brfk magyar péter Magyar Péter hazugságai magyar baleset

Magyar Péter egy súlyos balesetről is egy ocsmányat hazudott (VIDEÓ)

2026. február 14. 18:22

A Tisza-vezér 2025 elején azt terjesztette, hogy egy embercsempészés miatt kiutasított férfi okozott balesetet. Gyorsan kiderült, Magyar álhírt terjesztett és hazudott. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 19. rész.

2026. február 14. 18:22
null
Kovács András
Kovács András

Magyar Péter 2025 januárjában azt hangoztatta, hogy egy magyar kormány által szabadon engedett embercsempész okozott balesetet Budapesten. A baloldali sajtó természetesen mindenféle kritika és tényellenőrzés nélkül vette át Magyar állítását. 

Magyar
Magyar egy balesetről is vaskosat hazudott
Forrás: AFP

Teljesen megdőlt Magyar minden állítása

Az ügy háttere, hogy egy rendőrök elől menekülő Audi S8-as egy piros lámpa miatt álló autónak ütközött, amelyben heten, köztük gyerekek sérültek meg. A baleset okozója elmenekült a helyszínről. A BRFK közlekedésrendészeti főosztálya elfogatóparancsot adott ki az Audit az akkor rendelkezésre álló adatok szerint vezető férfi ellen. Megállapították, hogy a körözött moldáv állampolgár kiutasítás hatálya alatt áll, a nyomozás adatai szerint

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

a baleset időpontjában Moldovában tartózkodott és jelenleg is ott van.

Az eljárás adatai szerint a balesetet az eddig keresett férfira a megszólalásig hasonlító bátyja okozhatta, aki testvére adatait használva jelentkezett be egy fővárosi szállodába a balesetet megelőzően.

Már bizonyítékok is vannak

Magyar Péter nagy bánatára bizonyítékok is alátámasztották, hogy a kiutasított embercsempész testvére lehet vétkes a súlyos balesetben. Ugyanis megtudta a jelenleg Moldáviában tartózkodó férfi, hogy mivel gyanúsítják, ezért elektronikus úton megbízott egy budapesti ügyvédi irodát, hogy képviselje. A Bors információi szerint a kiutasított embercsempész

külön, kézzel írt nyilatkozatot is eljuttatott az ügyvédi irodához, amelyben büntetőjogi felelőssége tudatában leírta, hogy kiutasítása óta nem hagyta el Moldáviát, jelenleg is ott tartózkodik.

A Bors megtudta azt is, hogy 

  • a balesetet okozó kocsiban találtak egy telefont. 
  • Kiderült róla, hogy nincs köze a kiutasított embercsempészhez, a készüléket kizárólag a testvére használta. 

A lap úgy értesült, hogy

a gépkocsiban egy női táskát is találtak okmányokkal és olyan dokumentumokkal, amelyekből nyilvánvalónak látszik, hogy a táska a kiutasított embercsempész testvérének élettársáé.

Információk jutottak el a laphoz azzal kapcsolatban is, hogy két olyan szállodában, ahol korábban tartózkodtak, fényképek alapján a kiutasított embercsempész testvérét és élettársát ismerték fel az alkalmazottak és más vendégek.

A bizonyítékok fényében határozottan kijelenthető, hogy a nagy felháborodást keltő balesetet nem a kiutasított embercsempész, hanem a testvére okozta.

Magyar Péter hazugságán egyébként még Mérő Vera is kiakadt. 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook oldala

 

