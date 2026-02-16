Indul a lejtmenet: már csak egy lépés, és a nőket is berántják az ukrán hadseregbe

Mindenki megőrült Ukrajnában: a magyar katonák bevonulásával riogatják a lakosságot (VIDEÓ)
Most már biztos, hogy Orbán Viktor lett a legnagyobb ellenség.
A társadalom viszont még mindig nem fogékony az ötletre.
Ukrajnában az emberek többsége támogatja a nők katonai szolgálatát, ugyanakkor továbbra is óvatosan viszonyul a nők tömeges mozgósításának gondolatához. Erről tanúskodik egy kutatás, amelyet 2025 nyarán végeztek a „Gender a részletekben” projekt keretében – számolt be róla a Rádió Hartija.
A projekt a genderalapú megközelítést vizsgálja az átfogó védelem kontextusában. A Rádió Hartija adásában Darina Zavgorodnya szociológus részletesebben beszélt az ukrán hadseregben szolgáló nőkkel kapcsolatos társadalmi attitűdökről.
A többség támogatja a nőket a hadseregben, de nincs felkészülve a nők tömeges mozgósítására.”
„Az átfogó védelem koncepcióját szerettük volna megvizsgálni, amely abból indul ki, hogy egzisztenciális fenyegetés esetén az egész társadalomnak részt kell vennie a védekezésben. Nemcsak a hadseregnek, hanem minden állampolgárnak megvan a maga szerepe” – mondja Zavgorodnya.
Véleménye szerint a felmérés eredményei ellentmondásos képet mutattak: „A válaszadók 76 százaléka azt mondta, hogy egyáltalán nem, vagy inkább nem támogatná a nők mozgósításának ötletét. Ugyanakkor több mint 85 százalék pozitívan viszonyul azokhoz a nőkhöz, akik már szolgálnak a hadseregben, illetve a női veteránokhoz. Vagyis azt látjuk, hogy szimbolikus szinten a társadalom tiszteli a katonai szolgálatot teljesítő nőket, és rendkívül hálás nekik.
Ugyanakkor, amikor a gyakorlatról beszélünk, még mindig nem áll készen arra, hogy elfogadja a nők mozgósításának gondolatát”
– mondja Zavgorodnya. Az ilyen hozzáállás okai között szerepelnek a megkérdezettek családjukért érzett aggodalmai, valamint a biztonságérzet hiánya. „Ha egy nőt mozgósítanak, ki marad a gyerekekkel, ki gondoskodik az idős szülőkről? Ezek azok a kérdések, amelyek felmerülnek az emberekben, és befolyásolják a hozzáállásukat” – teszi hozzá a szociológus. „A nők számára hiányoznak a védelmi mechanizmusok a hadseregben.”
Darina Zavgorodnya külön kitért azokra a félelmekre is, amelyeket maguk a nők fogalmaztak meg a mélyinterjúk során. „Leggyakrabban a szexuális erőszak és a zaklatás témája merült fel. Ez nem elvont fenyegetés, hanem nagyon is konkrét félelem, amely befolyásolja azt, hogy a nők milyen alakulatot választanak. A nők tisztában vannak vele, hogy a hadseregben nem rendelkeznek teljes autonómiával, és ha valami történik, a megfelelő védelmi mechanizmusok hiányoznak” – mondta Zavgorodnya.
Egy másik kihívás az, hogy folyamatosan bizonyítaniuk kell szakmai alkalmasságukat. „Ahogy az egyik válaszadó fogalmazott: ha férfi vagy, fizikailag egészséges, és nincs alkoholproblémád, akkor már megfelelsz.
Ha viszont nő vagy, százszor több erőfeszítést kell tenned, hogy bebizonyítsd: méltó vagy az adott pozícióra”
– hozott példát a szociológus. Zavgorodnya arra is felhívta a figyelmet, hogy szakadék van a nők elvárásai és az alakulatok felkészültsége között: „Ha a néhány évvel ezelőtt végzett zászlóalj-szintű kutatás eredményeit nézzük, a helyzet ma már sokkal jobb. A katonai egységek 77 százaléka jelezte, hogy kész megfontolni női jelentkezők felvételét, ám többnyire az úgynevezett »hagyományos« szerepkörökben: egészségügy, konyha. Ezzel szemben maguk a jelentkezők olyan területeken szeretnének szolgálni, mint a felderítés, a logisztika vagy a drónokkal végzett munka. A nőknek formálisan, jogszabályi szinten lehetőségük van a harci beosztásokhoz. Ez azt mutatja, hogy a társadalmi elképzelések nem tartanak lépést a nők valós ambícióival” – foglalta össze a szociológus.
Ezt is ajánljuk a témában
Most már biztos, hogy Orbán Viktor lett a legnagyobb ellenség.
Nyitókép: Sergei GAPON / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Ezzel együtt az is világossá vált, miért lépett be oda a Tisza Párt.
Egyértelmű célt tűzött ki a védelmi miniszter.
És nem érti, hogy miért nem vették már el korábban a szavazati jogot Magyarországtól.