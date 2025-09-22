Aranylabda 2025: Vinicius Juniort is előzve magyar név a 15. helyen, Yamal már nyert is egy díjat – ÉLŐ

Aranylabda 2025: Szoboszlai megelőzte Cristiano Ronaldót a svájci listán
De ősi riválisát, Arda Gülert is.
Hétfő este adják át Párizsban az előző évad legjobb labdarúgójának az Aranylabdát. Aranylabda 2025: kövesse élő, szöveges tudósításunk segítségével a legfontosabb történéseket!
Eljött a nap, amire a futballrajongók mindig nagyon várnak: hétfő este eldől, ki kapja a labdarúgás legnagyobb egyéni elismerését, az Aranylabdát. Az Aranylabda 2025 gálát Párizsban rendezik meg magyar idő szerint este 8 órától, de a France Football hivatalos felületein már délután 5 órától elkezdték nyilvánosságra hozni hátulról a helyezetteket.
Akiknek a nevével biztosan csak az élő gála keretében találkozunk, a Barcelona csodatinije, a még mindig csak 18 éves Lamine Yamal, valamint a PSG-vel mindent megnyerő francia szupersztár, Ousmane Dembélé – ők a két legnagyobb favorit az idei Aranylabdára. A díjat egy korábbi aranylabdás, a brazil Ronaldinho adja át, aki mindkét játékos klubjában focizott.
Yamal a hírek szerint 25 vendéget hozott magával a gálára, köztük egy DJ-t, aki az esemény utáni buli előkészítéséért felel. Biztos lehet a dolgában, teheti ezt mindazért, mert óriási meglepetés lenne, ha díj nélkül menne haza, hiszen idén is odaadják a legjobb fiatal játékosnak járó Kopa-díjat – aminek egyébként ő a címvédője.
Az első név így Michael Olise (Bayen München) a harmincadik helyen, közvetlenül előtte végeztek Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársai, Florian Wirtz (29.) és Virgil Van Dijk (28.). Őket Declan Rice (Arsenal) előzte meg, a 26. pedig Erling Haaland (Manchester City) lett. Denzel Dumfries (Inter) a 25., őt előzi Fabián Ruiz (PSG), Jude Bellingham (Real Madrid), és egy újabb liverpooli a 22. helyen: Mac Allister.
Guirassy (Borussia Dortmund) lett a 21., Lautaro Martínez (Inter) a 20., Joao Neves (PSG) a 19., Mc Tominay (Napoli) a 18., Robert Lewandowski (Barcelona) pedig a 17.
A Real Madrid sztárja, Vinicius Jr., aki tavaly óriási meglepetésre nem nyert, a 16. lett. A 15. helyen pedig egy magyar nevet találhatunk: az Arsenal svéd csatáráét, a magyar felmenőkkel is rendelkező Viktor Gyökeresét.
A 14. egy másik PSG-játékos, Désiré Doué lett – érdekesség, hogy miközben könnyen lehet, hogy az év férfi klubja is a párizsi lesz, nem tudnak résztvenni a gálán, mert este 8 órától pótolják a vasárnapról elhalasztott, Marseille elleni bajnokijukat. Még „szerencse”, hogy Dembélé sérült, így átveheti az Aranylabdát, ha megnyeri.
13. a Bayern München gólvágója, Harry Kane lett, míg a 12. a harmadik PSG-játékosa, a grúz Hvicsa Kvarachelia, aki a Barca ászát, Pedrit előzte meg.
Ezzel eldőlt, hogy melyik tíz labdarúgó közül fog kikerülni a győztes:
A vendégek már érkeznek a vörös szőnyegen...
És a rajongók is...
Este 9 óra után nem sokkal Charlotte Gardin francia popénekes nyitódalával kezdetét vette a gála. Az első elismerés a már említett férfi Kopa-díj a legjobb 21 éven aluli labdarúgónak járt, méghozzá nem másnak, mint Yamalnak, aki így megvédte címét.
A nagy kérdés tehát, hogy nyerhet-e a Barca tinije két díjat ugyanazon a gálán?
A Kopa-díjat a nők között is kiosztották, amit egy másik Barca-játékos, a 19 éves Vicky López nyert meg.
A Cruyff-díjat a legjobb edzőknek ítélték oda: az olasz legenda, Fabio Capello a női csapatok trénerei közül az Európa-bajnok angol válogatott holland szövetségi kapitányának, Sarina Wiegmannek adhatta át.
Férfi Aranylabda 2025
11. Pedri (Barcelona)
12. Kvarachelia (PSG)
13. Harry Kane (Bayern München)
14. Désiré Doué (PSG)
15. Viktor Gyökeres (Arsenal)
16. Vinicius Junior (Real Madrid)
17. Lewandowski (Barcelona)
18. Mc Tominay (Napoli)
19. Joao Neves (PSG)
20. Lautaro Martínez (Inter)
21. Guirassy (Borussia Dortmund)
22. Mac Allister (Liverpool)
23. Jude Bellingham (Real Madrid)
24. Fabián Ruiz (PSG)
25. Denzel Dumfries (Inter)
26. Erling Haaland (Manchester City)
27. Declan Rice (Arsenal)
28. Virgil Van Dijk (Liverpool)
29. Florian Wirtz (Liverpool)
30. Michael Olise (Bayen München)
Nyitókép: FRANCK FIFE / AFP