Magyar Péter kezdhet aggódni: hiába hergel, a Lázár-üggyel sem sikerül elérnie vágyott célját

Jó irányba mozdult el a cigányság helyzete

Mint arról beszámoltunk, a hatvani Háborúellenes Gyűlésen is téma volt a cigányság sora. Orbán Viktor elmondta, hogy az elmúlt 15 évben hatalmas felzárkózást értünk el a cigányság körében, megdupláztuk a felsőoktatásban tanuló cigányok számát. Sikerült a közmunkából a piacra terelni a cigányokat.

Ez persze nem azt jelenti, hogy a helyzet jó, csak jó irányba mozdult el”

– fogalmazott.

A cigányság körében még mindig alacsonyabb a diplomával és az érettségivel rendelkezők aránya. A mostani vita pedig arról szól, hogyan gondolkodunk a fizikai munkáról – különösen azok esetében, akik csak alapfokú végzettséggel rendelkeznek. És ez a kérdés már nemcsak a cigányságról szól – mondta el –, a jól elvégzett fizikai munka többet ér, mint a rosszul elvégzett szellemi munka. Egy embernek az értékét az elvégzett munka minősége adja, nem a származása – hangsúlyozta a kormányfő a teltházas eseményen.