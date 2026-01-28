Nem ússza meg: gyanúsítottként hallgatták ki Majkát

Ittas vezetésen kapták Majkát a rendőrök
„Egy címeres ökör vagyok” – írta közösségi oldalán az előadó.
Folyik az eljárás a rapper ittas vezetésének ügyében.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Majkát december közepén kapták ittas vezetésen. A rapper maga számolt be a történtekről a közösségi oldalán. Elmondása szerint egy „koccintás/italozás” után indult haza késő este, de alig pár száz méter megtétele után igazoltatták a rendőrök.
Az ügy kapcsán most a Blikk megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot (BRFK). A rendőrség válasza szerint: „Megkeresésére tájékoztatjuk, hogy a kérdéses ügyben a nyomozók járművezetés ittas állapotban vétség gyanúja miatt egy férfit gyanúsítottként hallgattak ki 2026. január 27-én, valamint a rendőrök már korábban kezdeményezték a vezetési jogosultságának szüneteltetését, amelyet az illetékes járási hivatal határozatban elrendelt.”
A vizsgálat tehát büntetőeljárás keretében zajlik, és a rapper vezetői engedélyét ideiglenesen felfüggesztették.
Nyitókép forrása: Vasvári Tamás / MTI
