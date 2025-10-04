Ft
10. 04.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Chelsea–Liverpool: az angolok szerint Szoboszlai volt a gyenge csapat legjobbja

2025. október 04. 22:38

A liverpooli sajtó szerint Arne Slot csapata gyengén muzsikált a Chelsea elleni vereség során, ugyanakkor a csapat legjobbja Szoboszlai Dominik volt. Így értékelték a Chelsea–Liverpool két magyar résztvevőjét.

2025. október 04. 22:38
null

A Liverpool 2–1-es vereséget szenvedett a Chelsea vendégeként az angol bajnokságban, így sorozatban harmadik mérkőzésén marad pont nélkül, miután egy hete a Crystal Palace-tól, majd a hét közben a Galatasaray-tól is kikapott. A Chelsea–Liverpoolon Kerkez Milos 56 percet játszott, míg Szoboszlai Dominik végig a pályán volt: az első félidőben középpályásként, a másodikban jobbhátvédként vette ki a szerepét az egyenlítő gólból. A két magyar teljesítményét ellentétesen ítélte meg a helyi sajtó.

Chelsea–Liverpool
Chelsea–Liverpool: Kerkez teljesítményével elégedetlenek voltak. Fotó: MTI/AP/Ian Walton

Chelsea–Liverpool: a magyarok pontszámai

A liverpool.com Kerkez teljesítményét 10-ből 5 pontra értékelte.

„Lett volna lehetősége lőni az első félidőben, helyette passzolni próbált. Több átadása is rossz helyre ment. Egy kicsit élesebbnek kellett volna lennie – de ezzel nem volt egyedül a csapatból.”

Szoboszlai 7 pontot kapott, rajta kívül ugyanennyit csak a csereként beállt Florian Wirtz érdemelt a portál szerint.

„A szokásos helyén kezdett, sokat futott, de nem mindig tudott kreatív megoldással előrukkolni. Van olyan játékvezető, amelyik befújta volna büntetőnek a Garnacho elleni szabálytalanságát. Jobbhátvédként még jobb teljesítményt nyújtott.”

thisisanfield.com is ötössel és hetessel értékelte a két magyart.

„Még mindig időre van szüksége Kerkeznek, hogy megszokja a Liverpool mezét. Rendkívül frusztráló volt a balhátvéd játéka védekezésben és támadásban is. Sokat dobott volna a teljesítményén, ha jó beadást ad Szalah-nak. Megérdemelte, hogy lecserélték nem sokkal a szünet után.”

Szoboszlait viszont a Liverpool legjobbjának látták.

Szoboszlai a Liverpool gyenge csapatából a legjobb teljesítményt nyújtotta.

A meccs egyik felét ismét a középpályán, a másikat a védelemben játszotta. Lövését blokkolták a kapu előtt, de ő legalább tett azért, hogy történjen valami. A szünet után jobbhátvédként is jól teljesített, kivéve, amikor Enzo Fernandez mellőle tudott a kapufára fejelni.”

A liverpoolecho már szigorúbb volt mindkét magyarral: Kerkez 4-est, Szoboszlai 6-ost kapott (itt így nem utóbbi, hanem Mamardashvili és Curtis Jones lett a legjobb 7-7 ponttal).

„Kerkez úgy döntött, passzol, amikor lőhetett volna, de rosszul továbbított Szalah-nak. Nehéz délután volt ez a magyar válogatott védő számára, akit Robertson váltott.”

„Szoboszlai az első félidőben nem volt annyira aktív a középpályán, mint szeretett volna. Jobbhátvédként viszont ismét jól teljesített.”

Az anfieldindex.com-nál Kerkez ismét megkapta az 5 pontot, Szoboszlai pedig 6-ot – ennyi járt másoknak is, ennél többet viszont senki sem érdemelt a portálnál a csapatból.

„Kerkez peches volt, hogy nem tudott Szalah-nak gólpasszt adni. A szünet után gyorsan lecserélték.”

„Szoboszlai tele volt lendülettel, miközben megpróbálta érvényesíteni fizikai erejét. Jobbhátvédként még jobb teljesítményt nyújtott a második félidőben.”

Nyitókép: MTI/AP/Ian Walton

