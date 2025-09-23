Aranylabda 2025: „A világ vicce” – egy emberként tüntetnek a magyarok a szavazás eredménye miatt



„Ronaldinho annyit mondott csak, hogy Dembélé.”

„Yamal lett az első 18 éves srác, aki elvesztette az Aranylabdát.”

„Nem vihetsz magaddal húsz családtagot egy olyan díjátadóra, ahol nem vagy biztos a győzelmedben.”

Az Aranylabdára előzetesen a legnagyobb esélyes Dembélé és az FC Barcelona 18 éves klasszisa, Lamine Yamal volt. Utóbbi lett a második, viszont nem távozott üres kézzel, hiszen a legjobb U21-es játékos kategóriában ő nyert.

Nagyon sok kommentelő azzal volt elfoglalva, hogy Yamal úgy lett „csak” második, hogy 20 hozzátartozóval érkezett a gálára.