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Meloni megpróbálta menteni a menthetőt, de hiába: Orbán távozása után azonnal nagy változás várható az Európai Unióban

2026. június 17. 18:21

Az olasz miniszterelnök felhívta arra a figyelmet, hogy egyes jelentések alapján felfüggeszthetők bizonyos források.

2026. június 17. 18:21
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Az EU-tagállamok megállapodtak abban, hogy a 2028-2034-es költségvetési ciklustól kezdve a Tanács – minősített többséggel – blokkolhatja azoknak az országoknak a kifizetéseit, amelyek nem tartják be a demokratikus normákat – írja a Politico.

A döntés hátterében Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök távozása áll, aki rendszeresen vétózta az ilyen szigorításokat.

Az új szabályozás csökkenti az Európai Bizottság szerepét és erősíti a tagállamok beleszólását; minden uniós támogatás jogállamisági feltételekhez kötött lesz.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök bírálta, hogy egyes jelentések alapján felfüggeszthetők bizonyos források.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari

 

Összesen 5 komment

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Sorrend:
orokkuruc-2
2026. június 17. 19:09
Ugye, most hogy látjuk , hova is lő valójában DinnyésGyörgyi, már nem is érdekes,
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0
0
Bitrex®
2026. június 17. 18:44
Mihelyst megbukik a Poloska kormány, be kell adnunk a kilépési szándékunkat az EU-ból.
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3
0
Karvaly
2026. június 17. 18:41
És hogy mi a jogállamiság, azt a központi szervek döntik el, és valahogy mindig ezen szervek érdekei mentén... Azt én sem értem, hogy lehettek olyan hülyék, hogy a tagállamok önként tették a fejüket a járomba.
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7
0
Agricola
2026. június 17. 18:36
Jogállamban a pénz a fegyver. A hadviselés itt ma más. A hős a kardot ki se rántja. Bankó a bombarobbanás s mint fillér, száll szét a szilánkja.
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5
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