Aranylabda 2025: a végeredmény, díjazottak

Aranylabda 2025: Dembélé nyert, Yamal a második
Szoboszlai csapattársa, Szalah nem fért fel a dobogóra.
Ousmané Dembélé, a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain 28 éves francia csatára az első alkalommal nyerte el a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb férfi labdarúgójának járó díjat. Aranylabda 2025: minden egy helyen.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Ousmané Dembélé, a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain francia csatára nyerte el a France Football magazin által odaítélt és az év legjobb játékosának járó Aranylabdát, megelőzve a Barcelona spanyol csodatinijét, Lamine Yamalt. Aranylabda 2025: minden díjazott egy helyen.
Férfi Aranylabda, 2024–2025, a végeredmény:
1. Ousmané Dembélé (francia, PSG)
2. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
3. Vitinha (portugál, PSG)
4. Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool FC)
5. Raphinha (brazil, FC Barcelona)
6. Asraf Hakimi (marokkói, PSG)
7. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
8. Cole Palmer (angol, Chelsea)
9. Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG)
10. Nuno Mendes (portugál, PSG)
11. Pedri (spanyol, Barcelona)
12. Hvicsa Kvarachelia (georgiai, PSG)
13. Harry Kane (angol, Bayern München)
14. Désiré Doué (francia, PSG)
15. Viktor Gyökeres (svéd, Arsenal)
16. Vinicius Junior (brazil, Real Madrid)
17. Robert Lewandowski (lengyel, Barcelona)
18. Scott McTominay (skót, Napoli)
19. Joao Neves (portugál, PSG)
20. Lautaro Martínez (argentin, Inter)
21. Serhou Guirassy (guineai, Borussia Dortmund)
22. Alexis Mac Allister (argentin, Liverpool)
23. Jude Bellingham (angol, Real Madrid)
24. Fabián Ruiz (spanyol, PSG)
25. Denzel Dumfries (holland, Inter)
26. Erling Haaland (norvég, Manchester City)
27. Declan Rice (angol, Arsenal)
28. Virgil Van Dijk (holland, Liverpool)
29. Florian Wirtz (német, Liverpool)
30. Michael Olise (francia, Bayern München)
Női Aranylabda, 2024–2025, élmezőny:
1. Aitana Bonmatí (spanyol, Barcelona)
2. Mariona Caldentey (spanyol, Arsenal)
3. Alessia Russo (angol, Arsenal)
4. Alexia Putellas (spanyol, Barcelona)
5. Chloe Kelly (angol, Manchester City)
6. Patri Guijarro (spanyol, Barcelona)
7. Leah Williamson (angol, Arsenal)
8. Ewa Pajor (lengyel, Barcelona)
9. Lucy Bronze (angol, Chelsea)
10. Hanna Hampton (angol, Chelsea)
További díjazottak:
Fotók: Franck Fife / AFP