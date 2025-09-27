Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
09. 27.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
heti összefoglaló Dembélé aranylabda

Nagy rablás Párizsban és Lisszabonban – a magyarok is kiakadtak

2025. szeptember 27. 07:29

Ousmane Dembélé megérdemelt díja és Raphinha miatti háborgás, kirabolt portugál kapitány és kirabolt magyar BL-drukkerek, valamint a komoly nyomás alá helyezett Kerkez Milos is a Mandiner legolvasottabb heti sporthírei között. Nálunk is tarolt az Aranylabda-gála.

2025. szeptember 27. 07:29
null

Az előzetes várakozások alapján gyakorlatilag kétesélyesre szűkült le az idei Aranylabda-verseny: a hétfő esti gála előtt mindenki azt találgatta, vajon a Paris Saint-Germainnel történelmi sikeridényt produkáló Osmane Dembélé, vagy a Barcelona tinisztárja, Lamine Yamal viheti haza a France Football presztízsdíját első alkalommal. A győztes végül a PSG-t összesen 35 góllal és 16 gólpasszal négy trófeához, köztük a Bajnokok Ligája-serleghez hozzásegítő francia kiválóság lett, aki óriási üdvrivalgás közepette vette át az elismerést példaképétől, a párizsiaknál korábban ugyancsak megforduló Ronaldinhótól. A nagyon mélyről visszakapaszkodó Dembélé könnyekig hatottan még az édesanyját is felhívta a színpadra vastaps kíséretében, a 18 éves, az Aranylabda-szavazáson végül a második helyen végző Yamal viszont 20 családtagja körében „csak” a legjobb 21 éven aluli játékos díjának örülhetett egyelőre. A gálának szegről-végről magyar érdekeltsége is volt: az Arsenal magyar felmenőkkel bíró gólvágója, a svéd válogatott Viktor Gyökeres a legjobb góllövőnek járó Gerd Müller-trófeát vihette haza a tavaly még a Sporting Lisszabon színeiben 52 tétmeccsen szerzett 54 találatának köszönhetően. 

Ousmane Dembélé és a megszolgált Aranylabda
Ousmane Dembélé könnyekig hatódott nehéz pályafutása első Aranylabda-elismerésétől / Fotó: AFP/Franck Fife

Ezt is ajánljuk a témában

Az Aranylabda még oké, na de Raphinha...?!

Az Aranylabdához hasonló szubjektív szavazások mindig jelentős visszhangokat váltanak ki, nem volt ez másként az idei díj esetében sem. A magyar szurkolók kommentáradata alapján honfitársaink Dembélé elismerésével még csak-csak egyetértettek, ám a legtöbben

felháborodottan kifogásolták, hogy a Barcelona kiválósága, Raphinha csupán az ötödik helyen végzett

egy olyan idényben, amikor a katalán csapatot spanyol bajnoki, kupa- és szuperkupa-győzelemig, illetve Bajnokok Ligája-elődöntőig segítette 64 meccsen szerzett 38 góllal és 23 gólpasszal. Azért ez legyen a legnagyobb bajunk...

Ezt is ajánljuk a témában

Millió eurós rablás

Nem volt jó hete a magyar nemzeti csapattal egy vb-selejtezőcsoportban szereplő portugál labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának, Roberto Martíneznek: a spanyol tréner lisszaboni házába ismeretlen tettesek a konyhán keresztül betörtek, majd ékszereket és órákat zsákmányoltak nagy mennyiségben. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a rablás ideje alatt senki sem tartózkodott otthon, így személyi sérülés nem történt, a kár cserébe jelentős: a meglovasított tárgyak összértéke több mint egymillió euróra rúg. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nem elég az RTL, még ez is...

A héten robbantotta a Bajnokok Ligája-bombát a Bloomberg, miszerint az UEFA a jövőben globálisan szeretné értékesíteni a sorozat közvetítési jogait, az ún. hibrid modell vesztesei a lineáris (tehát leegyszerűsítve a „hagyományos”) tévénézők, legnagyobb nyertesei pedig az olyan streamingóriások lehetnek, mint 

  • az Amazon,
  • az Apple,
  • a Netflix, 
  • a DAZN, 
  • az ESPN, 
  • vagy a Disney.

A gyakorlatban ez akár azt is eredményezheti, hogy a BL mérkőzéseit egyetlen, a jogokért a legtöbb pénzt kifizető szolgáltató közvetítheti az egész világon. Mondani sem kell, az eddigi tapasztalatok alapján a magyar nézők finoman szólva sem repesnének, ha ez megtörténne, ami érthető, hiszen azt jelentené, hogy 2027 őszétől még egy platformra elő kellene fizetni a legrangosabb európai kupasorozathoz. Az utóbbi időben már így is sokaknál kiverte a biztosítékot a nálunk a jogokat jelenleg birtokló RTL, amely tavaly a második játéknaptól úgy döntött, a döntőt leszámítva kizárólag online, az RTL+-on közvetíti a BL-meccseket...

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik és a Liverpool múlt heti, Atlético Madrid elleni BL-rangadóját is csak az RTL+ streamingplatformon láthatták a magyar nézők / Fotó: MTI/AP/Jon Super

Ezt is ajánljuk a témában

Sarr vs. Kerkez, második felvonás!

Szombaton a Crystal Palace ellen folytathatja menetelését a Premier League-ben címvédő és az új idényben egyedüliként százszázalékos, listavezető Liverpool. Csakhogy a dél-londoni együttest tavaly csak egyszer tudták legyőzni Szoboszlai Dominikék, a Vörösöknek ráadásul nyáron a Community Shielden is borsot tört az orra alá az FA Kupa-győztes Palace, szóval messze nem papírforma a győzelem, főleg idegenben. 

Egyes liverpooli szurkolói portálok ráadásul 

kerek-perec kijelentették, hogy a siker nagyrészt az Ismaila Sarr, Kerkez Milos különpárharcon múlhat a szélen

– amely párharcot a magyar balbekk történetesen rendre elveszítette a szenegáli ellen a már említett augusztusi Szuperkupa-találkozón. Arne Slot vezetőedzővel és a liverpooli drukkerekkel együtt most abban bizakodhatunk, hogy Kerkez azóta sokkal jobban felvette a ritmust: a Burnley elleni kisiklását leszámítva a legutóbbi bajnokikon már egyértelműen felfelé lógott ki csapatából, míg Sarr az elmúlt hetekben sérülés miatt nem volt bevethető. A rangadót szombaton magyar idő szerint 16 órától rendezik a Selhurst Parkban. 

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: AFP/Franck Fife)

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dimaggio
2025. szeptember 27. 08:33
Nem kell túldimenziálni egy díjat
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. szeptember 27. 08:17
Huhh! Már megijedtem,hogy a MI6 lenyúlta a nemzet aranyát. Hogy fogják így fizetni Káncot, igényesebb, mint az ukránok. Teljesen idegbe vagyok az indexálás miatt.:D
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!