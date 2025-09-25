Aranylabda 2025: magyar győztese is volt a párizsi gálának

A közösségi felületeken Michael Nagyként szerepel a Németországban élő, de egykor Tatabányán nevelkedő Nagy Mihály, aki 1986-ban „disszidált” lengyel feleségével, már kint élő sváb rokonaihoz csatlakozva.

„Kezdetben egyáltalán nem foglalkoztam sporttal, de amikor a fiam gyerekcsapatához magyar vendégegyesületek érkeztek, mindig engem kértek meg, hogy segítsem, kísérjem őket és egyre több lett az ilyen feladat – mondta a lapnak Nagy Mihály. – Sokszor gardíroztam például a Femina csapatát Magyarországról, akkor még jött velük a legendás Bárfy Ágnes is. Aztán egyszer, a kilencvenes évek közepén Lisztes Krisztiánnal egy fogadáson találkoztunk, beszélgettünk, összebarátkoztunk és tőle kezdtem kérdezgetni, mire van szükség ahhoz, hogy valaki jó menedzser legyen. A bizalom a legfontosabb, mondta, illetve, hogy engem el tudna képzelni ezen a pályán a hozzáállásom, a személyiségem miatt. Elvégeztem az iskolát, és második nekifutásra le is vizsgáztam, megszereztem a német szövetség, a DFB és így a FIFA licencét 1997-ben. Az első ügyfelem egy Müller Krisztián nevű magyar játékos volt az akkor negyedosztályú SSV Ulmból, amelynek az edzője egyébként Marcus Sorg volt, aki ma másodedző az FC Barcelonánál. A valaha az U6-os csapatban futballozó fiam, Richárd pedig ma már fizioterapeuta, és nagy büszkeségemre más magyar klubok után most a Ferencvárosnál dolgozik.”