Portugália–Magyarország: kirabolták a szövetségi kapitányt, több mint egymillió euró a kár

Magyarország–Portugália: vezettünk, egyenlítettünk, küzdöttünk, de Ronaldóék győztek a Puskás Arénában
Varga Barnabás duplázott, de közben eltiltatta magát az örmények elleni meccsre.
Ékszereket és órákat vittek magukkal a tettesek.
Ismeretlen támadók kirabolták Roberto Martíneznek, a magyar csapattal egy vb-selejtezős csoportban szereplő portugál labdarúgó-válogatott spanyol szövetségi kapitányának cascaisi otthonát.
Az A Bola portugál sportnapilap beszámolója szerint
a Lisszabon tengerparti elővárosában levő házból több mint egymillió eurós kárt okozva távoztak a tettesek, akik főleg ékszereket és órákat vittek magukkal.
A tolvajok a konyhán keresztül jutottak be Martínezhez, aki nem volt otthon, a rablást egy biztonsági őr észlelte.
Az 52 éves szakember 2023 januárja óta irányítja a portugál válogatottat. Korábban angol klubcsapatoknál, a Swansea-nél, a Wigannél és az Evertonnál dolgozott, valamint a belga válogatott szakvezetője volt, amellyel bronzérmet nyert a 2018-as világbajnokságon. A Martínez vezette, Nemzetek Ligája-győztes portugálok a magyarok elleni szeptember 9-i vb-selejtezőn 3–2-re győztek a Puskás Arénában.
Mint arról beszámoltunk, a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a spanyol szakember a magyarokat méltatta – először a portugál újságírók kérdezhették, de mielőtt válaszolt volna a saját csapatára vonatkozó kérdésre, megdicsérte a magyar válogatottat és a szövetségi kapitányát.
Jól tudtuk, hogy milyen csapat a magyar, és hogy mennyire összeszokott. Marco Rossi már 77 mérkőzés óta irányít itt. A magyarok ellen nagyon nehéz helyzeteket kialakítani, a németek és a hollandok ellen is megmutatták, hogy akciógólt nehéz ellenük szerezni”
– jelentette ki Martínez, majd így folytatta:
„A magyarok nagyon kompakt módon védekeznek, és a játékosaik már azelőtt jól helyezkednek, hogy a védekező harmadukba kerülne a labda. Keveset van náluk a labda, ugyanakkor rendkívül hatékonyak” – tette hozzá a spanyol szakember.
A két csapat októberben Portugáliában találkozik majd egymással.
(Mandiner/MTI)
Fotó: AFP/Kisbenedek Attila