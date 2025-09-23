Aranylabda 2025: a végeredmény, díjazottak

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Ousmané Dembélé, a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain francia csatára nyerte el a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó Aranylabdát, megelőzve a Barcelona spanyol csodatinijét, Lamine Yamalt. Aranylabda 2025: minden díjazott egy helyen.

Aranylabda 2025: a két győztes, Aitana Bonmatí és Ousmane Dembélé