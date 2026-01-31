Fénykép bizonyítja, amit Magyar Péter minden áron eltitkolt volna: totális kudarcba fulladt a Tisza mesterkedése

Elszabadultak a tiszás provokátorok: Lázár Jánoson próbáltak meg fogást keresni, de hamar besültek
Öt percig tartott a „művelet”.
Ennyit ért a rengeteg hergelés.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője egy fényképet osztott meg közösségi oldalán, melyhez azt írta, hogy a felvétel szombaton 17:17-kor készült, és ez is igazolja, hogy
totális kudarc a Tisza hergelése, a Tisza cigány tüntetése.
Az elemző ezután felidézte, hogy napokig néztük, ahogy építi a „műbalhét” a Tisza párt, Magyar Péter személyesen is hergelt, majd politikusait, a párt aktivistáit és bűnözőket is ráküldött a csütörtöki Lázárinfóra, hogy ott megfélemlítsék a fideszeseket.
Deák kiemelte, „Magyar Péter hiába vette elő az SZDSZ régi módszereit, hiába akart társadalmi konfliktust szítani, hiába hergelt.
A magyarok nem hülyék, nem dőlnek be ennek. Alig 100-150 embert tudott összecsődíteni”
A szakértő bejegyzését azzal zárta, hogy ez totális kudarc a Tiszának. „Végleg bebizonyosodott, hogy nem létezik Lázárinfó-gate, ma Magyarországon társadalmi béke van. Továbbra se hagyjuk, hogy Magyar Péter egymásnak ugrasszon minket!”
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Deák Dániel Facebook-oldala
