Mindenki megőrült Ukrajnában: a magyar katonák bevonulásával riogatják a lakosságot (VIDEÓ)

Eljutottunk odáig, hogy az ukrán sajtóban és közösségi médiában mostanra Orbán Viktor lett a főellenség. Egyértelműen nemkívánatos személynek tartják őt, mivel a nemzetközi nyomás ellenére továbbra is ellenzi a háborúpárti törekvéseket és nem hajlandó belevinni Magyarországot a háborúba.

Az Ellenpont pénteken egy új felvételt mutatott be, amelyen egy ismert ukrán youtuber a magyar kormányfő kiiktatásáról beszélt ingerülten.