Liverpool: továbbra is keresik a bűnbakokat az első vereség után – az egyik magyarba is beleszálltak

Nagy volt a riadalom: hosszú percekig állt a játék a Liverpool meccsén, Szoboszlai az orvosoknak mutogatott
A magyar középpályás volt az első, aki észrevette a bajt.
Arne Slot nyilatkozata csak olaj volt a tűzre. A Liverpool Crystal Palace elleni vereségéért a holland vezetőedző honfitársát, Jeremie Frimpongot hibáztatta, de sokan megtalálták Kerkez Milost is, míg egy angol portál szerint Alexis Mac Allister a felelős.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, megszakadt a Liverpool FC bajnoki veretlenségsorozata, miután a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Premier League-címvédő 2–1-re kikapott a Crystal Palace vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójának szombati játéknapján. Az értékelések alapján Szoboszlai volt a Vörösök legjobb mezőnyjátékosa, aki mind a 10-es pozícióban, mind jobbhátvédként jól teljesített, miközben Kerkez produkciójáról visszafogottan írtak a külföldi lapok. A brit sajtóban azóta is zajlik a bűnbakkeresés, Arne Slot meccs utáni nyilatkozata pedig csak olaj volt a tűzre.
„Egyik játékosunk ahelyett, hogy a helyén maradt volna védekezni, inkább a kontrára készült. Ez teljesen felesleges volt, mert már lejárt az idő” – jegyezte meg Slot. Azóta kikockázták, valószínűleg a pozícióját elhagyó honfitársára, a túlságosan támadó felfogású holland Jeremie Frimpongra utalt a liverpooli szakvezető.
Az sem maradt ugyanakkor észrevétlen, hogy Eddie Nketiah győztes találata előtt Kerkez Milos a partvonalon túlra rúgta ki a labdát. A szituációt hosszasan elemzők szerint részben ez vezetett a Palace sikeréhez.
A This is Anfield például külön cikkben szedte ízekre Kerkez játékát, az említett hibás döntés mellett azt is kiemelve, hogy
– mutat rá a Magyar Nemzet.
A kritikusok táborát erősíti Don Hutchison, a 'Pool korábbi futballistája is, aki szerint a magyar balbekk okolható a vereségért.
Kerkez túlságosan nagy hibát követett el azzal, hogy nem kirúgta a mezőnybe a labdát, hanem inkább bedobásra tisztázott. Ez könnyelmű volt, és nagy árat fizetett érte, Nketiah befejezése viszont káprázatos volt
– szúrta ki Hutchison nyilatkozatát a Csakfoci.
Az Anfield Watch azt a konklúziót vonta le, hogy bármekkora része is volt a huszadik bajnoki cím megszerzésében, jelenlegi formájában Alexis Mac Allister hátráltatja a Liverpool FC-t. A szerző úgy véli, az argentin világbajnok középpályás halovány teljesítménye ráadásul kihat Kerkez Milos játékára is, aki miatta kénytelen óvatosabban futballozni, és nem tudja kamatoztatni az erősségeit a támadások segítésében, ezzel gyakorlatilag limitálja a bal oldalban lévő potenciált.
Habár ezek csak találgatások, azt mindenesetre Kerkez is elmondta, hogy kicsit más szerepe van a Mersey-parti együttesben, mint előző klubjában, a Bournemouthban volt.
A Liverpool legközelebb kedden lép pályára a Bajnokok Ligájában, mégpedig a Sallai Rolandot is soraiban tudó török Galatasaray otthonában.
