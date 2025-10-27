Szájról olvasót is bevetettek a Real–Barcán – ezt mondta edzőjének a madridi világsztár

Real Madrid–Barcelona: itt aztán volt minden – Vinícius elvesztette a fejét, Pedrit kiállították, csetepaté a kispadoknál
Eseménydús meccs volt.
Vinícius Júnior viselkedésével van tele a sajtó. A Real Madrid játékosának ismét balhés meccse volt, most a Barcelona ellen.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Real Madrid hazai pályán 2–1-re legyőzte az FC Barcelonát a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában, vasárnap. A mérkőzésen a blancók játékosa, Vinícius Júnior többször is elvesztette a fejét, először akkor, amikor a 72. percben Xabi Alonso vezetőedző lecserélte őt.
A szájáról leolvasták, miket mondott a lecserélésekor:
Edző, tényleg én?! Mindig engem! Itthagyom a csapatot! Jobb lesz, ha távozom. B*szd meg!”
– idézte az Index a fordítást.
Vinícius egyből az öltözőbe ment, de miután valamennyire lenyugodott, visszatért a kispadhoz. A spanyol As szerint a brazilt az bántja, hogy Xabi Alonsónál már nem számít érinthetetlennek, hiszen a legtöbbször lecseréli őt. A tréner játékosa viselkedését úgy kommentálta, hogy ezt mindenképpen meg kell beszélniük, de most a pozitív dolgokkal akar foglalkozni, és Vinícius is sokat hozzátett a győzelemhez.
A barcelonai El Mundo Deportivo a Cadena SER rádióállomásra hivatkozva arról számolt be, hogy a klubnál fontolgatják a játékos büntetését, azonban ezt teljes mértékben az edzőre bízzák. Vagyis a Xabi Alonso dönthet abban a kérdésben, hogy Vinícius viselkedésének lesz-e érdemi következménye. A Cadena SER szerint a Realnál úgy vélik, a helyzetre a trénernek kell megtalálnia a megoldást, és mivel mindenki megbízik az ítélő képességében, teljes mértékben rá bízzák a döntést ebben a kérdésben. Ha úgy gondolja, hogy a játékos büntetést érdemel a viselkedéséért, akkor a klub azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket, ugyanakkor azt leszögezték, hogy hasonló a jövőben nem fordulhat elő – írja a Nemzeti Sport.
Az utolsó perceket már a kijelölt zónában állva nézte, és Pedri kiállítása után hergelt.
A lefújás után aztán az ellenfélből Lamine Yamalt provokálta. Mint az Index írja: a 18 éves játékos az el Clásico előtt a Király Liga YouTube-csatornáján adott interjút, és a beszélgetés egy pontján azt mondta, hogy a Real Madrid pontokat lop az ellenfelektől, utána meg panaszkodik. Ezt rossz néven vették a Real játékosai, akik a hármas sípszó után jelezték neki, hogy túl sokat beszél.
Fotó: Oscar Del Pozo/AFP