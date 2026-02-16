Nem bírta ki: hatalmasat „fuck Orbán!”-ozott az antifa rapper Budapesten (VIDEÓ)

Lesújtott a magyar kormány: sikerült terrorszervezetté nyilvánítani a hírhedt antifa csoportot
Óriási károkat okozott a szélsőbaloldali szerveződés.
A drogfüggőségét nyíltan vállaló, terrorista-párti, LMBTQ-aktivista zenész támogatását fejezte ki a queerek és transzok iránt, majd fasisztázott is egy öblöset.
Grandsont, a kanadai-amerikai rappert a jelek szerint igencsak kiborította, hogy Magyarországon tavaly ősszel terrorszervezetnek nyilvánították az antifát – szúrta ki a 444. A vállaltan baloldali, antifasiszta zenész hétvégi budapesti koncertjén hatalmasat „Fuck Orbán!”-ozott és „Fuck Fidesz!”-ezett a színpadról, mindezt pedig büszkén tette közzé az Instagram-oldalán.
Ezt is ajánljuk a témában
Óriási károkat okozott a szélsőbaloldali szerveződés.
Grandson közölte, hogy büszke antifasiszta, büszkén áll ki bárki mellett a gyűlölet, a bigottság, a rassziszmus és a homofóbia ellen, és akinek mindezzel baja van, az elhúzhat melegebb éghajlatra. A drogfüggőségét nyíltan vállaló, terrorista-párti, LMBTQ-aktivista zenész támogatását fejezte ki a queerek és transzok iránt, fasisztázott egy öblöset, majd csak kijött belőle egy „Fuck Orbán!” és egy „Fuck Fidesz!”.
Fotó: grandson/Facebook