01. 28.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
brfk majka majoros péter budapesti rendőr - főkapitányságot ittas vezetés rapper

Nem ússza meg: gyanúsítottként hallgatták ki Majkát

2026. január 28. 18:48

Folyik az eljárás a rapper ittas vezetésének ügyében.

2026. január 28. 18:48
null

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Majkát december közepén kapták ittas vezetésen. A rapper maga számolt be a történtekről a közösségi oldalán. Elmondása szerint egy „koccintás/italozás” után indult haza késő este, de alig pár száz méter megtétele után igazoltatták a rendőrök.

Az ügy kapcsán most a Blikk megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot (BRFK). A rendőrség válasza szerint: „Megkeresésére tájékoztatjuk, hogy a kérdéses ügyben a nyomozók járművezetés ittas állapotban vétség gyanúja miatt egy férfit gyanúsítottként hallgattak ki 2026. január 27-én, valamint a rendőrök már korábban kezdeményezték a vezetési jogosultságának szüneteltetését, amelyet az illetékes járási hivatal határozatban elrendelt.”

A vizsgálat tehát büntetőeljárás keretében zajlik, és a rapper vezetői engedélyét ideiglenesen felfüggesztették.

Nyitókép forrása: Vasvári Tamás / MTI

Összesen 16 komment

bestia
2026. január 28. 21:19
The Loner: A "Művész úr" kicsit túlzás! A "nagyegér" találóbb!
Válasz erre
0
0
Unknown
2026. január 28. 19:53
a szabály az szabály. Mindenkire vonatkozik, úgy jó.
Válasz erre
0
1
The Loner
•••
2026. január 28. 19:40 Szerkesztve
„A csúcsról csak lefelé vezet az út. Nagyot esik, aki magasra hág. A dicsőség mulandó." "Művész úr", ezek csupán régi magyar intelmek — afféle baráti emlékeztetők, mielőtt megszédülne a magasságtól. P.s.: a népi intelmek, bölcseletek ritkán tévednek.
Válasz erre
1
0
elcapo-2
2026. január 28. 19:35
8 áltis ózdi cigány!
Válasz erre
4
0
