Lamine Yamal Cristiano Ronaldo Dembélé Szoboszlai Dominik aranylabda

Aranylabda 2025: Szoboszlai megelőzte Cristiano Ronaldót a svájci listán

2025. szeptember 22. 15:52

A statisztikák alapján Szoboszlai Dominik bőven ott van a világ 100 legjobb játékosa között, miközben Cristiano Ronaldo már nincs. Alternatív lista az Aranylabda 2025 árnyékában.

Hétfő este tartják az Aranylabda 2025-gálát Párizsban, mely során kiosztják a labdarúgás létező legnagyobb egyéni elismerését. Miközben mindenki arról találgat, hogy vajon a PSG szupersztárja, Ousmane Dembélé vagy a Barcelona ifjú csillaga, Lamine Yamal lesz-e a győztes, addig a svájci székhelyű Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) elkészítette a maga alternatív listáját – a világ 100 legjobb játékosának névsorát kizárólag objektív, statisztikai adatok alapján állította össze.

Aranylabda 2025
A labdarúgók mutatóit hat játékelem, a pályán töltött idő, az ellenfelek szintje és csapataik eredményessége alapján állították össze – miközben az Aranylabda újságírók szavazatai alapján dől el.

Aranylabda 2025: az alternatív lista

A 100-as lista első helyén nincs meglepetés: Lamine Yamal végzett az élen, aki a „normál” Aranylabda-szavazáson csak azért nem egyértelmű favorit, mert nem jutott döntőbe a Barcával a BL-ben. Vele szemben legnagyobb riválisa, Dembélé hiába nyert meg a francia klubjával szinte mindent, statisztikái alapján csak a 7. legjobb labdarúgó volt az előző évadban.

A második helyen a Real Madrid sztárja, Kylian Mbappé áll, őt követi Pedri a Barcából, míg a negyedik Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Virgil van Dijk.

Apropó Szoboszlai… 

A magyar válogatott csapatkapitánya is felfért a listára, egészen pontosan a 80. helyen áll, ami óriási szó annak ismeretében például, hogy példaképe, Cristiano Ronaldo már nem szerepel a 100-as listán.

Helyette ott vannak Szoboszlai mögött olyan sztárok, mint Alexander Isak, Arda Güler és Jamal Musiala is. 

Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

