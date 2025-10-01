Barcelona–PSG: Yamal ezt üzente a világnak nagyképűen a BL-rangadó előtt – koppanás lett a vége

A Bajnokok Ligája alapszakaszában a második forduló rangadóját a Barcelona és a címvédő Paris Saint-Germain vívta egymással. A két együttes a legrangosabb nemzetközi kupában ezt megelőzően 2024 tavaszán találkozott egymással, akkor a Barca idegenben 3–2-re legyőzte a PSG-t, otthon azonban – Ronald Araújo kiállítása után – 4–1-es vereséget szenvedett, így a francia gárda jutott tovább az elődöntőbe.

Ronald Araújo szabálytalansága Bradley Barcolával szemben sokba került a Barcának tavaly tavasszal (Fotó: JOSEP LAGO / AFP)

Az előző idényben a gránátvörös-kékek a legjobb négy között búcsúztak az Interrel szemben, amelyet aztán a párizsi alakulat 5–0-ra elintézett a döntőben. Azon a mérkőzésen

Désire Doué, Hvicsa Kvarachelia és Ousmane Dembélé alkotta a Paris Saint-Germain támadósorát,

közülük azonban most egyikük sem játszhatott Barcelonában sérülés okán (helyettük Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu és Bradley Barcola volt a három csatár).