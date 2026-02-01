„Akik most a legjobban fel vannak háborodva, folyamatosan cigányoznak” – roma származású rapper állt ki Lázár János mellett (VIDEÓ)

Young G Béci, a népszerű roma származású rapper és véleményformáló szókimondó stílusban szállt be a Lázár János körül kirobbant botrányba. Young G védelmébe vette a miniszter mondanivalójának lényegét. „Elmondtam: a fogalmazás lehetett volna másképp. Ez igaz” – írta a videóhoz fűzött bejegyzésben a rapper, de hangsúlyozza: a mondat tartalma nem volt gyűlöletkeltő.

Lázár János éppen azt mondta ki, amit sokan gondolnak: inkább a magyarországi cigányoknak adjunk munkát a kétkezi, fizikai feladatokat ellátó állásokban, mintsem vendégmunkásokat hozzunk Magyarországra.

Azt is elmondta, hogy Lázár János egész nyilatkozatát meg kell nézni, nemcsak a média által kiragadott részletet, és akkor kiderül, hogy Lázár dicsérte a cigányokat: 15 éve a legjobb helyzetben vannak, sokan szakmunkások, kétkezi munkások lettek, akiket becsülni és tisztelni kell. Young G szerint Lázár ezzel valójában tiszteli a roma közösséget, elismerve, hogy ők végzik el azt a szakmunkát, amit mások nem vállalnak.