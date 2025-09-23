Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Aranylabda-gála Lamine Yamal Raphinha Ousmane Dembélé szurkolók aranylabda

Aranylabda 2025: „A világ vicce” – egy emberként tüntetnek a magyarok a szavazás eredménye miatt

2025. szeptember 23. 08:26

Külföldön kárörvendenek, idehaza értetlenkednek a futballrajongók az Aranylabda-szavazás eredménye miatt. A magyarok szerint Raphinha jobb helyezést érdemelt volna.

2025. szeptember 23. 08:26
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Paris Saint-Germain francia válogatott 28 éves játékosa, Ousmane Dembélé kapta az Aranylabdát idén. A teljesség igénye nélkül megnéztük, hogyan fogadták a hírt a futballrajongók! A magyarok kiakadtak az eredménysort látva.

A magyarok nem Yamal helyezése miatt akadtak ki
A magyarok nem Yamal helyezése miatt akadtak ki (Fotó: Franck Fife/AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

Napjaink legnépszerűbb sportújságírójának, Fabrizio Romanónak a Facebook-oldalán a győztest bejelentő vizuál már több mint 330 ezer reakciót kapott és több mint 25 ezer kommentnél jár. A legtöbb reakciót kiváltó kommentekből szemezgettünk!


„Ronaldinho annyit mondott csak, hogy Dembélé.”

„Yamal lett az első 18 éves srác, aki elvesztette az Aranylabdát.”

„Nem vihetsz magaddal húsz családtagot egy olyan díjátadóra, ahol nem vagy biztos a győzelmedben.”

Az Aranylabdára előzetesen a legnagyobb esélyes Dembélé és az FC Barcelona 18 éves klasszisa, Lamine Yamal volt. Utóbbi lett a második, viszont nem távozott üres kézzel, hiszen a legjobb U21-es játékos kategóriában ő nyert.

Nagyon sok kommentelő azzal volt elfoglalva, hogy Yamal úgy lett „csak” második, hogy 20 hozzátartozóval érkezett a gálára.

Kiakadtak a magyarok

Idehaza rengeteg komment született a szavazáson ötödik helyen záró, a szintén Barcelona-játékos Raphinha kapcsán.


„Megérdemelte, Yamalnak bőven van még ideje, de hogy egy Raphinha egy ilyen idény után 5. helyen legyen, az felettébb érdekes, vagyis inkább szomorú, de egyben gáz is.”

„Raphinha sokkal jobban megérdemelte volna.”

„Megérdemelte, de hogy Raphinha 5., az szégyen!!!!!”

„Gratula, Dembélé, megérdemelte. De hogy Raphinha 5., Pedri 11., az vicc kategória…”

„Raphinha 5., Salah 4. Ez mindent elmond a szavazókról.”

„Kb. az egyetlen logikus és megérdemelt helyezés ezen a gálán. Gratuláció Dembélének! Az viszont, hogy Raphinha ötödik, és Palmer top 10 Pedri helyett, az se kutya.”

„Raphi 5., a világ vicce. Dembélének grat.”

Férfi Aranylabda, 2024–2025, a végeredmény:
  1. Ousmané Dembélé (francia, PSG)
  2. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
  3. Vitinha (portugál, PSG)
  4. Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool FC)
  5. Raphinha (brazil, FC Barcelona)
  6. Asraf Hakimi (marokkói, PSG)
  7. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
  8. Cole Palmer (angol, Chelsea)
  9. Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG)
10. Nuno Mendes (portugál, PSG)

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Josep Lago/AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
heizer
2025. szeptember 23. 09:15
Borzasztó fárasztó már, hogy állítólag a magyar szurkerek számára már csak a Barcelona és esetleg a Real Madrid létezik. Dembelé tökre megérdemelte minden régi mérce szerint is: jó volt egy csapatban ami gyakorlatilag megnyert mindent. A Barca meg nem. Aki szerint meg Palmer nem való oda, az nem tudom hol él. A csávó idén csak két döntőben bizonyult a legjobbnak, az egyik az un klubvilágbajnokság, még ha nem is nézik sokan semmibe. Persze amiben nincs ott a Bőrszalonna az már nem ér semmit. Annyira utálom már. Persze amíg a Barca az elmúlt években egy nagy nulla volt, addig nem volt ekkora arcuk.
Válasz erre
0
0
dundi-fan3
2025. szeptember 23. 09:13
Ez történik akkor, ha hagyjuk, hogy az ukránok, Soros és Brüsszel döntsön a fejünk felett. Csak ez lehet a magyarázat arra, hogy az aranylabdát nem a Felcsút korábbi ásza, a dundi nyerte el!
Válasz erre
0
1
kukasmacska
2025. szeptember 23. 09:08
"egy emberként tüntetnek a magyarok a szavazás eredménye miatt" Ezt az ostoba faszt, aki efféle címeket ír, mégis minek engedik a cikkek közelébe?
Válasz erre
0
0
tripod
2025. szeptember 23. 08:36
Először a faragatlan kisgyerek tanuljon meg elegánsan viselkedni, gesztusokat gyakorolni stb. Nyilván rendkívüli tehetség de az arca kezdi eltakarni a statisztikáit.... Ahogy kiállt a díja után ill. ülve fogadta, hogy a győztes lépett oda hozzá.... ultra gáz volt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!