Putyin-kritikus film alkotója is Budapestre jön – nemzetközi vendégekkel indul a budapesti filmfesztivál

A közlemény kiemeli: Magyarországra érkezik többek között a nemrég az Oscar-díj shortlistjére felkerült Senki tanár úr Putyin ellen (Mr. Nobody Against Putin) című film társ-rendezője és főszereplője, Pavel „Pasha” Talankin is. Felidézik, hogy Talankin egy világvégi orosz iskola programszervezőjeként és videósaként dolgozott, amikor az ukrajnai háborúval együtt az orosz hazafias propaganda is megjelent az intézményben, a férfi pedig éveken át dokumentálta a mindennapokat, majd 2024-ben külföldre menekült – ebben, mint teszik hozzá, a film rendezője, David Borenstein segítette.

A közönség rajta kívül számos Oscar-, Karlovy Vary-, Locarno-, Toronto IFF- és IDFA-fődíjas alkotóval is személyesen találkozhat.

Azt is írják, a hazai és külföldi filmes szakemberek és újságírók mellett olyan ismert művészek és közéleti szereplők kaptak helyet a testületben, mint