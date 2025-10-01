Ft
Lamine Yamal Paris Saint-Germain FC Luis Enrique Pedri Bajnokok Ligája PSG Barcelona

Barcelona–PSG: Yamal ezt üzente a világnak nagyképűen a BL-rangadó előtt – koppanás lett a vége

2025. október 01. 20:52

A Barcelona és a Paris Saint-Germain vívta egymással a Bajnokok Ligája szerdai játéknapjának rangadóját. A mérkőzés első gólját Lamine Yamalék lőtték, de a címvédő fordított, és elvitte a három pontot a katalánok otthonából.

2025. október 01. 20:52
null

A Bajnokok Ligája alapszakaszában a második forduló rangadóját a Barcelona és a címvédő Paris Saint-Germain vívta egymással. A két együttes a legrangosabb nemzetközi kupában ezt megelőzően 2024 tavaszán találkozott egymással, akkor a Barca idegenben 3–2-re legyőzte a PSG-t, otthon azonban – Ronald Araújo kiállítása után – 4–1-es vereséget szenvedett, így a francia gárda jutott tovább az elődöntőbe.

Barcelona, PSG, Paris Saint-Germain, Ronald Araújo, Bradley Barcola
Ronald Araújo szabálytalansága Bradley Barcolával szemben sokba került a Barcának tavaly tavasszal (Fotó: JOSEP LAGO / AFP)

Az előző idényben a gránátvörös-kékek a legjobb négy között búcsúztak az Interrel szemben, amelyet aztán a párizsi alakulat 5–0-ra elintézett a döntőben. Azon a mérkőzésen 

Désire Doué, Hvicsa Kvarachelia és Ousmane Dembélé alkotta a Paris Saint-Germain támadósorát,

közülük azonban most egyikük sem játszhatott Barcelonában sérülés okán (helyettük Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu és Bradley Barcola volt a három csatár).

A hazaiak kezdőcsapatába ellenben bekerült Lamine Yamal, aki két héttel ezelőtt hátproblémái miatt nem játszhatott a Newcastle United elleni meccsen – amelyet a katalánok Marcus Rashford duplájával nyertek meg 2–1-re –, vagyis ebben az idényben a PSG elleni volt az első BL-találkozója.

Visszatértem, és a küldetés is folytatódik

– olvasható abban a videóban, amelyet Yamal néhány órával a mérkőzés előtt feltöltött az Instagram-oldalára.

 

Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője – aki 2015-ben még a Barcával nyert BL-t – a meccset felvezető sajtótájékoztatón azt mondta, Pedri kikapcsolása lesz a legfontosabb feladatuk.

Számomra Pedri olyan, mint Harry Potter, de remélem, hogy a varázspálcája nem lesz nála. Mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy a lehető legkevesebbet legyen játékban

– nyilatkozta a spanyol szakember, aki nem titkolta, nagy rajongója Hansi Flick Barcájának. – Szeretem nézni, ahogy játszanak. Én is Barca-drukker vagyok, és az is leszek egész életemben. Szeretem sokat nézni a csapatot, mert örömömet lelem benne.”

Barcelona–PSG – a mérkőzés alakulása

A szerda esti rangadón az első nagy helyzetét még elpuskázó Ferran Torres góljával a Barcelona szerezte meg a vezetést, de a párizsiak az első félidő végéhez közeledve a 19 esztendős Senny Mayulu révén egyenlítettek. A második játékrészben egyértelműen a Paris Saint-Germain akarata érvényesült, amely a szünet után 64 százalékban birtokolta a labdát, már csírájában elfojtotta a szünet után csupán egy (!) kapura lövésig jutó Barca támadásait, és a végjátékban a csereként beállt Goncalo Ramos találatával meg is nyerte a meccset.

Goncalo Ramos (jobbra) az utolsó percekben megnyerte a meccset a PSG-nek (Fotó: JOSEP LAGO / AFP)

Ha már a meccset Yamal bejegyzésével vezettük fel, akkor a 18 éves klasszissal kapcsolatban jegyezzük meg, hogy az első félidőben nagyon agilisen futballozott, a szünet után azonban – támadótársaihoz hasonlóan – már neki is kevés momentuma volt. Igaz, a PSG gólpasszt adó balhátvédjét, a mérkőzés legjobbjának megválasztott Nuno Mendest kiállíthatták volna róla, csak Michael Oliver játékvezető jóindulatán múlt, hogy a portugál játékos a 61. percben nem kapta meg a második sárga lapját a vele szemben elkövetett (újabb) szabálytalanságáért.

A Paris Saint-Germain sorozatban a harmadik nemzetközi kupameccsét nyerte meg idegenben a Barcelona ellen, erre korábban egyetlen másik csapat sem volt képes.

Megint nyert a Ferencvárost kiejtő Qarabag

A Villarreal és a Monaco az utolsó percekben lőtt góllal szerzett pontot. Mindkét csapat hazai pályán játszott 2–2-es döntetlent, előbbi a Juventus, utóbbi a Manchester City ellen. A selejtező utolsó körében a Ferencvárost búcsúztató azeri Qarabag 2–0-ra nyert a vendég dán FC Köbenhavn ellen, így két forduló után százszázalékos, és jelenleg a hatodik helyen áll a tabellán. A Qarabag a nyitó körben a Benfica vendégeként gyűjtötte be a három pontot.

MTI

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
2. FORDULÓ (szerdai eredmények)

  • Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 1–2 (Ferran Torres 19., ill. Mayulu 38., G. Ramos 90.)
  • Arsenal (angol)–Olympiakosz (görög) 2–0 (Martinelli 12., Saka 90+2.)
  • Bayer Leverkusen (német)–PSV (holland) 1–1 (Kofane 65., ill. Szaibari 72.)
  • Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz) 2–2 (Mikautadze 18., Renato Veiga 90., ill. Gatti 49., F. Conceicao 56.)
  • Napoli (olasz)–Sporting CP (portugál) 2–1 (Höjlund 36., 79., ill. L. Suárez 62. – 11-esből)
  • Monaco (francia)–Manchester City (angol) 2–2 (Teze 18., Dier 90. – 11-esből, ill. Haaland 15., 44.)
  • Borussia Dortmund (német)–Athletic Bilbao (spanyol) 4–1 (Svensson 28., Chukwuemeka 50., Guirassy 82., Brandt 90+1., ill. Guruzeta 61.)
  • Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) 0–4 (Woltemade 17., Gordon 43., 64. – mindkettőt 11-esből, H. Barnes 80.)
  • Qarabag (azeri)–Köbenhavn (dán) 2–0 (Zoubir 28., Addai 83.)

A tabellát ide kattintva tekintheti meg!

Nyitókép: LLUIS GENE / AFP

 

