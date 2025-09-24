Ft
magyar válogatott bűncselekmény Portugália

Portugália–Magyarország: kirabolták a szövetségi kapitányt, több mint egymillió euró a kár

2025. szeptember 24. 16:36

Ékszereket és órákat vittek magukkal a tettesek.

2025. szeptember 24. 16:36
null

Ismeretlen támadók kirabolták Roberto Martíneznek, a magyar csapattal egy vb-selejtezős csoportban szereplő portugál labdarúgó-válogatott spanyol szövetségi kapitányának cascaisi otthonát.

Az A Bola portugál sportnapilap beszámolója szerint

a Lisszabon tengerparti elővárosában levő házból több mint egymillió eurós kárt okozva távoztak a tettesek, akik főleg ékszereket és órákat vittek magukkal.

A tolvajok a konyhán keresztül jutottak be Martínezhez, aki nem volt otthon, a rablást egy biztonsági őr észlelte.

Az 52 éves szakember 2023 januárja óta irányítja a portugál válogatottat. Korábban angol klubcsapatoknál, a Swansea-nél, a Wigannél és az Evertonnál dolgozott, valamint a belga válogatott szakvezetője volt, amellyel bronzérmet nyert a 2018-as világbajnokságon. A Martínez vezette, Nemzetek Ligája-győztes portugálok a magyarok elleni szeptember 9-i vb-selejtezőn 3–2-re győztek a Puskás Arénában.

Mint arról beszámoltunk, a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a spanyol szakember a magyarokat méltatta – először a portugál újságírók kérdezhették, de mielőtt válaszolt volna a saját csapatára vonatkozó kérdésre, megdicsérte a magyar válogatottat és a szövetségi kapitányát.

Jól tudtuk, hogy milyen csapat a magyar, és hogy mennyire összeszokott. Marco Rossi már 77 mérkőzés óta irányít itt. A magyarok ellen nagyon nehéz helyzeteket kialakítani, a németek és a hollandok ellen is megmutatták, hogy akciógólt nehéz ellenük szerezni”

– jelentette ki Martínez, majd így folytatta:

„A magyarok nagyon kompakt módon védekeznek, és a játékosaik már azelőtt jól helyezkednek, hogy a védekező harmadukba kerülne a labda. Keveset van náluk a labda, ugyanakkor rendkívül hatékonyak” – tette hozzá a spanyol szakember.

A két csapat októberben Portugáliában találkozik majd egymással.

(Mandiner/MTI)

Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement5
2025. szeptember 24. 17:07
Meggyüttek a mágyár tesók more.
Válasz erre
0
1
ihavrilla
2025. szeptember 24. 16:52
És mi köze van ehhez a magyar csapatnak, vagy bármilyen más csapatnak? Ha a hottentottákkal lenne egy csoportban, akkor is kirabolták volna. Tényleg csak gyengeelméjüket alkalmaznak címíráshoz?
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!