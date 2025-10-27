Ft
10. 27.
hétfő
Lamine Yamal Vinícius Júnior Xabi Alonso videó Real Madrid Barcelona

Szájról olvasót is bevetettek a Real–Barcán – ezt mondta edzőjének a madridi világsztár

2025. október 27. 19:01

Vinícius Júnior viselkedésével van tele a sajtó. A Real Madrid játékosának ismét balhés meccse volt, most a Barcelona ellen.

2025. október 27. 19:01
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Real Madrid hazai pályán 2–1-re legyőzte az FC Barcelonát a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában, vasárnap. A mérkőzésen a blancók játékosa, Vinícius Júnior többször is elvesztette a fejét, először akkor, amikor a 72. percben Xabi Alonso vezetőedző lecserélte őt.

A Real játékosa a végén sem bírt magával
A Real játékosa a végén sem bírt magával (Fotó: Oscar Del Pozo/AFP)

A Real játékosának kiborulása

Vinícius Júnior reacted angrily to being subbed off, heading straight to the tunnel instead of the bench.
byu/DavidRolands insoccer


A szájáról leolvasták, miket mondott a lecserélésekor:

Edző, tényleg én?! Mindig engem! Itthagyom a csapatot! Jobb lesz, ha távozom. B*szd meg!”

– idézte az Index a fordítást.

Vinícius egyből az öltözőbe ment, de miután valamennyire lenyugodott, visszatért a kispadhoz. A spanyol As szerint a brazilt az bántja, hogy Xabi Alonsónál már nem számít érinthetetlennek, hiszen a legtöbbször lecseréli őt. A tréner játékosa viselkedését úgy kommentálta, hogy ezt mindenképpen meg kell beszélniük, de most a pozitív dolgokkal akar foglalkozni, és Vinícius is sokat hozzátett a győzelemhez.

A barcelonai El Mundo Deportivo a Cadena SER rádióállomásra hivatkozva arról számolt be, hogy a klubnál fontolgatják a játékos büntetését, azonban ezt teljes mértékben az edzőre bízzák. Vagyis a Xabi Alonso dönthet abban a kérdésben, hogy Vinícius viselkedésének lesz-e érdemi következménye. A Cadena SER szerint a Realnál úgy vélik, a helyzetre a trénernek kell megtalálnia a megoldást, és mivel mindenki megbízik az ítélő képességében, teljes mértékben rá bízzák a döntést ebben a kérdésben. Ha úgy gondolja, hogy a játékos büntetést érdemel a viselkedéséért, akkor a klub azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket, ugyanakkor azt leszögezték, hogy hasonló a jövőben nem fordulhat elő – írja a Nemzeti Sport.

Vinícius folytatta

Az utolsó perceket már a kijelölt zónában állva nézte, és Pedri kiállítása után hergelt.

A lefújás után aztán az ellenfélből Lamine Yamalt provokálta. Mint az Index írja: a 18 éves játékos az el Clásico előtt a Király Liga YouTube-csatornáján adott interjút, és a beszélgetés egy pontján azt mondta, hogy a Real Madrid pontokat lop az ellenfelektől, utána meg panaszkodik. Ezt rossz néven vették a Real játékosai, akik a hármas sípszó után jelezték neki, hogy túl sokat beszél.

Vinicius Jr making talking too much hand gesture to Yamal.
byu/BlazingFirey insoccer


Fotó: Oscar Del Pozo/AFP

