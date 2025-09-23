Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lamine Yamal Aranylabda díjátadó Ousmane Dembélé aranylabda

Aranylabda 2025: a végeredmény, díjazottak

2025. szeptember 23. 06:01

Ousmané Dembélé, a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain 28 éves francia csatára az első alkalommal nyerte el a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb férfi labdarúgójának járó díjat. Aranylabda 2025: minden egy helyen.

2025. szeptember 23. 06:01
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Ousmané Dembélé, a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain francia csatára nyerte el a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó Aranylabdát, megelőzve a Barcelona spanyol csodatinijét, Lamine Yamalt. Aranylabda 2025: minden díjazott egy helyen.

Aranylabda 2025
Aranylabda 2025: a két győztes, Aitana Bonmatí és Ousmane Dembélé 

Ezt is ajánljuk a témában

Férfi Aranylabda, 2024–2025, a végeredmény:
  1. Ousmané Dembélé (francia, PSG)
  2. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
  3. Vitinha (portugál, PSG)
  4. Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool FC)
  5. Raphinha (brazil, FC Barcelona)
  6. Asraf Hakimi (marokkói, PSG)
  7. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
  8. Cole Palmer (angol, Chelsea)
  9. Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG)
10. Nuno Mendes (portugál, PSG)
11. Pedri (spanyol, Barcelona)
12. Hvicsa Kvarachelia (georgiai, PSG)
13. Harry Kane (angol, Bayern München)
14. Désiré Doué (francia, PSG)
15. Viktor Gyökeres (svéd, Arsenal)
16. Vinicius Junior (brazil, Real Madrid)
17. Robert Lewandowski (lengyel, Barcelona)
18. Scott McTominay (skót, Napoli)
19. Joao Neves (portugál, PSG)
20. Lautaro Martínez (argentin, Inter)
21. Serhou Guirassy (guineai, Borussia Dortmund)
22. Alexis Mac Allister (argentin, Liverpool)
23. Jude Bellingham (angol, Real Madrid)
24. Fabián Ruiz (spanyol, PSG)
25. Denzel Dumfries (holland, Inter)
26. Erling Haaland (norvég, Manchester City)
27. Declan Rice (angol, Arsenal)
28. Virgil Van Dijk (holland, Liverpool)
29. Florian Wirtz (német, Liverpool)
30. Michael Olise (francia, Bayern München)

Női Aranylabda, 2024–2025, élmezőny:

  1. Aitana Bonmatí (spanyol, Barcelona)
  2. Mariona Caldentey (spanyol, Arsenal)
  3. Alessia Russo (angol, Arsenal)
  4. Alexia Putellas (spanyol, Barcelona)
  5. Chloe Kelly (angol, Manchester City)
  6. Patri Guijarro (spanyol, Barcelona)
  7. Leah Williamson (angol, Arsenal)
  8. Ewa Pajor (lengyel, Barcelona)
  9. Lucy Bronze (angol, Chelsea)
10. Hanna Hampton (angol, Chelsea)

További díjazottak:

  • Férfi Kopa-díj (a legjobb U21-es férfi játékos): Lamine Yamal (FC Barcelona, spanyol)
  • Női Kopa-díj (a legjobb U21-es női játékos): Vicky López (FC Barcelona, spanyol) 
  • Férfi Jasin-díj (a legjobb férfi kapus): Gianluigi Donnarumma (Manchester City, olasz)
  • Női Jasin-díj (a legjobb női kapus): Hannah Hampton (Chelsea, angol) 
  • Férfi Gerd Müller-díj (a legtöbb gólt szerző férfi játékos): Viktor Gyökeres (Arsenal, svéd)
  • Női Gerd Müller-díj (a legtöbb gólt szerző női játékos): Ewa Pajor (FC Barcelona, lengyel)
  • Férfi Johan Cruyff-díj (a legjobb férfi edző): Luis Enrique (Paris Saint-Germain, spanyol)
  • Női Johan Cruyff-díj (a legjobb női edző): Sarina Weigmann (angol válogatott, holland)
  • Sócrates-díj (humanitárius elismerés): Xana Alapítvány
  • Az év férfi klubcsapata: Paris Saint-Germain (francia)
  • Az év női klubcsapata: Arsenal (angol)

Fotók: Franck Fife / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kamcsatka5
2025. szeptember 23. 08:00
Legkozelebb egy kinai néger zsidónak kell nyernie!
Válasz erre
1
0
rugbista
2025. szeptember 23. 07:42
Ilyne , mint ez az ász, volt 8-10 is tavaly, sőt jobbak!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!