Magyar Péter egy súlyos balesetről is egy ocsmányat hazudott (VIDEÓ)

Magyar Péter 2025 januárjában azt hangoztatta, hogy egy magyar kormány által szabadon engedett embercsempész okozott balesetet Budapesten. A baloldali sajtó természetesen mindenféle kritika és tényellenőrzés nélkül vette át Magyar állítását.

Magyar egy balesetről is vaskosat hazudott

Forrás: AFP

Teljesen megdőlt Magyar minden állítása

Az ügy háttere, hogy egy rendőrök elől menekülő Audi S8-as egy piros lámpa miatt álló autónak ütközött, amelyben heten, köztük gyerekek sérültek meg. A baleset okozója elmenekült a helyszínről. A BRFK közlekedésrendészeti főosztálya elfogatóparancsot adott ki az Audit az akkor rendelkezésre álló adatok szerint vezető férfi ellen. Megállapították, hogy a körözött moldáv állampolgár kiutasítás hatálya alatt áll, a nyomozás adatai szerint