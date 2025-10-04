Chelsea–Liverpool: Szoboszlai megint közel járt a büntetőhöz – ezt gondolja az esetről a korábbi angol játékvezető

– kommentálta az esetet, akivel egyébként a Manchester United legendás védője, Gary Neville is egyetértett. Ahogy a VAR is, hiszen vizsgálták az esetet, de nem hívták ki Taylort.

Chelsea–Liverpool: Szoboszlai ismét a védelemben

A második félidőben aztán Florian Wirtz beállásával Szoboszlai visszakerült a jobbhátvéd pozícióba. Kivette a részét az egyenlítő gólból, hiszen ő adta be remekül középre a labdát, miközben fontos szereléseket mutatott be hátul.

Jelentkezett még lövéssel is, összesen 3 alkalommal vette célba a kaput – az egész mezőnyben rajta kívül csak Szalah próbálkozott ennyiszer.

Kerkez Milos ezúttal csak 56 percet kapott a mérkőzésen, Robertson állt be a helyére.