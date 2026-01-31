Fénykép bizonyítja, amit Magyar Péter minden áron eltitkolt volna: totális kudarcba fulladt a Tisza mesterkedése

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője egy fényképet osztott meg közösségi oldalán, melyhez azt írta, hogy a felvétel szombaton 17:17-kor készült, és ez is igazolja, hogy

totális kudarc a Tisza hergelése, a Tisza cigány tüntetése.

Az elemző ezután felidézte, hogy napokig néztük, ahogy építi a „műbalhét” a Tisza párt, Magyar Péter személyesen is hergelt, majd politikusait, a párt aktivistáit és bűnözőket is ráküldött a csütörtöki Lázárinfóra, hogy ott megfélemlítsék a fideszeseket.