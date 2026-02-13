Mindenki megőrült Ukrajnában: a magyar katonák bevonulásával riogatják a lakosságot (VIDEÓ)

Futótűzként terjed az ukrán médiában: Magyarország megkapta a hadüzenetet
Az ukránok szerint az Európai Unió több forgatókönyvet is mérlegel a magyar vétó megkerülésére.
Most már biztos, hogy Orbán Viktor lett a legnagyobb ellenség.
Eljutottunk odáig, hogy az ukrán sajtóban és közösségi médiában mostanra Orbán Viktor lett a főellenség. Egyértelműen nemkívánatos személynek tartják őt, mivel a nemzetközi nyomás ellenére továbbra is ellenzi a háborúpárti törekvéseket és nem hajlandó belevinni Magyarországot a háborúba.
Az Ellenpont pénteken egy új felvételt mutatott be, amelyen egy ismert ukrán youtuber a magyar kormányfő kiiktatásáról beszélt ingerülten.
Az Európa mítoszok nélkül (ЄВРОПА БЕЗ МІФІВ) nevű csatorna műsorvezetője, Anton Jascsenko „ötödik hadoszlopnak” nevezte Orbán Viktort, akinek a politikai kiiktatását követelte Brüsszeltől.
Jascsenko szerint egyértelműen szükség politikai váltásra Magyarországon. „Legyünk őszinték, számunkra Orbán az abszolút gonosz, kifejezetten ukrán kontextusban: a háborúval kapcsolatos álláspontja, az EU-s döntések blokkolása, a Putyin-párti gáz-narratívája” – fogalmazott.
Sőt, Jascsenko még területi követeléseket is megpróbált a magyar miniszterelnök nyakába varrni – mutatott rá a lap. A meglehetősen erősre sikerült anyagban azt állította, hogy a magyar vezetés el akarja foglalni Kárpátalját és ennek érdekében „a magyar útleveleket úgy osztogatják, mint a süteményt”. Ezzel szemben az az igazság, hogy Orbán Viktor soha, még csak egy utalást sem tett ilyesmire.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukránok szerint az Európai Unió több forgatókönyvet is mérlegel a magyar vétó megkerülésére.
Nyitókép: Ellenpont / Youtube
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
„A magyaroknak jól kell választaniuk” – fogalmazott a konzervatív politikai stratéga.
Boldog lehet Zelenszkij, nem üres kézzel távozik Münchenből.
Egyre nagyobb nyomás nehezedik a Tisza Párt elnökére.