„Akik most a legjobban fel vannak háborodva, folyamatosan cigányoznak” – roma származású rapper állt ki Lázár János mellett (VIDEÓ)

„Orsós gének, avagy a csuti disznó” – mutatjuk, kik és hogyan „védik” most a Tiszánál a hazai cigányságot
Tényleg megvetés jár-e minden romának, aki nem fényesítgeti csicskásként egy jogászdinasztia sarjának aktuális műtermi fotóját?
Young G szerint a miniszter bár fogalmazhatott volna jobban, de nyilatkozata egy fontos témára irányította rá a figyelmet.
Young G Béci, a népszerű roma származású rapper és véleményformáló szókimondó stílusban szállt be a Lázár János körül kirobbant botrányba. Young G védelmébe vette a miniszter mondanivalójának lényegét. „Elmondtam: a fogalmazás lehetett volna másképp. Ez igaz” – írta a videóhoz fűzött bejegyzésben a rapper, de hangsúlyozza: a mondat tartalma nem volt gyűlöletkeltő.
Lázár János éppen azt mondta ki, amit sokan gondolnak: inkább a magyarországi cigányoknak adjunk munkát a kétkezi, fizikai feladatokat ellátó állásokban, mintsem vendégmunkásokat hozzunk Magyarországra.
Azt is elmondta, hogy Lázár János egész nyilatkozatát meg kell nézni, nemcsak a média által kiragadott részletet, és akkor kiderül, hogy Lázár dicsérte a cigányokat: 15 éve a legjobb helyzetben vannak, sokan szakmunkások, kétkezi munkások lettek, akiket becsülni és tisztelni kell. Young G szerint Lázár ezzel valójában tiszteli a roma közösséget, elismerve, hogy ők végzik el azt a szakmunkát, amit mások nem vállalnak.
A rapper felhívta a figyelmet arra a képmutatásra is, ami a botrány körül van.
Évekig cigányoztak engem ugyanazok, akik ma hirtelen a legnagyobb védelmezők”
– írta. Emlékeztetett arra, hogy néhány héttel korábban Gáspár Evelin roma származása miatt került a támadások kereszttüzébe, mert Szijjártó Péter mellett kapott állást a Külügyminisztériumban. „Akik most a legjobban fel vannak háborodva, folyamatosan cigányoznak” – szögezi le Young G, kiemelve az ellentmondást. Young G Béci hangsúlyozza: a cigány közösség is pontosan tudja, hogy létezik egy problémás réteg. „Mi is tudjuk, cigányok, hogy vannak, akik lényegében börtönről börtönre mászkálnak, nem végezték el a négy általánost, nem tudnak kommunikálni. Mi is tudjuk, hogy létezik ez.”
Ezek miatt a kevesek miatt ragad rá a stigma az egész közösségre, és ezt a romák is elismerik.
A rapper szerint ugyanakkor a gyűlölet és a hergelés nem megoldás – se magyaroknak, se cigányoknak.
