Aranylabda 2025: Szoboszlai megelőzte Cristiano Ronaldót a svájci listán

A 100-as lista első helyén nincs meglepetés: Lamine Yamal végzett az élen, aki a „normál” Aranylabda-szavazáson csak azért nem egyértelmű favorit, mert nem jutott döntőbe a Barcával a BL-ben. Vele szemben legnagyobb riválisa, Dembélé hiába nyert meg a francia klubjával szinte mindent, statisztikái alapján csak a 7. legjobb labdarúgó volt az előző évadban.

A második helyen a Real Madrid sztárja, Kylian Mbappé áll, őt követi Pedri a Barcából, míg a negyedik Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Virgil van Dijk.

Apropó Szoboszlai…

A magyar válogatott csapatkapitánya is felfért a listára, egészen pontosan a 80. helyen áll, ami óriási szó annak ismeretében például, hogy példaképe, Cristiano Ronaldo már nem szerepel a 100-as listán.

Helyette ott vannak Szoboszlai mögött olyan sztárok, mint Alexander Isak, Arda Güler és Jamal Musiala is.