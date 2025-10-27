Szájról olvasót is bevetettek a Real–Barcán – ezt mondta edzőjének a madridi világsztár



A szájáról leolvasták, miket mondott a lecserélésekor:

Edző, tényleg én?! Mindig engem! Itthagyom a csapatot! Jobb lesz, ha távozom. B*szd meg!”

– idézte az Index a fordítást.

Vinícius egyből az öltözőbe ment, de miután valamennyire lenyugodott, visszatért a kispadhoz. A spanyol As szerint a brazilt az bántja, hogy Xabi Alonsónál már nem számít érinthetetlennek, hiszen a legtöbbször lecseréli őt. A tréner játékosa viselkedését úgy kommentálta, hogy ezt mindenképpen meg kell beszélniük, de most a pozitív dolgokkal akar foglalkozni, és Vinícius is sokat hozzátett a győzelemhez.

A barcelonai El Mundo Deportivo a Cadena SER rádióállomásra hivatkozva arról számolt be, hogy a klubnál fontolgatják a játékos büntetését, azonban ezt teljes mértékben az edzőre bízzák. Vagyis a Xabi Alonso dönthet abban a kérdésben, hogy Vinícius viselkedésének lesz-e érdemi következménye. A Cadena SER szerint a Realnál úgy vélik, a helyzetre a trénernek kell megtalálnia a megoldást, és mivel mindenki megbízik az ítélő képességében, teljes mértékben rá bízzák a döntést ebben a kérdésben. Ha úgy gondolja, hogy a játékos büntetést érdemel a viselkedéséért, akkor a klub azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket, ugyanakkor azt leszögezték, hogy hasonló a jövőben nem fordulhat elő – írja a Nemzeti Sport.