Nagy rablás Párizsban és Lisszabonban – a magyarok is kiakadtak

Nem elég az RTL, még ez is...

A héten robbantotta a Bajnokok Ligája-bombát a Bloomberg, miszerint az UEFA a jövőben globálisan szeretné értékesíteni a sorozat közvetítési jogait, az ún. hibrid modell vesztesei a lineáris (tehát leegyszerűsítve a „hagyományos”) tévénézők, legnagyobb nyertesei pedig az olyan streamingóriások lehetnek, mint

az Amazon,

az Apple,

a Netflix,

a DAZN,

az ESPN,

vagy a Disney.

A gyakorlatban ez akár azt is eredményezheti, hogy a BL mérkőzéseit egyetlen, a jogokért a legtöbb pénzt kifizető szolgáltató közvetítheti az egész világon. Mondani sem kell, az eddigi tapasztalatok alapján a magyar nézők finoman szólva sem repesnének, ha ez megtörténne, ami érthető, hiszen azt jelentené, hogy 2027 őszétől még egy platformra elő kellene fizetni a legrangosabb európai kupasorozathoz. Az utóbbi időben már így is sokaknál kiverte a biztosítékot a nálunk a jogokat jelenleg birtokló RTL, amely tavaly a második játéknaptól úgy döntött, a döntőt leszámítva kizárólag online, az RTL+-on közvetíti a BL-meccseket...