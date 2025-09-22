Aranylabda 2025: Vinicius Juniort is előzve magyar név a 15. helyen, Yamal már nyert is egy díjat – ÉLŐ

Eljött a nap, amire a futballrajongók mindig nagyon várnak: hétfő este eldől, ki kapja a labdarúgás legnagyobb egyéni elismerését, az Aranylabdát. Az Aranylabda 2025 gálát Párizsban rendezik meg magyar idő szerint este 8 órától, de a France Football hivatalos felületein már délután 5 órától elkezdték nyilvánosságra hozni hátulról a helyezetteket.

Aranylabda 2025: Viktor Gyökeres lett a 15. Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Akiknek a nevével biztosan csak az élő gála keretében találkozunk, a Barcelona csodatinije, a még mindig csak 18 éves Lamine Yamal, valamint a PSG-vel mindent megnyerő francia szupersztár, Ousmane Dembélé – ők a két legnagyobb favorit az idei Aranylabdára. A díjat egy korábbi aranylabdás, a brazil Ronaldinho adja át, aki mindkét játékos klubjában focizott.

Yamal a hírek szerint 25 vendéget hozott magával a gálára, köztük egy DJ-t, aki az esemény utáni buli előkészítéséért felel. Biztos lehet a dolgában, teheti ezt mindazért, mert óriási meglepetés lenne, ha díj nélkül menne haza, hiszen idén is odaadják a legjobb fiatal játékosnak járó Kopa-díjat – aminek egyébként ő a címvédője.

Az első név így Michael Olise (Bayen München) a harmincadik helyen, közvetlenül előtte végeztek Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársai, Florian Wirtz (29.) és Virgil Van Dijk (28.). Őket Declan Rice (Arsenal) előzte meg, a 26. pedig Erling Haaland (Manchester City) lett. Denzel Dumfries (Inter) a 25., őt előzi Fabián Ruiz (PSG), Jude Bellingham (Real Madrid), és egy újabb liverpooli a 22. helyen: Mac Allister.