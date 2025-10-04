Ft
Liverpool Chelsea Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Chelsea–Liverpool: Szoboszlai megint közel járt a büntetőhöz – ezt gondolja az esetről a korábbi angol játékvezető

2025. október 04. 21:35

Szoboszlai Dominik majdnem összehozott egy büntetőt, kivette a részét az egyenlítő gólból, és ő lőtt az egész mezőnyből a legtöbbször kapura. Mozgalmasan telt a mérkőzés közben posztot váltó magyarnak a Chelsea–Liverpool.

2025. október 04. 21:35
null

Szoboszlai Dominik a középpályán kezdte a hosszabbításban szerzett góllal 2–1-es hazai győzelemmel véget ért Chelsea–Liverpoolt. Az első félidőben jelentkezett lövéssel, aggódtunk egy picit, amikor megrúgták (nem lett baja), aztán pedig felrémlett a keddi, Galatasaray elleni Bajnokok Ligája-találkozó, ugyanis Garnacho elesett mellette a 16-oson belül.

Chelsea–Liverpool
Chelsea–Liverpool: Szoboszlai bedobás. Fotó: Glyn KIRK / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

A visszajátszást nézve nem tűnt büntetőnek az eset, a 16-oson kívül talán megráncigálta kicsit a magyar ellenfelét, de azon belül már biztosan nem. Egyetértett ezzel az angol játékvezetők szövetségének (PGMOB) korábbi elnöke, Keith Hackett is, aki azonnal megdicsérte Anthony Taylor döntését.

Jól helyezkedett a játékvezető, a játékos pedig túl könnyen esett el”

 – kommentálta az esetet, akivel egyébként a Manchester United legendás védője, Gary Neville is egyetértett. Ahogy a VAR is, hiszen vizsgálták az esetet, de nem hívták ki Taylort.

Chelsea–Liverpool: Szoboszlai ismét a védelemben

A második félidőben aztán Florian Wirtz beállásával Szoboszlai visszakerült a jobbhátvéd pozícióba. Kivette a részét az egyenlítő gólból, hiszen ő adta be remekül középre a labdát, miközben fontos szereléseket mutatott be hátul.

Jelentkezett még lövéssel is, összesen 3 alkalommal vette célba a kaput – az egész mezőnyben rajta kívül csak Szalah próbálkozott ennyiszer.

Kerkez Milos ezúttal csak 56 percet kapott a mérkőzésen, Robertson állt be a helyére.

Nyitókép: Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP

