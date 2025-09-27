Nagy rablás Párizsban és Lisszabonban – a magyarok is kiakadtak

Aranylabda 2025: Dembélé nyert, Yamal a második
Szoboszlai csapattársa, Szalah nem fért fel a dobogóra.
Ousmane Dembélé megérdemelt díja és Raphinha miatti háborgás, kirabolt portugál kapitány és kirabolt magyar BL-drukkerek, valamint a komoly nyomás alá helyezett Kerkez Milos is a Mandiner legolvasottabb heti sporthírei között. Nálunk is tarolt az Aranylabda-gála.
Az előzetes várakozások alapján gyakorlatilag kétesélyesre szűkült le az idei Aranylabda-verseny: a hétfő esti gála előtt mindenki azt találgatta, vajon a Paris Saint-Germainnel történelmi sikeridényt produkáló Osmane Dembélé, vagy a Barcelona tinisztárja, Lamine Yamal viheti haza a France Football presztízsdíját első alkalommal. A győztes végül a PSG-t összesen 35 góllal és 16 gólpasszal négy trófeához, köztük a Bajnokok Ligája-serleghez hozzásegítő francia kiválóság lett, aki óriási üdvrivalgás közepette vette át az elismerést példaképétől, a párizsiaknál korábban ugyancsak megforduló Ronaldinhótól. A nagyon mélyről visszakapaszkodó Dembélé könnyekig hatottan még az édesanyját is felhívta a színpadra vastaps kíséretében, a 18 éves, az Aranylabda-szavazáson végül a második helyen végző Yamal viszont 20 családtagja körében „csak” a legjobb 21 éven aluli játékos díjának örülhetett egyelőre. A gálának szegről-végről magyar érdekeltsége is volt: az Arsenal magyar felmenőkkel bíró gólvágója, a svéd válogatott Viktor Gyökeres a legjobb góllövőnek járó Gerd Müller-trófeát vihette haza a tavaly még a Sporting Lisszabon színeiben 52 tétmeccsen szerzett 54 találatának köszönhetően.
Az Aranylabdához hasonló szubjektív szavazások mindig jelentős visszhangokat váltanak ki, nem volt ez másként az idei díj esetében sem. A magyar szurkolók kommentáradata alapján honfitársaink Dembélé elismerésével még csak-csak egyetértettek, ám a legtöbben
felháborodottan kifogásolták, hogy a Barcelona kiválósága, Raphinha csupán az ötödik helyen végzett
egy olyan idényben, amikor a katalán csapatot spanyol bajnoki, kupa- és szuperkupa-győzelemig, illetve Bajnokok Ligája-elődöntőig segítette 64 meccsen szerzett 38 góllal és 23 gólpasszal. Azért ez legyen a legnagyobb bajunk...
Amíg külföldön Yamalon kárörvendenek a kommentelők, addig idehaza a rajongók egy olyan játékossal vannak elfoglalva, aki a top hárman kívül végzett.
Nem volt jó hete a magyar nemzeti csapattal egy vb-selejtezőcsoportban szereplő portugál labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának, Roberto Martíneznek: a spanyol tréner lisszaboni házába ismeretlen tettesek a konyhán keresztül betörtek, majd ékszereket és órákat zsákmányoltak nagy mennyiségben. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a rablás ideje alatt senki sem tartózkodott otthon, így személyi sérülés nem történt, a kár cserébe jelentős: a meglovasított tárgyak összértéke több mint egymillió euróra rúg.
Ékszereket és órákat vittek magukkal a tettesek.
A héten robbantotta a Bajnokok Ligája-bombát a Bloomberg, miszerint az UEFA a jövőben globálisan szeretné értékesíteni a sorozat közvetítési jogait, az ún. hibrid modell vesztesei a lineáris (tehát leegyszerűsítve a „hagyományos”) tévénézők, legnagyobb nyertesei pedig az olyan streamingóriások lehetnek, mint
A gyakorlatban ez akár azt is eredményezheti, hogy a BL mérkőzéseit egyetlen, a jogokért a legtöbb pénzt kifizető szolgáltató közvetítheti az egész világon. Mondani sem kell, az eddigi tapasztalatok alapján a magyar nézők finoman szólva sem repesnének, ha ez megtörténne, ami érthető, hiszen azt jelentené, hogy 2027 őszétől még egy platformra elő kellene fizetni a legrangosabb európai kupasorozathoz. Az utóbbi időben már így is sokaknál kiverte a biztosítékot a nálunk a jogokat jelenleg birtokló RTL, amely tavaly a második játéknaptól úgy döntött, a döntőt leszámítva kizárólag online, az RTL+-on közvetíti a BL-meccseket...
Az UEFA szeretné kihasználni a lendületet.
Szombaton a Crystal Palace ellen folytathatja menetelését a Premier League-ben címvédő és az új idényben egyedüliként százszázalékos, listavezető Liverpool. Csakhogy a dél-londoni együttest tavaly csak egyszer tudták legyőzni Szoboszlai Dominikék, a Vörösöknek ráadásul nyáron a Community Shielden is borsot tört az orra alá az FA Kupa-győztes Palace, szóval messze nem papírforma a győzelem, főleg idegenben.
Egyes liverpooli szurkolói portálok ráadásul
kerek-perec kijelentették, hogy a siker nagyrészt az Ismaila Sarr, Kerkez Milos különpárharcon múlhat a szélen
– amely párharcot a magyar balbekk történetesen rendre elveszítette a szenegáli ellen a már említett augusztusi Szuperkupa-találkozón. Arne Slot vezetőedzővel és a liverpooli drukkerekkel együtt most abban bizakodhatunk, hogy Kerkez azóta sokkal jobban felvette a ritmust: a Burnley elleni kisiklását leszámítva a legutóbbi bajnokikon már egyértelműen felfelé lógott ki csapatából, míg Sarr az elmúlt hetekben sérülés miatt nem volt bevethető. A rangadót szombaton magyar idő szerint 16 órától rendezik a Selhurst Parkban.
Karrierje legjobb teljesítményére lesz szükség.
(Nyitókép: AFP/Franck Fife)