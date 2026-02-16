Ft
Ft
4°C
-6°C
Ft
Ft
4°C
-6°C
02. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
fuck orbán grandson rapper

Nem bírta ki: hatalmasat „fuck Orbán!”-ozott az antifa rapper Budapesten (VIDEÓ)

2026. február 16. 21:32

A drogfüggőségét nyíltan vállaló, terrorista-párti, LMBTQ-aktivista zenész támogatását fejezte ki a queerek és transzok iránt, majd fasisztázott is egy öblöset.

2026. február 16. 21:32
null

Grandsont, a kanadai-amerikai rappert a jelek szerint igencsak kiborította, hogy Magyarországon tavaly ősszel terrorszervezetnek nyilvánították az antifát – szúrta ki a 444.  A vállaltan baloldali, antifasiszta zenész hétvégi budapesti koncertjén hatalmasat „Fuck Orbán!”-ozott és „Fuck Fidesz!”-ezett a színpadról, mindezt pedig büszkén tette közzé az Instagram-oldalán.

Ezt is ajánljuk a témában

Grandson közölte, hogy büszke antifasiszta, büszkén áll ki bárki mellett a gyűlölet, a bigottság, a rassziszmus és a homofóbia ellen, és akinek mindezzel baja van, az elhúzhat melegebb éghajlatra. A drogfüggőségét nyíltan vállaló, terrorista-párti, LMBTQ-aktivista zenész támogatását fejezte ki a queerek és transzok iránt, fasisztázott egy öblöset, majd csak kijött belőle egy „Fuck Orbán!” és egy „Fuck Fidesz!”. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Fotó: grandson/Facebook

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sober
2026. február 16. 22:34
na most én akkor vmit nagyon nem értek! 1.) azt az ír idióta bandát nem engedték ide (helyesen!) ezt a görényt akkor miért kellett?? 2.) drogfüggő a görény! mivel él? droggal! tehát azt veszi, fogyasztja! akkor miért nincs sitten?? értem én, h a kartellek ellen fel kell lépni! nade kettőn áll a vásár, szószerint! tehát a kérdés: miért nincs sitten? ha az övcsatos még ha csak gyanította is, h a lakásban drog lehet és nem hívta ki a rendőrséget már az bűnpártolás! nem? ha meg az akkor miért nincs az övcsatos a jog előtt?? van törvény, csak nem tartjuk be? akkor miért van?? 66km/h faluban 50 000HUF, 4 pont! jogos? jogos! a törvényt be kell tartani és tartatni!! ennyi!
Válasz erre
0
0
Skulo
2026. február 16. 22:27
Ha antifa,akkor terrorista.Akkor miērt nem csuktåk le?!?!
Válasz erre
0
0
kalyibagaliba
•••
2026. február 16. 22:22 Szerkesztve
Kanada régóta bárkit bármikor. Mindenki mindenkivel. A hideg vonzza a melegeket. Ha Prága mellett lenne, Prága éhenhalna.
Válasz erre
0
0
nyugalom
2026. február 16. 22:20
Hogy jöhetett ide?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!