Magyar Péter egy súlyos balesetről is egy ocsmányat hazudott (VIDEÓ)

Az Európai Parlament csak egy a sok közül: így érintheti a drogügy Magyar Péter jövőjét
Kiderült, hogy már nemcsak a mentelmi jogával zsarolható a Tisza Párt elnöke.
A Tisza-vezér 2025 elején azt terjesztette, hogy egy embercsempészés miatt kiutasított férfi okozott balesetet. Gyorsan kiderült, Magyar álhírt terjesztett és hazudott. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 19. rész.
Magyar Péter 2025 januárjában azt hangoztatta, hogy egy magyar kormány által szabadon engedett embercsempész okozott balesetet Budapesten. A baloldali sajtó természetesen mindenféle kritika és tényellenőrzés nélkül vette át Magyar állítását.
Az ügy háttere, hogy egy rendőrök elől menekülő Audi S8-as egy piros lámpa miatt álló autónak ütközött, amelyben heten, köztük gyerekek sérültek meg. A baleset okozója elmenekült a helyszínről. A BRFK közlekedésrendészeti főosztálya elfogatóparancsot adott ki az Audit az akkor rendelkezésre álló adatok szerint vezető férfi ellen. Megállapították, hogy a körözött moldáv állampolgár kiutasítás hatálya alatt áll, a nyomozás adatai szerint
a baleset időpontjában Moldovában tartózkodott és jelenleg is ott van.
Az eljárás adatai szerint a balesetet az eddig keresett férfira a megszólalásig hasonlító bátyja okozhatta, aki testvére adatait használva jelentkezett be egy fővárosi szállodába a balesetet megelőzően.
Magyar Péter nagy bánatára bizonyítékok is alátámasztották, hogy a kiutasított embercsempész testvére lehet vétkes a súlyos balesetben. Ugyanis megtudta a jelenleg Moldáviában tartózkodó férfi, hogy mivel gyanúsítják, ezért elektronikus úton megbízott egy budapesti ügyvédi irodát, hogy képviselje. A Bors információi szerint a kiutasított embercsempész
külön, kézzel írt nyilatkozatot is eljuttatott az ügyvédi irodához, amelyben büntetőjogi felelőssége tudatában leírta, hogy kiutasítása óta nem hagyta el Moldáviát, jelenleg is ott tartózkodik.
A Bors megtudta azt is, hogy
A lap úgy értesült, hogy
a gépkocsiban egy női táskát is találtak okmányokkal és olyan dokumentumokkal, amelyekből nyilvánvalónak látszik, hogy a táska a kiutasított embercsempész testvérének élettársáé.
Információk jutottak el a laphoz azzal kapcsolatban is, hogy két olyan szállodában, ahol korábban tartózkodtak, fényképek alapján a kiutasított embercsempész testvérét és élettársát ismerték fel az alkalmazottak és más vendégek.
A bizonyítékok fényében határozottan kijelenthető, hogy a nagy felháborodást keltő balesetet nem a kiutasított embercsempész, hanem a testvére okozta.
Magyar Péter hazugságán egyébként még Mérő Vera is kiakadt.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook oldala