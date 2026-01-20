Vajon tudnád-e, ha demens lennél? – csak Magyarországon közel egymillió embert érint ez a kérdés

A nagyanyám idén nyáron lesz 95 éves, segítségre nem szorul, piacra-boltba maga jár, a szatyrot ha nem is villámsebesen, de felviszi a lift nélküli panel harmadik emeletére. A memóriájával néha akadnak gondok, vagy ahogy ő mondja, „van már egy kis baj a toronyban, kislányom”, de ez sem riasztó mértékű, szó sincs arról, hogy ne lenne tisztában vele, mit csinált tegnap, ki kicsoda maga körül vagy hogyan kell megsütni egy jó pogácsát. Nekem ez a természetes, de hogy mennyire nem az, arra a Drága Nansie nagyink című dokumentumfilm nézése közben döbbentem rá.

Az ausztrál Anna Trichet, a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon három egymást követő napon (január 26., 27., 28.) is látható rendezésének főszereplői egy 86 éves nagymama és két huszonéves unokája, akik heroikus küzdelmet folytatnak az idős asszonyon egyre jobban elhatalmasodó demencia ellen. A lányokat születésük óta rengeteg szeretettel, törődéssel és jókedvvel körbevevő Nansie nagyi már a történetbe való belépésünk idején is egy idősek otthonában él, és bár az állapota a kamerával kísért, covidjárvánnyal és lezárásokkal súlyosbított négy év alatt folyamatosan romlik, Adelaide és Lucinda mindent megtesznek az aktuális helyzet jobbá tételéért.