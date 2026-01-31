Ft
Tisza Párt magyar péter fidesz cigány szdsz Lázár János választás

Magyar Péter kezdhet aggódni: hiába hergel, a Lázár-üggyel sem sikerül elérnie vágyott célját

2026. január 31. 19:55

Daróczi Ágnes roma közéleti szereplő a Fidesztől, de a Tiszáról is elhatárolódott mai budapesti beszédében a Tisza tüntetésén – hívta fel a figyelmet Nagy Attila Tibor elemző.

2026. január 31. 19:55
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, totális kudarcot vallott Magyar Péterék Alkotmány utcára meghirdetett cigány tüntetése. 

Fénykép is bizonyítja, hogy „Magyar Péter hiába vette elő az SZDSZ régi módszereit, hiába akart társadalmi konfliktust szítani, hiába hergelt. A magyarok nem hülyék, nem dőlnek be ennek. 

Alig 100-150 embert tudott összecsődíteni”

– írta egy Facebook-bejegyzésében Deák Dániel.

A történtekkel kapcsolatban megszólalt, Nagy Attila Tibor politikai elemző is, aki arról írt Facebook-oldalán, hogy Daróczi Ágnes roma közéleti szereplő a Fidesztől, de a Tiszáról is elhatárolódott szombati budapesti beszédében. 

Elítélte a Tisza azon tervezett akcióját, miszerint ezer faluban játsszák le Lázár János inkriminált szavait, merthogy így sokszor megismétlik a sértést”. 

„Lehet, hogy a Tiszának a Lázár-ügy ellenére sem lesz egyszerű maga mögé állítani a magyarországi romákat” – jegyezte meg az elemző.

Jó irányba mozdult el a cigányság helyzete

Mint arról beszámoltunk, a hatvani Háborúellenes Gyűlésen is téma volt a cigányság sora. Orbán Viktor elmondta, hogy az elmúlt 15 évben hatalmas felzárkózást értünk el a cigányság körében, megdupláztuk a felsőoktatásban tanuló cigányok számát. Sikerült a közmunkából a piacra terelni a cigányokat.

Ez persze nem azt jelenti, hogy a helyzet jó, csak jó irányba mozdult el”

– fogalmazott.

A cigányság körében még mindig alacsonyabb a diplomával és az érettségivel rendelkezők aránya. A mostani vita pedig arról szól, hogyan gondolkodunk a fizikai munkáról – különösen azok esetében, akik csak alapfokú végzettséggel rendelkeznek. És ez a kérdés már nemcsak a cigányságról szól – mondta el –, a jól elvégzett fizikai munka többet ér, mint a rosszul elvégzett szellemi munka. Egy embernek az értékét az elvégzett munka minősége adja, nem a származása – hangsúlyozta a kormányfő a teltházas eseményen.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

