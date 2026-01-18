Putyin-kritikus film alkotója is Budapestre jön – nemzetközi vendégekkel indul a budapesti filmfesztivál

Magyar Péter nem tud kihez fordulni: legnagyobb támogatóit utasítják el szavazói
Világszerte elismert dokumentumfilmesek, köztük az Oscar közelébe jutott Mr. Nobody Against Putin alkotója érkeznek Magyarországra – a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál zsűrijében Mácsai Pál és Caramel is helyet kapott.
Negyven elismert külföldi alkotó érkezik Magyarországra január 24. és február 1. között – derül ki a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál (BIDF) friss közleményéből.
A tájékoztatás szerint a filmek rendezői és producerei nemcsak Európa különböző országaiból utaznak a BIDF-re, hanem
Mint írják, az alkotók a vetítéseket követően közönségtalálkozókon vesznek részt.
A közlemény kiemeli: Magyarországra érkezik többek között a nemrég az Oscar-díj shortlistjére felkerült Senki tanár úr Putyin ellen (Mr. Nobody Against Putin) című film társ-rendezője és főszereplője, Pavel „Pasha” Talankin is. Felidézik, hogy Talankin egy világvégi orosz iskola programszervezőjeként és videósaként dolgozott, amikor az ukrajnai háborúval együtt az orosz hazafias propaganda is megjelent az intézményben, a férfi pedig éveken át dokumentálta a mindennapokat, majd 2024-ben külföldre menekült – ebben, mint teszik hozzá, a film rendezője, David Borenstein segítette.
A közönség rajta kívül számos Oscar-, Karlovy Vary-, Locarno-, Toronto IFF- és IDFA-fődíjas alkotóval is személyesen találkozhat.
Azt is írják, a hazai és külföldi filmes szakemberek és újságírók mellett olyan ismert művészek és közéleti szereplők kaptak helyet a testületben, mint
Kovács Csaba, a MOME rektora, Mácsai Pál színész-rendező, Másik János zeneszerző, Molnár Ferenc „Caramel” énekes, Pajor Tamás dalszerző és Pottyondy Edina humorista, író és YouTuber.
„A jövőd filmje már forog” – idézik a szervezők az idei szlogent. A tájékoztatás szerint a fesztiválon összesen 60 film és mintegy 250 vetítés várja a nézőket. A fővárosi helyszínek mellett több vidéki városban – Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Győrben, Jászberényben, Kecskeméten, Pécsett, Szegeden, Szombathelyen és Veszprémben – is zajlanak majd a programok.
A közlemény zárásában hangsúlyozzák: a filmek olyan gondolatok köré szerveződnek, mint a család, a világ, a tudás, az igazság vagy a kapcsolatok jövője, és olyan főhősöket mutatnak be, akik aktív részesei szeretnének lenni saját sorsuk alakításának – teszik hozzá
