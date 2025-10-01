Barcelona–PSG: Yamal ezt üzente a világnak nagyképűen a BL-rangadó előtt – koppanás lett a vége

Tovább gerjeszti a népharagot az RTL: újabb BL-szuperrangadóról maradnak le a magyar nézők
A Paris Saint-Germain–Barcelona mérkőzést csak az RTL+ streamingfelületen lehet majd követni, melynek havidíja 3490 forint.
A Barcelona és a Paris Saint-Germain vívta egymással a Bajnokok Ligája szerdai játéknapjának rangadóját. A mérkőzés első gólját Lamine Yamalék lőtték, de a címvédő fordított, és elvitte a három pontot a katalánok otthonából.
A Bajnokok Ligája alapszakaszában a második forduló rangadóját a Barcelona és a címvédő Paris Saint-Germain vívta egymással. A két együttes a legrangosabb nemzetközi kupában ezt megelőzően 2024 tavaszán találkozott egymással, akkor a Barca idegenben 3–2-re legyőzte a PSG-t, otthon azonban – Ronald Araújo kiállítása után – 4–1-es vereséget szenvedett, így a francia gárda jutott tovább az elődöntőbe.
Az előző idényben a gránátvörös-kékek a legjobb négy között búcsúztak az Interrel szemben, amelyet aztán a párizsi alakulat 5–0-ra elintézett a döntőben. Azon a mérkőzésen
Désire Doué, Hvicsa Kvarachelia és Ousmane Dembélé alkotta a Paris Saint-Germain támadósorát,
közülük azonban most egyikük sem játszhatott Barcelonában sérülés okán (helyettük Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu és Bradley Barcola volt a három csatár).
A hazaiak kezdőcsapatába ellenben bekerült Lamine Yamal, aki két héttel ezelőtt hátproblémái miatt nem játszhatott a Newcastle United elleni meccsen – amelyet a katalánok Marcus Rashford duplájával nyertek meg 2–1-re –, vagyis ebben az idényben a PSG elleni volt az első BL-találkozója.
Visszatértem, és a küldetés is folytatódik
– olvasható abban a videóban, amelyet Yamal néhány órával a mérkőzés előtt feltöltött az Instagram-oldalára.
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője – aki 2015-ben még a Barcával nyert BL-t – a meccset felvezető sajtótájékoztatón azt mondta, Pedri kikapcsolása lesz a legfontosabb feladatuk.
Számomra Pedri olyan, mint Harry Potter, de remélem, hogy a varázspálcája nem lesz nála. Mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy a lehető legkevesebbet legyen játékban
– nyilatkozta a spanyol szakember, aki nem titkolta, nagy rajongója Hansi Flick Barcájának. – Szeretem nézni, ahogy játszanak. Én is Barca-drukker vagyok, és az is leszek egész életemben. Szeretem sokat nézni a csapatot, mert örömömet lelem benne.”
A szerda esti rangadón az első nagy helyzetét még elpuskázó Ferran Torres góljával a Barcelona szerezte meg a vezetést, de a párizsiak az első félidő végéhez közeledve a 19 esztendős Senny Mayulu révén egyenlítettek. A második játékrészben egyértelműen a Paris Saint-Germain akarata érvényesült, amely a szünet után 64 százalékban birtokolta a labdát, már csírájában elfojtotta a szünet után csupán egy (!) kapura lövésig jutó Barca támadásait, és a végjátékban a csereként beállt Goncalo Ramos találatával meg is nyerte a meccset.
Ha már a meccset Yamal bejegyzésével vezettük fel, akkor a 18 éves klasszissal kapcsolatban jegyezzük meg, hogy az első félidőben nagyon agilisen futballozott, a szünet után azonban – támadótársaihoz hasonlóan – már neki is kevés momentuma volt. Igaz, a PSG gólpasszt adó balhátvédjét, a mérkőzés legjobbjának megválasztott Nuno Mendest kiállíthatták volna róla, csak Michael Oliver játékvezető jóindulatán múlt, hogy a portugál játékos a 61. percben nem kapta meg a második sárga lapját a vele szemben elkövetett (újabb) szabálytalanságáért.
A Paris Saint-Germain sorozatban a harmadik nemzetközi kupameccsét nyerte meg idegenben a Barcelona ellen, erre korábban egyetlen másik csapat sem volt képes.
Megint nyert a Ferencvárost kiejtő Qarabag
A Villarreal és a Monaco az utolsó percekben lőtt góllal szerzett pontot. Mindkét csapat hazai pályán játszott 2–2-es döntetlent, előbbi a Juventus, utóbbi a Manchester City ellen. A selejtező utolsó körében a Ferencvárost búcsúztató azeri Qarabag 2–0-ra nyert a vendég dán FC Köbenhavn ellen, így két forduló után százszázalékos, és jelenleg a hatodik helyen áll a tabellán. A Qarabag a nyitó körben a Benfica vendégeként gyűjtötte be a három pontot.
MTI
BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
2. FORDULÓ (szerdai eredmények)
Nyitókép: LLUIS GENE / AFP