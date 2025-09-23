Aranylabda 2025: „A világ vicce” – egy emberként tüntetnek a magyarok a szavazás eredménye miatt

Aranylabda 2025: Dembélé nyert, Yamal a második
Szoboszlai csapattársa, Szalah nem fért fel a dobogóra.
Külföldön kárörvendenek, idehaza értetlenkednek a futballrajongók az Aranylabda-szavazás eredménye miatt. A magyarok szerint Raphinha jobb helyezést érdemelt volna.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Paris Saint-Germain francia válogatott 28 éves játékosa, Ousmane Dembélé kapta az Aranylabdát idén. A teljesség igénye nélkül megnéztük, hogyan fogadták a hírt a futballrajongók! A magyarok kiakadtak az eredménysort látva.
Napjaink legnépszerűbb sportújságírójának, Fabrizio Romanónak a Facebook-oldalán a győztest bejelentő vizuál már több mint 330 ezer reakciót kapott és több mint 25 ezer kommentnél jár. A legtöbb reakciót kiváltó kommentekből szemezgettünk!
„Ronaldinho annyit mondott csak, hogy Dembélé.”
„Yamal lett az első 18 éves srác, aki elvesztette az Aranylabdát.”
„Nem vihetsz magaddal húsz családtagot egy olyan díjátadóra, ahol nem vagy biztos a győzelmedben.”
Az Aranylabdára előzetesen a legnagyobb esélyes Dembélé és az FC Barcelona 18 éves klasszisa, Lamine Yamal volt. Utóbbi lett a második, viszont nem távozott üres kézzel, hiszen a legjobb U21-es játékos kategóriában ő nyert.
Nagyon sok kommentelő azzal volt elfoglalva, hogy Yamal úgy lett „csak” második, hogy 20 hozzátartozóval érkezett a gálára.
Idehaza rengeteg komment született a szavazáson ötödik helyen záró, a szintén Barcelona-játékos Raphinha kapcsán.
„Megérdemelte, Yamalnak bőven van még ideje, de hogy egy Raphinha egy ilyen idény után 5. helyen legyen, az felettébb érdekes, vagyis inkább szomorú, de egyben gáz is.”
„Raphinha sokkal jobban megérdemelte volna.”
„Megérdemelte, de hogy Raphinha 5., az szégyen!!!!!”
„Gratula, Dembélé, megérdemelte. De hogy Raphinha 5., Pedri 11., az vicc kategória…”
„Raphinha 5., Salah 4. Ez mindent elmond a szavazókról.”
„Kb. az egyetlen logikus és megérdemelt helyezés ezen a gálán. Gratuláció Dembélének! Az viszont, hogy Raphinha ötödik, és Palmer top 10 Pedri helyett, az se kutya.”
„Raphi 5., a világ vicce. Dembélének grat.”
Férfi Aranylabda, 2024–2025, a végeredmény:
1. Ousmané Dembélé (francia, PSG)
2. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
3. Vitinha (portugál, PSG)
4. Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool FC)
5. Raphinha (brazil, FC Barcelona)
6. Asraf Hakimi (marokkói, PSG)
7. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
8. Cole Palmer (angol, Chelsea)
9. Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG)
10. Nuno Mendes (portugál, PSG)
A Paris Saint-Germain 28 éves francia csatára az első alkalommal nyerte el a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó díjat.
Fotó: Josep Lago/AFP