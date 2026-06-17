Meloni megpróbálta menteni a menthetőt, de hiába: Orbán távozása után azonnal nagy változás várható az Európai Unióban

Az EU-tagállamok megállapodtak abban, hogy a 2028-2034-es költségvetési ciklustól kezdve a Tanács – minősített többséggel – blokkolhatja azoknak az országoknak a kifizetéseit, amelyek nem tartják be a demokratikus normákat – írja a Politico.

A döntés hátterében Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök távozása áll, aki rendszeresen vétózta az ilyen szigorításokat.

Az új szabályozás csökkenti az Európai Bizottság szerepét és erősíti a tagállamok beleszólását; minden uniós támogatás jogállamisági feltételekhez kötött lesz.