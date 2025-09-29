Liverpool: továbbra is keresik a bűnbakokat az első vereség után – az egyik magyarba is beleszálltak

„Egyik játékosunk ahelyett, hogy a helyén maradt volna védekezni, inkább a kontrára készült. Ez teljesen felesleges volt, mert már lejárt az idő” – jegyezte meg Slot. Azóta kikockázták, valószínűleg a pozícióját elhagyó honfitársára, a túlságosan támadó felfogású holland Jeremie Frimpongra utalt a liverpooli szakvezető.

Az sem maradt ugyanakkor észrevétlen, hogy Eddie Nketiah győztes találata előtt Kerkez Milos a partvonalon túlra rúgta ki a labdát. A szituációt hosszasan elemzők szerint részben ez vezetett a Palace sikeréhez.