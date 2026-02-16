Indul a lejtmenet: már csak egy lépés, és a nőket is berántják az ukrán hadseregbe

Véleménye szerint a felmérés eredményei ellentmondásos képet mutattak: „A válaszadók 76 százaléka azt mondta, hogy egyáltalán nem, vagy inkább nem támogatná a nők mozgósításának ötletét. Ugyanakkor több mint 85 százalék pozitívan viszonyul azokhoz a nőkhöz, akik már szolgálnak a hadseregben, illetve a női veteránokhoz. Vagyis azt látjuk, hogy szimbolikus szinten a társadalom tiszteli a katonai szolgálatot teljesítő nőket, és rendkívül hálás nekik.

Ugyanakkor, amikor a gyakorlatról beszélünk, még mindig nem áll készen arra, hogy elfogadja a nők mozgósításának gondolatát”

– mondja Zavgorodnya. Az ilyen hozzáállás okai között szerepelnek a megkérdezettek családjukért érzett aggodalmai, valamint a biztonságérzet hiánya. „Ha egy nőt mozgósítanak, ki marad a gyerekekkel, ki gondoskodik az idős szülőkről? Ezek azok a kérdések, amelyek felmerülnek az emberekben, és befolyásolják a hozzáállásukat” – teszi hozzá a szociológus. „A nők számára hiányoznak a védelmi mechanizmusok a hadseregben.”

Darina Zavgorodnya külön kitért azokra a félelmekre is, amelyeket maguk a nők fogalmaztak meg a mélyinterjúk során. „Leggyakrabban a szexuális erőszak és a zaklatás témája merült fel. Ez nem elvont fenyegetés, hanem nagyon is konkrét félelem, amely befolyásolja azt, hogy a nők milyen alakulatot választanak. A nők tisztában vannak vele, hogy a hadseregben nem rendelkeznek teljes autonómiával, és ha valami történik, a megfelelő védelmi mechanizmusok hiányoznak” – mondta Zavgorodnya.

Egy másik kihívás az, hogy folyamatosan bizonyítaniuk kell szakmai alkalmasságukat. „Ahogy az egyik válaszadó fogalmazott: ha férfi vagy, fizikailag egészséges, és nincs alkoholproblémád, akkor már megfelelsz.