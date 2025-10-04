Chelsea–Liverpool: az angolok szerint Szoboszlai volt a gyenge csapat legjobbja

„Lett volna lehetősége lőni az első félidőben, helyette passzolni próbált. Több átadása is rossz helyre ment. Egy kicsit élesebbnek kellett volna lennie – de ezzel nem volt egyedül a csapatból.”

Szoboszlai 7 pontot kapott, rajta kívül ugyanennyit csak a csereként beállt Florian Wirtz érdemelt a portál szerint.

„A szokásos helyén kezdett, sokat futott, de nem mindig tudott kreatív megoldással előrukkolni. Van olyan játékvezető, amelyik befújta volna büntetőnek a Garnacho elleni szabálytalanságát. Jobbhátvédként még jobb teljesítményt nyújtott.”