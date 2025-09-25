Ft
Ft
22°C
15°C
Ft
Ft
22°C
15°C
09. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Aranylabda-gála Joan Laporta Nagy Mihály Barcelona aranylabda

Aranylabda 2025: magyar győztese is volt a párizsi gálának

2025. szeptember 25. 17:40

Az Aranylabda-gálán Gerd Müller-díjat átvevő női focista menedzserét Nagy Mihálynak hívják. A magyar szakemberrel készült interjút szemléztük.

2025. szeptember 25. 17:40
null

A mögöttünk hagyott Aranylabda-gálán a női Gerd Müller-díjat, vagyis a legtöbb szerzett gólért járó elismerést az FC Barcelona lengyel játékosa, Ewa Pajor kapta. A 28 éves futballista a díja átvételekor menedzserének, a magyar Nagy Mihálynak is köszönetet mondott, akivel a Nemzeti Sport interjút készített.

Az az Ewa Pajor kapta a nőknél a Gerd Müller-díjat, akinek magyar a menedzsere
Az az Ewa Pajor kapta a nőknél a Gerd Müller-díjat, akinek magyar a menedzsere (Fotó: Franck Fife/AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

A közösségi felületeken Michael Nagyként szerepel a Németországban élő, de egykor Tatabányán nevelkedő Nagy Mihály, aki 1986-ban „disszidált” lengyel feleségével, már kint élő sváb rokonaihoz csatlakozva.

„Kezdetben egyáltalán nem foglalkoztam sporttal, de amikor a fiam gyerekcsapatához magyar vendégegyesületek érkeztek, mindig engem kértek meg, hogy segítsem, kísérjem őket és egyre több lett az ilyen feladat – mondta a lapnak Nagy Mihály. – Sokszor gardíroztam például a Femina csapatát Magyarországról, akkor még jött velük a legendás Bárfy Ágnes is. Aztán egyszer, a kilencvenes évek közepén Lisztes Krisztiánnal egy fogadáson találkoztunk, beszélgettünk, összebarátkoztunk és tőle kezdtem kérdezgetni, mire van szükség ahhoz, hogy valaki jó menedzser legyen. A bizalom a legfontosabb, mondta, illetve, hogy engem el tudna képzelni ezen a pályán a hozzáállásom, a személyiségem miatt. Elvégeztem az iskolát, és második nekifutásra le is vizsgáztam, megszereztem a német szövetség, a DFB és így a FIFA licencét 1997-ben. Az első ügyfelem egy Müller Krisztián nevű magyar játékos volt az akkor negyedosztályú SSV Ulmból, amelynek az edzője egyébként Marcus Sorg volt, aki ma másodedző az FC Barcelonánál. A valaha az U6-os csapatban futballozó fiam, Richárd pedig ma már fizioterapeuta, és nagy büszkeségemre más magyar klubok után most a Ferencvárosnál dolgozik.”

A magyar sajtóban a leginkább a kétszeres BL-győztes, Wolfsburgban játszó Jakabfi Zsanett ügynökeként lehetett találkozni Nagy Mihály nevével, de már Vágó Fanninak is ő segített a Bundesligába szerződni, majd a férfiak között is lettek ügyfelei.

Eleinte nem volt szemem ahhoz, hogy miként válasszam ki, akivel dolgozni akarok. De aztán megtanultam a német kollégáktól, hogy nem arra van szükségem, aki a legjobb a pályán, hiszen őt mindenki észreveszi, ő már befutott. Hanem arra, akiben a legtöbb potenciál van. 

Így szemeltem ki Lovrencsics Gergőt még a Lombard FC Pápa játékosaként vagy Kleinheisler Lacikát, amikor még tartalék volt az NB II-ben, Felcsúton. Később mind a ketten válogatottak lettek és én vittem őket először külföldre.”

Főként a lengyel és a német kapcsolatai kiválóak, így juttatta ki Kleinheisler Lászlót a Bundesligába, a Werder Bremenhez, és talán az egyetlen igazán ismert magyar ügynök, aki női játékosok képviseletét is ellátja. Jakabfi Zsanett után a lengyel Ewa Pajort is ő vitte a Wolfsburghoz, majd Barcelonába is. A kis lengyel faluból, földműves családból származó Pajort egyébként Magyarországon, az MLSZ által rendezett Balaton-kupán szúrta ki, még szinte gyerekként, 17 évesen, csiszolatlan gyémántnak látta, és több személyes találkozó után nyerte csak el a bizalmát. A ma 28 éves csatár aztán hétfőn, Párizsban ott állt a színpadon, mint a világ legjobb góllövője, és csapattársai, szülei mellett Nagy Mihálynak mondott köszönetet. A menedzser pályája fénypontjának tartja, hogy az FC Barcelona és Ewa Pajor meghívására ott lehetett a katalán sztárklub különgépén, amely a vezetőket, a jelölteket és hozzátartozóikat szállította Párizsba – írja a szerző.

A Barcelonánál büszkék a magyar menedzserre

Mint Nagy Mihály mondta, az FC Barcelona elnöke, Joan Laporta az oda- és a hazaúton is személyesen üdvözölt mindenkit a fedélzeten a beszálláskor.

Nagyon kedves és elegáns dolog volt ez. A legbüszkébb arra vagyok, hogy engem hazafelé már úgy azonosított: »el Húngaro«, azaz »a magyar«. Ő mutatott be Hansi Flicknek is, aki jelölt volt az Év edzője díjra és szintén nagyon kedves volt, vele persze németül beszélgettem.”

A 63 éves Nagy Mihály menedzseri filozófiája, hogy minél nagyobb segítségére legyen a játékosainak, ha kell, az élet minden ügyes-bajos dolgában, s csak másodlagos számára, hogy pénzt keressen ezzel a tevékenységével. Nagyon büszke a magyar futball egyre nagyobb sikereire, és szeretne a saját munkájával is hozzájárulni a sportág hazai újjáépítéséhez, mi több, csaknem negyven év után Stuttgart mellől feleségével hamarosan hazaköltözik a siófoki házába – jegyzi meg a Nemzeti Sport.

Az Aranylabda-gála díjazottai

  • Férfi Aranylabda (a legjobb játékos): Ousmané Dembélé (francia, PSG)
  • Női Aranylabda (a legjobb játékos): Aitana Bonmatí (spanyol, Barcelona)
  • Férfi Kopa-díj (a legjobb U21-es férfi játékos): Lamine Yamal (FC Barcelona, spanyol)
  • Női Kopa-díj (a legjobb U21-es női játékos): Vicky López (FC Barcelona, spanyol) 
  • Férfi Jasin-díj (a legjobb férfi kapus): Gianluigi Donnarumma (Manchester City, olasz)
  • Női Jasin-díj (a legjobb női kapus): Hannah Hampton (Chelsea, angol) 
  • Férfi Gerd Müller-díj (a legtöbb gólt szerző férfi játékos): Viktor Gyökeres (Arsenal, svéd)
  • Női Gerd Müller-díj (a legtöbb gólt szerző női játékos): Ewa Pajor (FC Barcelona, lengyel)
  • Férfi Johan Cruyff-díj (a legjobb férfi edző): Luis Enrique (Paris Saint-Germain, spanyol)
  • Női Johan Cruyff-díj (a legjobb női edző): Sarina Weigmann (angol válogatott, holland)
  • Sócrates-díj (humanitárius elismerés): Xana Alapítvány
  • Az év férfi klubcsapata: Paris Saint-Germain (francia)
  • Az év női klubcsapata: Arsenal (angol)

Fotó: Michael Nagy/Facebook

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!