„Dehogy utáljuk a férfiakat, csak azt szeretnénk, ha kicsit változnának!” – a nap, ami megállított egy egész országot

Az elégedetlenség előbb csak a konyhaasztalok mellett, a titkos cigarettázások közben kezdett nőni, majd a világban tapasztalt hasonló példákon felbuzdulva az izlandi nők, édesanyák, feleségek úgy döntöttek, ideje összefogni és megmutatni:

az ő életük, munkájuk is ér annyit, mint a férfiaké.

A hangadókhoz rövid idő alatt ötven helyi női szervezet kapcsolódott – minden korosztályt, társadalmi csoportot és politikai irányultságot lefedve –, amelyek képviselői egy közös nagy gyűlésen elhatározták, hogy huszonnégy órás sztrájkot, hivatalosan női szabadnapot tartanak. Ennek jött el az ideje 1975. október 24-én, amikor, a szervezők számára sem várt meglepetésként az izlandi nők kilencven százaléka egy lélegzetvételnyi szünetre valóban letette a lantot otthon és a hivatalokban, bankokban, gyárakban, üzletekben is, Reykjavíkban pedig tömegek vonultak utcára. Dacolva a környezetük rosszallásával, amiért „az egész országban megállították az életet”, hogy „a férfiak életükben először elmosogassanak".

Az ehhez, az Izland történelmében túlzás nélkül sorsfordító naphoz vezető utat meséli Pamela Hogan dokumentumfilmje a szemtanúk visszaemlékezéseit jó arányban keverve az archív fotókkal és felvételekkel, valamint a mindebbe tökéletesen belesimuló animációs betétekkel. Utóbbiak pluszban nagyon szórakoztatóak is, akárcsak a bátor tettükre ma is láthatóan nagyon büszke, mostanra már bőven nagymamakorú hölgyek múltidézései. Egyikőjük így fejezi ki nagyon pontosan a hírhedt szabadnap lényegét: