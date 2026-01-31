Ft
deák dániel fénykép Tisza Párt magyar péter tüntetés cigány szdsz kudarc

Fénykép bizonyítja, amit Magyar Péter minden áron eltitkolt volna: totális kudarcba fulladt a Tisza mesterkedése

2026. január 31. 18:10

Ennyit ért a rengeteg hergelés.

2026. január 31. 18:10
null

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője egy fényképet osztott meg közösségi oldalán, melyhez azt írta, hogy a felvétel szombaton 17:17-kor készült, és ez is igazolja, hogy

totális kudarc a Tisza hergelése, a Tisza cigány tüntetése.

Az elemző ezután felidézte, hogy napokig néztük, ahogy építi a „műbalhét” a Tisza párt, Magyar Péter személyesen is hergelt, majd politikusait, a párt aktivistáit és bűnözőket is ráküldött a csütörtöki Lázárinfóra, hogy ott megfélemlítsék a fideszeseket. 

Deák kiemelte, „Magyar Péter hiába vette elő az SZDSZ régi módszereit, hiába akart társadalmi konfliktust szítani, hiába hergelt. 

A magyarok nem hülyék, nem dőlnek be ennek. Alig 100-150 embert tudott összecsődíteni”

A szakértő bejegyzését azzal zárta, hogy ez totális kudarc a Tiszának. „Végleg bebizonyosodott, hogy nem létezik Lázárinfó-gate, ma Magyarországon társadalmi béke van. Továbbra se hagyjuk, hogy Magyar Péter egymásnak ugrasszon minket!”

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Deák Dániel Facebook-oldala

kalmanok
2026. január 31. 19:10
Orbán szerint minden cigány bűnöző. Jól állhat az ERESZ.
angie1
2026. január 31. 19:01
Ezért fognak ordibátoros autókat küldeni vidékre, mert már vérciki, hogy szinte senki nem kíváncsi rájuk, de azért vakítják a parasztot a közvéleménykutatásaikkal!
koron-kivuliek
2026. január 31. 19:00
Rossz volt az ido? Vagy a Belvaros es Buda nem vegyul, akkor ki nez le kit?
balbako_
2026. január 31. 18:59
A Szaros cigány szimpatizánsai éppen évi rendes börtönbüntetésüket töltik ezért csak a rokonokat küldték a gázsiért.
