09. 22.
hétfő
Lamine Yamal Ousmane Dembélé aranylabda

Aranylabda 2025: Vinicius Juniort is előzve magyar név a 15. helyen, Yamal már nyert is egy díjat – ÉLŐ

2025. szeptember 22. 19:37

Hétfő este adják át Párizsban az előző évad legjobb labdarúgójának az Aranylabdát. Aranylabda 2025: kövesse élő, szöveges tudósításunk segítségével a legfontosabb történéseket!

2025. szeptember 22. 19:37
null

Eljött a nap, amire a futballrajongók mindig nagyon várnak: hétfő este eldől, ki kapja a labdarúgás legnagyobb egyéni elismerését, az Aranylabdát. Az Aranylabda 2025 gálát Párizsban rendezik meg magyar idő szerint este 8 órától, de a France Football hivatalos felületein már délután 5 órától elkezdték nyilvánosságra hozni hátulról a helyezetteket.

Aranylabda 2025
Aranylabda 2025: Viktor Gyökeres lett a 15. Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Akiknek a nevével biztosan csak az élő gála keretében találkozunk, a Barcelona csodatinije, a még mindig csak 18 éves Lamine Yamal, valamint a PSG-vel mindent megnyerő francia szupersztár, Ousmane Dembélé – ők a két legnagyobb favorit az idei Aranylabdára. A díjat egy korábbi aranylabdás, a brazil Ronaldinho adja át, aki mindkét játékos klubjában focizott.

Yamal a hírek szerint 25 vendéget hozott magával a gálára, köztük egy DJ-t, aki az esemény utáni buli előkészítéséért felel. Biztos lehet a dolgában, teheti ezt mindazért, mert óriási meglepetés lenne, ha díj nélkül menne haza, hiszen idén is odaadják a legjobb fiatal játékosnak járó Kopa-díjat – aminek egyébként ő a címvédője.

Az első név így Michael Olise (Bayen München) a harmincadik helyen, közvetlenül előtte végeztek Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársai, Florian Wirtz (29.) és Virgil Van Dijk (28.). Őket Declan Rice (Arsenal) előzte meg, a 26. pedig Erling Haaland (Manchester City) lett. Denzel Dumfries (Inter) a 25., őt előzi Fabián Ruiz (PSG), Jude Bellingham (Real Madrid), és egy újabb liverpooli a 22. helyen: Mac Allister.

Ezt is ajánljuk a témában

Guirassy (Borussia Dortmund) lett a 21., Lautaro Martínez (Inter) a 20., Joao Neves (PSG) a 19., Mc Tominay (Napoli) a 18., Robert Lewandowski (Barcelona) pedig a 17.

A Real Madrid sztárja, Vinicius Jr., aki tavaly óriási meglepetésre nem nyert, a 16. lett. A 15. helyen pedig egy magyar nevet találhatunk: az Arsenal svéd csatáráét, a magyar felmenőkkel is rendelkező Viktor Gyökeresét.

A 14. egy másik PSG-játékos, Désiré Doué lett – érdekesség, hogy miközben könnyen lehet, hogy az év férfi klubja is a párizsi lesz, nem tudnak résztvenni a gálán, mert este 8 órától pótolják a vasárnapról elhalasztott, Marseille elleni bajnokijukat. Még „szerencse”, hogy Dembélé sérült, így átveheti az Aranylabdát, ha megnyeri.

13. a Bayern München gólvágója, Harry Kane lett, míg a 12. a harmadik PSG-játékosa, a grúz Hvicsa Kvarachelia, aki a Barca ászát, Pedrit előzte meg. 

Ezzel eldőlt, hogy melyik tíz labdarúgó közül fog kikerülni a győztes: 

  • Lamine Yamal
  • Raphinha
  • Dembélé
  • Vitinha
  • Hakimi
  • Nuno Mendes
  • Mbappé
  • Donnaruma
  • Szalah
  • Cole Palmer.

Aranylabda 2025: a gála

A vendégek már érkeznek a vörös szőnyegen...

És a rajongók is...

Este 9 óra után nem sokkal Charlotte Gardin francia popénekes nyitódalával kezdetét vette a gála. Az első elismerés a már említett férfi Kopa-díj a legjobb 21 éven aluli labdarúgónak járt, méghozzá nem másnak, mint Yamalnak, aki így megvédte címét. 

A nagy kérdés tehát, hogy nyerhet-e a Barca tinije két díjat ugyanazon a gálán?

A Kopa-díjat a nők között is kiosztották, amit egy másik Barca-játékos, a 19 éves Vicky López nyert meg. 

A Cruyff-díjat a legjobb edzőknek ítélték oda: az olasz legenda, Fabio Capello a női csapatok trénerei közül az Európa-bajnok angol válogatott holland szövetségi kapitányának, Sarina Wiegmannek adhatta át.

Férfi Aranylabda 2025

11. Pedri (Barcelona)

12. Kvarachelia (PSG)

13. Harry Kane (Bayern München)

14. Désiré Doué (PSG)

15. Viktor Gyökeres (Arsenal)

16. Vinicius Junior (Real Madrid)

17. Lewandowski (Barcelona)

18. Mc Tominay (Napoli)

19. Joao Neves (PSG)

20. Lautaro Martínez (Inter)

21. Guirassy (Borussia Dortmund)

22. Mac Allister (Liverpool)

23. Jude Bellingham (Real Madrid)

24. Fabián Ruiz (PSG)

25. Denzel Dumfries (Inter)

26. Erling Haaland (Manchester City)

27. Declan Rice (Arsenal)

28. Virgil Van Dijk (Liverpool)

29. Florian Wirtz (Liverpool)

30. Michael Olise (Bayen München)

Nyitókép: FRANCK FIFE / AFP

akkkkorki
•••
2025. szeptember 22. 21:02 Szerkesztve
A 10-et nem vitatom, de mehet már picsába a szarházi libsi gittegylet, hogy Olise, Wirtz, Rice, Bellingham na meg pláne Meki Tominé!, aztán Gyökeres is bekerült a 30-ba, de Gravenberch és Szoboszlai Dominik nem! Olise, Wirtz vagy Rice mégis mit nyert?! Német vagy spanyol liga picsába sincs a PL-hez. Portugáliában gólkirály hát nem érhet annyit, mint Gravi és Dom PL aranya szerintem. A Meki gyereket meg hagyjuk is, kalap szar. Gravenberch és Dom Európa legjobbjai a középpályán! Belingem hogy a faszba lehet bent?! Nem tud visszafutni meg visszamenni támadni! Vicc már ez az egész! Komolytalan cirkusz. 👎
Válasz erre
0
0
Takagi
2025. szeptember 22. 20:45
Hajrá Mo.
Válasz erre
0
0
Totenkopf
2025. szeptember 22. 20:31
Gyökeres nem magyar. Feleslegesen veritek a nyálatok.
Válasz erre
0
1
akitiosz
2025. szeptember 22. 20:29
A focisták tekintetéből csak úgy sugárzik az értelem.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!