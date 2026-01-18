Ft
Ft
0°C
-5°C
Ft
Ft
0°C
-5°C
01. 18.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 18.
vasárnap
Rendkívüli!

Egyenesen Washingtonból érkezett a levél: Donald Trump és Orbán Viktor összefog a béke érdekében

Hírek
Vélemények
Hetilap
oscar budapesti nemzetközi dokumentumfilm fesztivál dokumentumfilm fesztivál mácsai pál magyarország egyesült államok

Putyin-kritikus film alkotója is Budapestre jön – nemzetközi vendégekkel indul a budapesti filmfesztivál

2026. január 18. 10:31

Világszerte elismert dokumentumfilmesek, köztük az Oscar közelébe jutott Mr. Nobody Against Putin alkotója érkeznek Magyarországra – a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál zsűrijében Mácsai Pál és Caramel is helyet kapott.

2026. január 18. 10:31
null

Negyven elismert külföldi alkotó érkezik Magyarországra január 24. és február 1. között – derül ki a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF) friss közleményéből.

A tájékoztatás szerint a filmek rendezői és producerei nemcsak Európa különböző országaiból utaznak a BIDF-re, hanem

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Beismerő vallomás a Politicótól: leleplezték Manfred Weber mestertervét

Beismerő vallomás a Politicótól: leleplezték Manfred Weber mestertervét
Tovább a cikkhezchevron
  • Dél-Koreából,
  • az Egyesült Államokból,
  • Kanadából
  • és Indiából is.

Mint írják, az alkotók a vetítéseket követően közönségtalálkozókon vesznek részt.

A közlemény kiemeli: Magyarországra érkezik többek között a nemrég az Oscar-díj shortlistjére felkerült Senki tanár úr Putyin ellen (Mr. Nobody Against Putin) című film társ-rendezője és főszereplője, Pavel „Pasha” Talankin is. Felidézik, hogy Talankin egy világvégi orosz iskola programszervezőjeként és videósaként dolgozott, amikor az ukrajnai háborúval együtt az orosz hazafias propaganda is megjelent az intézményben, a férfi pedig éveken át dokumentálta a mindennapokat, majd 2024-ben külföldre menekült – ebben, mint teszik hozzá, a film rendezője, David Borenstein segítette.

A közönség rajta kívül számos Oscar-, Karlovy Vary-, Locarno-, Toronto IFF- és IDFA-fődíjas alkotóval is személyesen találkozhat.

Azt is írják, a hazai és külföldi filmes szakemberek és újságírók mellett olyan ismert művészek és közéleti szereplők kaptak helyet a testületben, mint 

Kovács Csaba, a MOME rektora, Mácsai Pál színész-rendező, Másik János zeneszerző, Molnár Ferenc „Caramel” énekes, Pajor Tamás dalszerző és Pottyondy Edina humorista, író és YouTuber.

A jövőd filmje már forog” – idézik a szervezők az idei szlogent. A tájékoztatás szerint a fesztiválon összesen 60 film és mintegy 250 vetítés várja a nézőket. A fővárosi helyszínek mellett több vidéki városban – Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Győrben, Jászberényben, Kecskeméten, Pécsett, Szegeden, Szombathelyen és Veszprémben – is zajlanak majd a programok.

A közlemény zárásában hangsúlyozzák: a filmek olyan gondolatok köré szerveződnek, mint a család, a világ, a tudás, az igazság vagy a kapcsolatok jövője, és olyan főhősöket mutatnak be, akik aktív részesei szeretnének lenni saját sorsuk alakításának – teszik hozzá

Nyitókép forrása: Youtube-képkivágás

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bandee1
•••
2026. január 18. 12:21 Szerkesztve
ÉS? KIT ÉRDEKEL EGY FASSZOPÓ, KÖCSÖG, BUZERÁNS LIBSI! JÖJJÖN, HOZZON MAGÁVAL EGY FELFÚJHATÓ ZELENSZKIJ SZEXBABÁT ÉS A MEGNYITÓN SZOPJA LE! UTÁNA MENJEN ODA A FŐPOLGÁRMESTERHEZ, MINDKETTEN TOLJÁK LE A GATYÁJUKAT ÉS BASSZÁK EGYMÁST SEGGBE, FELVÁLTVA. UTÁNA A FŐPOLGÁRMESTER A MŰVÉSZ RENDEZŐ ÚR TÚRÓS, SZAROS FASZÁT SZOPJA LE ÉS ÉLVEZZEN AZ ARCÁRA, AZ ELSŐ SORBAN PEDIG SCHILLING ÁRPÁD VERI KI ALFÖLDI ROBINAK, ALFÖLDI MEG NOÁRNAK, NOÁR PEDIG KÖZBEN BELESZARIK A PERINTFALVI SZÁJÁBA, AKIT HÁTULRÓL MAJD MEGDUG MAGYAR PÉTER. LESZ NAGY ÖRÖM ÉS TAPSIKOLÁS.
Válasz erre
2
1
zakar zoltán béla
2026. január 18. 11:51
Békaév vicces vagy-hupp!
Válasz erre
1
0
bekeev-2025
2026. január 18. 11:41
Csubszibekeev-2025 2026. január 18. 11:29 Neked se! Még most se, te kis kappan! Fura, hogy ilyet ír egy töketlen magyar, amely Trianonban beszart. :)
Válasz erre
0
2
SzaboGeza
2026. január 18. 11:34
Még Oroszok is részt vehetnek rajta, "SZANKCIÓK NÉLKÜL" PIPA:))))
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!