhuzamban lenyomni. Látszott rajta, hogy egyre nehezebb a dolga a pályán, gyorsak és veszélyesek voltak a Chelsea szélsői"

– mondta a lefújást követően Slot, akinek lassacskán azért kezdhet főni a feje, mert amennyire összeállt minden tavaly, a liverpooli álomdebütálását bajnoki címmel megkoronázó idényében, annyira nem akar összeállni most semmi.

A rengeteg kritikát kapó Kerkezt mindenesetre néhány szurkoló igyekezett védelmébe venni: az egyik liverpooli ősdrukker például a Chelsea túlórábab szerzett győztes góljánál a magyar balbekket váltó Andy Robertson borzalmas helyezkedését emelte ki, hozzátéve, hogy erről valamiért senki sem beszél,