Mindenki megőrült Ukrajnában: a magyar katonák bevonulásával riogatják a lakosságot (VIDEÓ)

2026. február 13. 20:28

Most már biztos, hogy Orbán Viktor lett a legnagyobb ellenség.

2026. február 13. 20:28
null

Eljutottunk odáig, hogy az ukrán sajtóban és közösségi médiában mostanra Orbán Viktor lett a főellenség. Egyértelműen nemkívánatos személynek tartják őt, mivel a nemzetközi nyomás ellenére továbbra is ellenzi a háborúpárti törekvéseket és nem hajlandó belevinni Magyarországot a háborúba.

Az Ellenpont pénteken egy új felvételt mutatott be, amelyen egy ismert ukrán youtuber a magyar kormányfő kiiktatásáról beszélt ingerülten.

Az Európa mítoszok nélkül (ЄВРОПА БЕЗ МІФІВ) nevű csatorna műsorvezetője, Anton Jascsenko „ötödik hadoszlopnak” nevezte Orbán Viktort, akinek a politikai kiiktatását követelte Brüsszeltől.

Jascsenko szerint egyértelműen szükség politikai váltásra Magyarországon. „Legyünk őszinték, számunkra Orbán az abszolút gonosz, kifejezetten ukrán kontextusban: a háborúval kapcsolatos álláspontja, az EU-s döntések blokkolása, a Putyin-párti gáz-narratívája” – fogalmazott.

Sőt, Jascsenko még területi követeléseket is megpróbált a magyar miniszterelnök nyakába varrni – mutatott rá a lap. A meglehetősen erősre sikerült anyagban azt állította, hogy a magyar vezetés el akarja foglalni Kárpátalját és ennek érdekében „a magyar útleveleket úgy osztogatják, mint a süteményt”. Ezzel szemben az az igazság, hogy Orbán Viktor soha, még csak egy utalást sem tett ilyesmire.

Nyitókép: Ellenpont / Youtube

 

nagymester-b-2
2026. február 13. 22:02
Jó hát valamivel el kell terelni a figyelmet a totális összeomlásról, amit összehoztak. Mégiscsak 100 évre eladósították a maradék lakosságot, eladták a földet, az ásványkincseket. És még vesztenek is. De biztos az útlevél is ijesztően hangzik....
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2026. február 13. 21:58
Kárpátalja egy emberként lélegezne fel ha bevonulnánk. Az ukránok is.
Válasz erre
0
0
massivement5
2026. február 13. 21:57
Szerencsére a mandiner meg az ordas slepp sose hergelne az ukránok ellen... Ja, de.
Válasz erre
0
3
H3NY3_B-Oroszlan
2026. február 13. 21:41
Mondjuk úgy, hogy ez a videó nem egy túl meggyőző érvelés az uniós csatlakozásuk mellett. De ha ők csak így tudnak leszállni a bicikliről, annak legfeljebb az lesz a vége, hogy csak Kárpátalja fog csatlakozni. Magyar közigazgatással.
Válasz erre
3
1
