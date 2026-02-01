Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
02. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
lázár jános gáspár evelin young g young g béci rapper

„Akik most a legjobban fel vannak háborodva, folyamatosan cigányoznak” – roma származású rapper állt ki Lázár János mellett (VIDEÓ)

2026. február 01. 12:17

Young G szerint a miniszter bár fogalmazhatott volna jobban, de nyilatkozata egy fontos témára irányította rá a figyelmet.

2026. február 01. 12:17
null

Young G Béci, a népszerű roma származású rapper és véleményformáló szókimondó stílusban szállt be a Lázár János körül kirobbant botrányba. Young G védelmébe vette a miniszter mondanivalójának lényegét. „Elmondtam: a fogalmazás lehetett volna másképp. Ez igaz” – írta a videóhoz fűzött bejegyzésben a rapper, de hangsúlyozza: a mondat tartalma nem volt gyűlöletkeltő.

Lázár János éppen azt mondta ki, amit sokan gondolnak: inkább a magyarországi cigányoknak adjunk munkát a kétkezi, fizikai feladatokat ellátó állásokban, mintsem vendégmunkásokat hozzunk Magyarországra.

Azt is elmondta, hogy Lázár János egész nyilatkozatát meg kell nézni, nemcsak a média által kiragadott részletet, és akkor kiderül, hogy Lázár dicsérte a cigányokat: 15 éve a legjobb helyzetben vannak, sokan szakmunkások, kétkezi munkások lettek, akiket becsülni és tisztelni kell. Young G szerint Lázár ezzel valójában tiszteli a roma közösséget, elismerve, hogy ők végzik el azt a szakmunkát, amit mások nem vállalnak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

A rapper felhívta a figyelmet arra a képmutatásra is, ami a botrány körül van.

Évekig cigányoztak engem ugyanazok, akik ma hirtelen a legnagyobb védelmezők”

– írta. Emlékeztetett arra, hogy néhány héttel korábban Gáspár Evelin roma származása miatt került a támadások kereszttüzébe, mert Szijjártó Péter mellett kapott állást a Külügyminisztériumban. „Akik most a legjobban fel vannak háborodva, folyamatosan cigányoznak” – szögezi le Young G, kiemelve az ellentmondást. Young G Béci hangsúlyozza: a cigány közösség is pontosan tudja, hogy létezik egy problémás réteg. „Mi is tudjuk, cigányok, hogy vannak, akik lényegében börtönről börtönre mászkálnak, nem végezték el a négy általánost, nem tudnak kommunikálni. Mi is tudjuk, hogy létezik ez.”

Ezek miatt a kevesek miatt ragad rá a stigma az egész közösségre, és ezt a romák is elismerik.

A rapper szerint ugyanakkor a gyűlölet és a hergelés nem megoldás – se magyaroknak, se cigányoknak.

Nyitókép forrása:  Lázár János Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cutcopy
•••
2026. február 01. 13:37 Szerkesztve
"Évekig cigányoztak engem ugyanazok, akik ma hirtelen a legnagyobb védelmezők” Igen, ők azok akik 2002-ben kampányt építettek arra, hogy Orbán cigány és meg is nyerték vele a választásokat arról nem is beszélve hogy manapság pedig b. cigányozzák Gáspár Evelint..
Válasz erre
1
0
Hohokam
•••
2026. február 01. 13:27 Szerkesztve
Nálunk van portás cigány, diplomás cigány, anyuka cigány - egyikkel sincs semmi baj, normális emberek, és soha senki nem tette szóvá senki a származásukat. Úgy vannak rendben, ahogy vannak, az aranyosi-féle primitív mocskolódást kussban eltűrők meg húzzanak a kurvannyukba a mostani nagy hörgésükkel együtt.
Válasz erre
2
0
bekeev-2025
2026. február 01. 13:05
"Lázár János éppen azt mondta ki, amit sokan gondolnak: inkább a magyarországi cigányoknak adjunk munkát a kétkezi, fizikai feladatokat ellátó állásokban, mintsem vendégmunkásokat hozzunk Magyarországra." Na de mégis vendégmunkásokat hoztatok be Magyarországra, aminek a tényét addig tagadtátok, amíg megváltozott a véleményetek, ergo hazudták, hogy itt egy idegen sem veszi el a magyarok munkáját. Vagyis a vendégmunkások már itt vannak, vagyis elveszik a magyarországi romáktól még ezt a munkát is, vagyis többre tartjátok a migránsokat a romáknál, vagyis ennek a mosdatásnak semmi értelme. Már úgysem mossátok le. 🤣
Válasz erre
1
5
Tboyka
2026. február 01. 12:55
Hogy jön ahhoz ez a szemét Magyar Poloska Péter, hogy magyar állampolgárt uszit magyar állampolgárra? Legyen az cigány vagy magyar ember, mindegyik magyar. Gondoljunk bele, hogy ilyet tesz ez a szemét Tiszás ember, mikor nincs is hatalmon. Mit tenne ez azokkal a magyar emberekkel ha hatalmon lenne, akik nem tetszenek neki. Akik nem úgy gondolkodnak ahogyan ő elvárná? Főleg azokkal akik nem követik őt a politikai tisztogatásában? És még sorolhatnám, hogy mit is tenne ez az ember, de nem akarok ötleteket adni neki.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!